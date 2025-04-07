https://ria.ru/20250407/lavrov-2009903845.html

Лавров обсудил с послами евразийских стран диалог России и США

Лавров обсудил с послами евразийских стран диалог России и США - РИА Новости, 07.04.2025

Лавров обсудил с послами евразийских стран диалог России и США

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с послами ряда евразийских стран в понедельник обсудил проблематику диалога Россия-США и вопрос украинского... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T20:38:00+03:00

2025-04-07T20:38:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с послами ряда евразийских стран в понедельник обсудил проблематику диалога Россия-США и вопрос украинского урегулирования, сообщили на сайте российского дипведомства. "В ходе дискуссии были затронуты и другие вопросы международной повестки дня, включая проблематику российско-американского диалога и урегулирования украинского кризиса", - говорится в сообщении на сайте министерства. Как указали в ведомстве, Лавров дал принципиальные оценки ситуации в сфере безопасности в различных частях Евразии. "Констатировал кризис концепции евроатлантической безопасности, привлек внимание к опасным действиям натовских государств, направленным на дестабилизацию ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, взрывоопасной обстановке на Ближнем Востоке, рискам для стабильности Южного Кавказа и Центральной Азии", - подчеркнули в МИД.Участники встречи обменялись мнениями по вопросам, связанным с реализацией выдвинутой российским президентом Владимиром Путиным инициативы создания новой архитектуры безопасности в Евразии с участием всех государств континента и их объединений, сообщили в ведомстве."В ходе обсуждения подчеркнута необходимость обеспечения стабильности на евразийском пространстве, применения на практике принципа неделимости безопасности и обеспечения преимущественной ответственности евразийских государств за решение евразийских проблем", - говорится в тексте комментария.Также Лавров привлек внимание к выдвинутой Белоруссией и поддержанной Россией инициативе подготовки "Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке" – программного документа, в котором могли бы быть изложены рамочные параметры архитектуры континентальной безопасности.

https://ria.ru/20250407/lavrov-2009771643.html

https://ria.ru/20250407/ssha-2009865070.html

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россия, евразия, ближний восток, сергей лавров, в мире