https://ria.ru/20250407/kurskaya-2009798062.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 07.04.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье

Подразделения российской армии за минувшие сутки уничтожили в курском приграничье более 150 боевиков ВСУ, бронетранспортер, две боевые бронированные машины,... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T13:55:00+03:00

2025-04-07T13:55:00+03:00

2025-04-07T14:32:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Подразделения российской армии за минувшие сутки уничтожили в курском приграничье более 150 боевиков ВСУ, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и миномет, а также два пункта управления БПЛА", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 72470 военнослужащих, 404 танка, 331 боевую машину пехоты, 297 бронетранспортеров, 2256 боевых бронированных машин, 2637 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20250407/ukraina-2009791255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины