Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали о последствиях приостановки экспорта турецких лимонов - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 07.04.2025 (обновлено: 15:37 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/limony-2009814177.html
Россиянам рассказали о последствиях приостановки экспорта турецких лимонов
Россиянам рассказали о последствиях приостановки экспорта турецких лимонов - РИА Новости, 07.04.2025
Россиянам рассказали о последствиях приостановки экспорта турецких лимонов
Ограничение экспорта лимонов из Турции не повлияет на цены в России, заявил управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк в беседе с RT. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:04:00+03:00
2025-04-07T15:37:00+03:00
экономика
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754496130_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_4bd511cea79219ad31a18a644f73ed42.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Ограничение экспорта лимонов из Турции не повлияет на цены в России, заявил управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк в беседе с RT."Помимо Турции, лимоны в Россию поставляют Аргентина, ЮАР, Китай, Египет, Марокко, Узбекистан, Бразилия, Мексика, Уругвай. В случае с остановкой импорта из Турции дистрибьюторы и торговые сети смогут частично нарастить поставки из этих стран", — рассказал он.По его словам, поставки лимонов из Турции приходятся на период с конца октября по начало апреля. Таким образом, объяснил эксперт, приостановка поставок как раз совпадает с ежегодными графиками.В случае полной остановки импорта этих цитрусовых из Турции Россия сможет нарастить поставки из других стран, а сложившаяся ситуация приведет к серьезным ценовым изменениям для конечного потребителя, добавил он.Турецкое Министерство торговли сообщало, что страна c 8 апреля приостановит экспорт лимонов из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса. В ведомстве уточнили, что речь идет о заморозках в южных провинциях Мерсин, Адана и Хатай.Больше всего из цитрусовых Турция поставляет зарубежным потребителям лимоны и мандарины, на них приходится 70% экспорта. Следом идут апельсины — 15%.Россия традиционно занимает первые строчки среди импортеров турецких лимонов.
https://ria.ru/20241125/limon-1600796907.html
https://ria.ru/20250405/vino-2009478652.html
https://ria.ru/20250324/vino-2006858039.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754496130_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_98aa06660b0b40fcf53cc08158b2c9ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, турция
Экономика, Турция
Россиянам рассказали о последствиях приостановки экспорта турецких лимонов

Березнюк: ограничение экспорта лимонов не скажется на ценах в РФ

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЛимоны
Лимоны - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Лимоны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Ограничение экспорта лимонов из Турции не повлияет на цены в России, заявил управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк в беседе с RT.
"Помимо Турции, лимоны в Россию поставляют Аргентина, ЮАР, Китай, Египет, Марокко, Узбекистан, Бразилия, Мексика, Уругвай. В случае с остановкой импорта из Турции дистрибьюторы и торговые сети смогут частично нарастить поставки из этих стран", — рассказал он.
Лимон - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Лимон — польза и вред фрукта для организма мужчин, женщин и детей
25 ноября 2024, 17:01
По его словам, поставки лимонов из Турции приходятся на период с конца октября по начало апреля. Таким образом, объяснил эксперт, приостановка поставок как раз совпадает с ежегодными графиками.
В случае полной остановки импорта этих цитрусовых из Турции Россия сможет нарастить поставки из других стран, а сложившаяся ситуация приведет к серьезным ценовым изменениям для конечного потребителя, добавил он.
Бокал с вином - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Пошлины США ставят под угрозу экспорт испанского вина, заявила эксперт
5 апреля, 07:11
Турецкое Министерство торговли сообщало, что страна c 8 апреля приостановит экспорт лимонов из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса. В ведомстве уточнили, что речь идет о заморозках в южных провинциях Мерсин, Адана и Хатай.
Больше всего из цитрусовых Турция поставляет зарубежным потребителям лимоны и мандарины, на них приходится 70% экспорта. Следом идут апельсины — 15%.
Россия традиционно занимает первые строчки среди импортеров турецких лимонов.
Цех розлива на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Россия в январе вдвое сократила ввоз вина из Евросоюза
24 марта, 07:23
 
ЭкономикаТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала