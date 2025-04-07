https://ria.ru/20250407/kuzbass-2009736378.html

В Кузбассе перевернулась аэролодка с пассажирами, трое пропали

В Кузбассе перевернулась аэролодка с пассажирами, трое пропали - РИА Новости, 07.04.2025

В Кузбассе перевернулась аэролодка с пассажирами, трое пропали

Аэролодка с пятью пассажирами перевернулась в Новокузнецком округе Кемеровской области, три пассажира пропали, двое выбрались самостоятельно, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T08:18:00+03:00

2025-04-07T08:18:00+03:00

2025-04-07T11:46:00+03:00

происшествия

кемеровская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009767938_0:0:810:456_1920x0_80_0_0_9358bdaff002a3517fee64583be9f75e.jpg

КЕМЕРОВО, 7 апр-РИА Новости. Аэролодка с пятью пассажирами перевернулась в Новокузнецком округе Кемеровской области, три пассажира пропали, двое выбрались самостоятельно, сообщает ГУМЧС по региону. "В Новокузнецком МО ( муниципальном округе-ред.) перевернулась аэролодка с пятью людьми. Двое из находившихся на борту самостоятельно добрались до берега, судьба оставшихся троих на данный момент неизвестна",- говорится в сообщении. Уточняется, что на акватории работали четыре специалиста и одна единица техники от МЧС России. Для оказания психологической помощи в готовности находятся два психолога от ГУМЧС. Как уточнили в полицейском главке региона, аэролодка с мужчинами в возрасте от 32 до 48 лет перевернулась в районе реки Чумыш. "Предварительно установлено, что группа вышла на лодке на открытую воду, несмотря на то, что период навигации в регионе еще не начался. В настоящее время сотрудники полиции совместно со спасателями принимают участие в поисковых мероприятиях. Они обследуют берег реки. Ситуация осложняется подъемом воды, начавшимся ледоходом и гористой местностью", – сообщили в полиции.

https://ria.ru/20241019/lodka-1978872013.html

https://ria.ru/20241121/volga-1985046064.html

кемеровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемеровская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)