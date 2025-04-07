https://ria.ru/20250407/limony-2009814177.html
Россиянам рассказали о последствиях приостановки экспорта турецких лимонов
Россиянам рассказали о последствиях приостановки экспорта турецких лимонов - РИА Новости, 07.04.2025
Россиянам рассказали о последствиях приостановки экспорта турецких лимонов
Ограничение экспорта лимонов из Турции не повлияет на цены в России, заявил управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк в беседе с RT. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:04:00+03:00
2025-04-07T15:04:00+03:00
2025-04-07T15:37:00+03:00
экономика
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754496130_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_4bd511cea79219ad31a18a644f73ed42.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Ограничение экспорта лимонов из Турции не повлияет на цены в России, заявил управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк в беседе с RT."Помимо Турции, лимоны в Россию поставляют Аргентина, ЮАР, Китай, Египет, Марокко, Узбекистан, Бразилия, Мексика, Уругвай. В случае с остановкой импорта из Турции дистрибьюторы и торговые сети смогут частично нарастить поставки из этих стран", — рассказал он.По его словам, поставки лимонов из Турции приходятся на период с конца октября по начало апреля. Таким образом, объяснил эксперт, приостановка поставок как раз совпадает с ежегодными графиками.В случае полной остановки импорта этих цитрусовых из Турции Россия сможет нарастить поставки из других стран, а сложившаяся ситуация приведет к серьезным ценовым изменениям для конечного потребителя, добавил он.Турецкое Министерство торговли сообщало, что страна c 8 апреля приостановит экспорт лимонов из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса. В ведомстве уточнили, что речь идет о заморозках в южных провинциях Мерсин, Адана и Хатай.Больше всего из цитрусовых Турция поставляет зарубежным потребителям лимоны и мандарины, на них приходится 70% экспорта. Следом идут апельсины — 15%.Россия традиционно занимает первые строчки среди импортеров турецких лимонов.
https://ria.ru/20241125/limon-1600796907.html
https://ria.ru/20250405/vino-2009478652.html
https://ria.ru/20250324/vino-2006858039.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754496130_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_98aa06660b0b40fcf53cc08158b2c9ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция
Россиянам рассказали о последствиях приостановки экспорта турецких лимонов
Березнюк: ограничение экспорта лимонов не скажется на ценах в РФ