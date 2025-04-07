Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе перевернулась аэролодка с пассажирами, трое пропали - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:18 07.04.2025 (обновлено: 11:46 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/kuzbass-2009736378.html
В Кузбассе перевернулась аэролодка с пассажирами, трое пропали
В Кузбассе перевернулась аэролодка с пассажирами, трое пропали - РИА Новости, 07.04.2025
В Кузбассе перевернулась аэролодка с пассажирами, трое пропали
Аэролодка с пятью пассажирами перевернулась в Новокузнецком округе Кемеровской области, три пассажира пропали, двое выбрались самостоятельно, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T08:18:00+03:00
2025-04-07T11:46:00+03:00
происшествия
кемеровская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009767938_0:0:810:456_1920x0_80_0_0_9358bdaff002a3517fee64583be9f75e.jpg
КЕМЕРОВО, 7 апр-РИА Новости. Аэролодка с пятью пассажирами перевернулась в Новокузнецком округе Кемеровской области, три пассажира пропали, двое выбрались самостоятельно, сообщает ГУМЧС по региону. "В Новокузнецком МО ( муниципальном округе-ред.) перевернулась аэролодка с пятью людьми. Двое из находившихся на борту самостоятельно добрались до берега, судьба оставшихся троих на данный момент неизвестна",- говорится в сообщении. Уточняется, что на акватории работали четыре специалиста и одна единица техники от МЧС России. Для оказания психологической помощи в готовности находятся два психолога от ГУМЧС. Как уточнили в полицейском главке региона, аэролодка с мужчинами в возрасте от 32 до 48 лет перевернулась в районе реки Чумыш. "Предварительно установлено, что группа вышла на лодке на открытую воду, несмотря на то, что период навигации в регионе еще не начался. В настоящее время сотрудники полиции совместно со спасателями принимают участие в поисковых мероприятиях. Они обследуют берег реки. Ситуация осложняется подъемом воды, начавшимся ледоходом и гористой местностью", – сообщили в полиции.
https://ria.ru/20241019/lodka-1978872013.html
https://ria.ru/20241121/volga-1985046064.html
кемеровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009767938_202:0:810:456_1920x0_80_0_0_7f05b24337796414d2b02b28a420b705.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемеровская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кемеровская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кузбассе перевернулась аэролодка с пассажирами, трое пропали

В Кузбассе перевернулась аэролодка с пятью пассажирами, трое пропали

© МЧС Кемеровской области - Кузбасса/TelegramМесто в Новокузнецком округе Кемеровской области, где перевернулась аэролодка с 5 людьми
Место в Новокузнецком округе Кемеровской области, где перевернулась аэролодка с 5 людьми - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© МЧС Кемеровской области - Кузбасса/Telegram
Место в Новокузнецком округе Кемеровской области, где перевернулась аэролодка с 5 людьми
Читать ria.ru в
Дзен
КЕМЕРОВО, 7 апр-РИА Новости. Аэролодка с пятью пассажирами перевернулась в Новокузнецком округе Кемеровской области, три пассажира пропали, двое выбрались самостоятельно, сообщает ГУМЧС по региону.
"В Новокузнецком МО ( муниципальном округе-ред.) перевернулась аэролодка с пятью людьми. Двое из находившихся на борту самостоятельно добрались до берега, судьба оставшихся троих на данный момент неизвестна",- говорится в сообщении.
Моторная лодка, которая перевернулась на Ладожском озере - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
На Ладожском озере перевернулась лодка, два человека погибли
19 октября 2024, 10:51
Уточняется, что на акватории работали четыре специалиста и одна единица техники от МЧС России.
Для оказания психологической помощи в готовности находятся два психолога от ГУМЧС.
Как уточнили в полицейском главке региона, аэролодка с мужчинами в возрасте от 32 до 48 лет перевернулась в районе реки Чумыш.
"Предварительно установлено, что группа вышла на лодке на открытую воду, несмотря на то, что период навигации в регионе еще не начался. В настоящее время сотрудники полиции совместно со спасателями принимают участие в поисковых мероприятиях. Они обследуют берег реки. Ситуация осложняется подъемом воды, начавшимся ледоходом и гористой местностью", – сообщили в полиции.
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В Ярославской области при опрокидывании лодки погибли три человека
21 ноября 2024, 16:52
 
ПроисшествияКемеровская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала