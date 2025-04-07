https://ria.ru/20250407/kuzbass-2009736378.html
В Кузбассе перевернулась аэролодка с пассажирами, трое пропали
В Кузбассе перевернулась аэролодка с пассажирами, трое пропали - РИА Новости, 07.04.2025
В Кузбассе перевернулась аэролодка с пассажирами, трое пропали
Аэролодка с пятью пассажирами перевернулась в Новокузнецком округе Кемеровской области, три пассажира пропали, двое выбрались самостоятельно, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T08:18:00+03:00
2025-04-07T08:18:00+03:00
2025-04-07T11:46:00+03:00
происшествия
кемеровская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009767938_0:0:810:456_1920x0_80_0_0_9358bdaff002a3517fee64583be9f75e.jpg
КЕМЕРОВО, 7 апр-РИА Новости. Аэролодка с пятью пассажирами перевернулась в Новокузнецком округе Кемеровской области, три пассажира пропали, двое выбрались самостоятельно, сообщает ГУМЧС по региону. "В Новокузнецком МО ( муниципальном округе-ред.) перевернулась аэролодка с пятью людьми. Двое из находившихся на борту самостоятельно добрались до берега, судьба оставшихся троих на данный момент неизвестна",- говорится в сообщении. Уточняется, что на акватории работали четыре специалиста и одна единица техники от МЧС России. Для оказания психологической помощи в готовности находятся два психолога от ГУМЧС. Как уточнили в полицейском главке региона, аэролодка с мужчинами в возрасте от 32 до 48 лет перевернулась в районе реки Чумыш. "Предварительно установлено, что группа вышла на лодке на открытую воду, несмотря на то, что период навигации в регионе еще не начался. В настоящее время сотрудники полиции совместно со спасателями принимают участие в поисковых мероприятиях. Они обследуют берег реки. Ситуация осложняется подъемом воды, начавшимся ледоходом и гористой местностью", – сообщили в полиции.
https://ria.ru/20241019/lodka-1978872013.html
https://ria.ru/20241121/volga-1985046064.html
кемеровская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009767938_202:0:810:456_1920x0_80_0_0_7f05b24337796414d2b02b28a420b705.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кемеровская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кузбассе перевернулась аэролодка с пассажирами, трое пропали
В Кузбассе перевернулась аэролодка с пятью пассажирами, трое пропали