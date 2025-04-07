https://ria.ru/20250407/limony-2009814177.html

Россиянам рассказали о последствиях приостановки экспорта турецких лимонов

Россиянам рассказали о последствиях приостановки экспорта турецких лимонов - РИА Новости, 07.04.2025

Россиянам рассказали о последствиях приостановки экспорта турецких лимонов

Ограничение экспорта лимонов из Турции не повлияет на цены в России, заявил управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк в беседе с RT. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T15:04:00+03:00

2025-04-07T15:04:00+03:00

2025-04-07T15:37:00+03:00

экономика

турция

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Ограничение экспорта лимонов из Турции не повлияет на цены в России, заявил управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк в беседе с RT."Помимо Турции, лимоны в Россию поставляют Аргентина, ЮАР, Китай, Египет, Марокко, Узбекистан, Бразилия, Мексика, Уругвай. В случае с остановкой импорта из Турции дистрибьюторы и торговые сети смогут частично нарастить поставки из этих стран", — рассказал он.По его словам, поставки лимонов из Турции приходятся на период с конца октября по начало апреля. Таким образом, объяснил эксперт, приостановка поставок как раз совпадает с ежегодными графиками.В случае полной остановки импорта этих цитрусовых из Турции Россия сможет нарастить поставки из других стран, а сложившаяся ситуация приведет к серьезным ценовым изменениям для конечного потребителя, добавил он.Турецкое Министерство торговли сообщало, что страна c 8 апреля приостановит экспорт лимонов из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса. В ведомстве уточнили, что речь идет о заморозках в южных провинциях Мерсин, Адана и Хатай.Больше всего из цитрусовых Турция поставляет зарубежным потребителям лимоны и мандарины, на них приходится 70% экспорта. Следом идут апельсины — 15%.Россия традиционно занимает первые строчки среди импортеров турецких лимонов.

https://ria.ru/20241125/limon-1600796907.html

https://ria.ru/20250405/vino-2009478652.html

https://ria.ru/20250324/vino-2006858039.html

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экономика, турция