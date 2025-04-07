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Лавров обсудил с послами евразийских стран диалог России и США - РИА Новости, 07.04.2025
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20:38 07.04.2025 (обновлено: 20:50 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/lavrov-2009903845.html
Лавров обсудил с послами евразийских стран диалог России и США
Лавров обсудил с послами евразийских стран диалог России и США - РИА Новости, 07.04.2025
Лавров обсудил с послами евразийских стран диалог России и США
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с послами ряда евразийских стран в понедельник обсудил проблематику диалога Россия-США и вопрос украинского... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T20:38:00+03:00
2025-04-07T20:50:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с послами ряда евразийских стран в понедельник обсудил проблематику диалога Россия-США и вопрос украинского урегулирования, сообщили на сайте российского дипведомства. "В ходе дискуссии были затронуты и другие вопросы международной повестки дня, включая проблематику российско-американского диалога и урегулирования украинского кризиса", - говорится в сообщении на сайте министерства. Как указали в ведомстве, Лавров дал принципиальные оценки ситуации в сфере безопасности в различных частях Евразии. "Констатировал кризис концепции евроатлантической безопасности, привлек внимание к опасным действиям натовских государств, направленным на дестабилизацию ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, взрывоопасной обстановке на Ближнем Востоке, рискам для стабильности Южного Кавказа и Центральной Азии", - подчеркнули в МИД.Участники встречи обменялись мнениями по вопросам, связанным с реализацией выдвинутой российским президентом Владимиром Путиным инициативы создания новой архитектуры безопасности в Евразии с участием всех государств континента и их объединений, сообщили в ведомстве."В ходе обсуждения подчеркнута необходимость обеспечения стабильности на евразийском пространстве, применения на практике принципа неделимости безопасности и обеспечения преимущественной ответственности евразийских государств за решение евразийских проблем", - говорится в тексте комментария.Также Лавров привлек внимание к выдвинутой Белоруссией и поддержанной Россией инициативе подготовки "Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке" – программного документа, в котором могли бы быть изложены рамочные параметры архитектуры континентальной безопасности.
https://ria.ru/20250407/lavrov-2009771643.html
https://ria.ru/20250407/ssha-2009865070.html
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россия, евразия, ближний восток, сергей лавров, в мире
Россия, Евразия, Ближний Восток, Сергей Лавров, В мире
Лавров обсудил с послами евразийских стран диалог России и США

Лавров обсудил с послами ряда стран вопрос урегулирования украинского кризиса

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с послами ряда евразийских стран в понедельник обсудил проблематику диалога Россия-США и вопрос украинского урегулирования, сообщили на сайте российского дипведомства.
«
"В ходе дискуссии были затронуты и другие вопросы международной повестки дня, включая проблематику российско-американского диалога и урегулирования украинского кризиса", - говорится в сообщении на сайте министерства.
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Как указали в ведомстве, Лавров дал принципиальные оценки ситуации в сфере безопасности в различных частях Евразии.
«
"Констатировал кризис концепции евроатлантической безопасности, привлек внимание к опасным действиям натовских государств, направленным на дестабилизацию ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, взрывоопасной обстановке на Ближнем Востоке, рискам для стабильности Южного Кавказа и Центральной Азии", - подчеркнули в МИД.
Участники встречи обменялись мнениями по вопросам, связанным с реализацией выдвинутой российским президентом Владимиром Путиным инициативы создания новой архитектуры безопасности в Евразии с участием всех государств континента и их объединений, сообщили в ведомстве.
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"В ходе обсуждения подчеркнута необходимость обеспечения стабильности на евразийском пространстве, применения на практике принципа неделимости безопасности и обеспечения преимущественной ответственности евразийских государств за решение евразийских проблем", - говорится в тексте комментария.
Также Лавров привлек внимание к выдвинутой Белоруссией и поддержанной Россией инициативе подготовки "Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке" – программного документа, в котором могли бы быть изложены рамочные параметры архитектуры континентальной безопасности.
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