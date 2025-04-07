Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье
ВСУ за сутки потеряли более 150 военных в курском приграничье
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Подразделения российской армии за минувшие сутки уничтожили в курском приграничье более 150 боевиков ВСУ, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и миномет, а также два пункта управления БПЛА", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 72470 военнослужащих, 404 танка, 331 боевую машину пехоты, 297 бронетранспортеров, 2256 боевых бронированных машин, 2637 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.