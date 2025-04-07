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День космонавтики 2025: какого числа отмечается праздник, история и традиции
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13:08 07.04.2025 (обновлено: 15:06 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/kosmonavtika-2004508312.html
День космонавтики: дата праздника в 2025 году, история освоения космоса
День космонавтики 2025: какого числа отмечается праздник, история и традиции
День космонавтики: дата праздника в 2025 году, история освоения космоса
В России ежегодно отмечается День космонавтики в честь первого в мире полета Юрия Гагарина в космос в 1961 году. Какого числа установлен праздник, когда... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T13:08:00+03:00
2025-04-07T15:06:00+03:00
день космонавтики
россия
сергей королев
роскосмос
юрий гагарин (космонавт)
герман титов
ссср
день космонавтики — 2025
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В России ежегодно отмечается День космонавтики в честь первого в мире полета Юрия Гагарина в космос в 1961 году. Какого числа установлен праздник, когда памятная дата 12 апреля обрела международное признание, история и интересные факты о космосе — материале РИА Новости.День космонавтики12 апреля, в день, когда Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет, в России отмечается День космонавтики. В мире эта дата по инициативе Генеральной ассамблеи ООН провозглашена Международным днем полета человека в космос.Когда отмечаютВ Российской Федерации День космонавтики был установлен в качестве памятной даты статьей 1.1 Федерального закона от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России" и ежегодно отмечается 12 апреля.История праздника12 апреля 1961 года на земную орбиту был выведен первый в мире космический корабль‑спутник "Восток" с человеком на борту. За годы, прошедшие с первого полета Юрия Гагарина, в космосе побывали свыше 500 человек более чем из 40 стран мира.Первый полет в космосКосмический корабль‑спутник "Восток" с человеком на борту был выведен на земную орбиту 12 апреля 1961 года. Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководили Сергей Королев, Анатолий Кириллов, Леонид Воскресенский.Пилотом‑космонавтом корабля стал гражданин СССР, летчик, майор Юрий Гагарин. Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно, после набора скорости и отделения от последней ступени ракеты‑носителя корабль начал свободный полет по орбите вокруг Земли.После облета земного шара, через 108 минут с момента старта, была включена тормозная двигательная установка и космический корабль‑спутник начал снижаться с орбиты для приземления. В 10 часов 55 мин по московскому времени космонавт приземлился в заданном районе на пашню у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.Когда праздник стал международнымС инициативой учредить День космонавтики в Советском Союзе выступил дублер Юрия Гагарина во время первого космического полета человека — летчик‑космонавт Герман Титов. Он также предложил от имени правительства СССР обратиться в ООН с идеей организации Всемирного дня космонавтики.В ноябре 1968 года на 61‑й Генеральной конференции Международной авиационной федерации было принято решение отмечать 12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики. Празднование этого дня было подтверждено решением совета Международной авиационной федерации, принятым 30 апреля 1969 года по представлению Федерации авиационного спорта СССР.7 апреля 2011 года по инициативе России Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос по случаю 50‑летия первого шага в деле освоения космического пространства, совершенного советским космонавтом Юрием Гагариным. Соавторами этой резолюции стали свыше 60 стран‑членов ООН.Как отмечаютВ День космонавтики и накануне праздника во всех регионах России проходят тематические мероприятия: экскурсии, конкурсы детского творчества, выставки, фестивали, концерты, акции, флешмобы. Накануне праздника в образовательных учреждениях традиционно проходят тематические классные часы. Особое значение имеют рассказы действующих и бывших космонавтов, которые делятся своим уникальным опытом путешествия в космос.Мероприятия в честь дня космонавтикиРазнообразные мероприятия в честь праздника позволят гражданам разных возрастов и интересов стать чуть ближе к космосу. Среди основных событий, посвященных Дню космонавтики, особое место занимают:В 2011 году в честь 50-летия полета Юрия Гагарина в РФ проводился Год российской космонавтики и были учреждены премии правительства РФ им. Ю. А. Гагарина в области космической деятельности по шести направлениям.2016 год по случаю 55-летия полета первого космонавта Роскосмосом был объявлен Годом Юрия Гагарина. Был запущен арт-проект "Мы верим в космос" с информацией об интересных событиях и фактах истории его освоения.В 2020 году в связи с пандемией коронавируса Московский Музей космонавтики организовал виртуальный проект #НеВыходиИзКосмоса и запустил экскурсии, выставки, лекции, игры, викторины, а также встречи с космонавтами, которые можно было смотреть из дома на страницах музея в соцсетях.В 2021 году центральной площадкой празднования 60-летия полета Юрия Гагарина стал Музей космонавтики в Москве. Главное место среди экспонатов занял подлинный спускаемый аппарат корабля "Восток", на котором Гагарин совершил свой исторический полет.ПоздравленияВ этот день чествуют не только бывших и действующих космонавтов, но и отдают дань заслугам всех, кто посвятил жизнь изучению космоса и причастен к освоению космического пространства — ученым, инженерам, конструкторам, испытателям и другим специалистам, которые сделали возможным этот прорыв человека за пределы Земли.Интересные фактыКосмос и сегодня остается источником удивительных открытий. Космонавты отмечают, что у него есть свой специфический запах. После Юрия Гагарина, 6 августа 1961 года стартовал космический корабль "Восток‑2" с космонавтом Германом Титовым на борту. Его полет продолжался более суток. 11 и 12 августа 1962 года на кораблях "Восток‑3" и "Восток‑4" стартовали Андриян Николаев и Павел Попович, а 16 июня 1963 года - первая женщина‑космонавт Валентина Терешкова.Следующим шагом в развитии отечественной космонавтики стало создание в 1964 году многоместного корабля "Восход". Экипаж этого корабля размещался в спускаемом аппарате без скафандров.18 марта 1965 года был дан старт кораблю "Восход‑2", в конструкции которого были сделаны доработки, связанные с выходом космонавта в открытый космос, в частности, созданы складывающиеся шлюзовая камера и система шлюзования. В этом полете космонавт Алексей Леонов впервые в мире вышел в открытый космос. Время его пребывания за бортом составило 12 минут.В январе 1969 года во время полета кораблей "Союз‑4" и "Союз‑5" была впервые создана экспериментальная орбитальная станция, ставшая важным шагом к появлению долговременных космических экспедиций. Программа полета включала автоматическое сближение двух кораблей, ручное причаливание и стыковку, выход в космос и переход космонавтов Алексея Елисеева и Евгения Хрунова в "Союз‑4" с последующим спуском в этом корабле.21 июля 1969 года человек в первый раз ступил на поверхность Луны. Этим человеком стал Нил Армстронг - командир американского корабля "Аполлон‑11".19 апреля 1971 года первая многоцелевая станция "Салют" была выведена на околоземную орбиту. 23 апреля 1971 года к "Салюту" был направлен космический корабль "Союз‑10" с экипажем.В 1975 году совместный экспериментальный полет кораблей "Союз" и "Аполлон" положил начало развитию международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.В феврале 1986 года выведен на орбиту базовый блок орбитального комплекса "Мир". В ходе эксплуатации комплекса была отработана технология медико‑биологического обеспечения длительных полетов человека в космосе и установлены абсолютные мировые рекорды продолжительности непрерывного пребывания человека в условиях космического полета: Владимир Титов и Муса Манаров - 366 суток, Валерий Поляков - 438 суток. Самые длительные полеты среди женщин совершили Елена Кондакова в 1994‑1995 годы (169 суток) и Шеннон Люсид (США) в марте‑сентябре 1996 года -188 суток.На "Мире" был осуществлен огромный объем экспериментов и исследований во всех традиционных направлениях пилотируемой космонавтики, реализовано несколько крупных международных программ. Всего на станции "Мир" побывало 104 человека из 12 стран, в том числе: США, Франции, Германии, Сирии, Японии, Великобритании, Австрии, Канады.Длительность непрерывного пребывания космонавтов на борту станции "Мир" составила 3641 день. Станция "Мир" была сведена с орбиты и затоплена в Тихом океане 23 марта 2001 года.В ноябре 1998 года запуском модуля функционально‑грузового блока "Заря", созданного в Государственном космическом научно‑производственном центре имени М.В Хруничева, началось создание на околоземной орбите Международной космической станции (МКС). 2 ноября 2000 года на корабле "Союз ТМ‑31" на МКС прибыл экипаж первой основной экспедиции под командованием Уилльяма Шеперда (США). С этого дня МКС стала постоянно обитаемой станцией. На ее борту, сменяя друг друга, по нескольку месяцев стали работать экипажи основных экспедиций, в состав которых входили российские космонавты и американские астронавты.28 декабря 2012 года была утверждена государственная программа по развитию космической деятельности России на 2013‑2020 годы, которая предполагала рост доли ракетно‑космической промышленности страны на мировом рынке до 14% к 2015 году, а также строительство нового отечественного космодрома "Восточный" в Амурской области. Ответственным исполнителем государственной программы выступало Федеральное космическое агентство (Роскосмос).В феврале 2013 года американец итальянского происхождения, главный управляющий инвестиционной компании Wilshire Associates Деннис Тито (Dennis Tito), ставший в 2001 году первым космическим туристом на борту МКС, заявил о создании организации Inspiration Mars Foundation, в планах которой стоит организация "исторического путешествия на Марс и обратно".В 2025 году намечены работы по созданию перспективной Российской орбитальной станции (РОС).
https://ria.ru/20250310/kononenko-2004182505.html
https://ria.ru/20250310/putin-2004164193.html
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день космонавтики, россия, сергей королев, роскосмос, юрий гагарин (космонавт), герман титов, ссср, день космонавтики — 2025
День космонавтики, Россия, Сергей Королев, Роскосмос, Юрий Гагарин (космонавт), Герман Титов, СССР, День космонавтики — 2025

День космонавтики: дата праздника в 2025 году, история освоения космоса

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКосмонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля "Восток-1" перед стартом
Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В России ежегодно отмечается День космонавтики в честь первого в мире полета Юрия Гагарина в космос в 1961 году. Какого числа установлен праздник, когда памятная дата 12 апреля обрела международное признание, история и интересные факты о космосе — материале РИА Новости.

День космонавтики

12 апреля, в день, когда Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет, в России отмечается День космонавтики. В мире эта дата по инициативе Генеральной ассамблеи ООН провозглашена Международным днем полета человека в космос.
Олег Кононенко - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Путин наградил космонавта-рекордсмена Кононенко за заслуги перед Отечеством
10 марта, 20:15

Когда отмечают

В Российской Федерации День космонавтики был установлен в качестве памятной даты статьей 1.1 Федерального закона от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России" и ежегодно отмечается 12 апреля.

История праздника

12 апреля 1961 года на земную орбиту был выведен первый в мире космический корабль‑спутник "Восток" с человеком на борту. За годы, прошедшие с первого полета Юрия Гагарина, в космосе побывали свыше 500 человек более чем из 40 стран мира.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтарт корабля "Восток-1" с Юрием Гагариным на борту
Старт корабля Восток-1 с Юрием Гагариным на борту - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости
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Старт корабля "Восток-1" с Юрием Гагариным на борту

Первый полет в космос

Космический корабль‑спутник "Восток" с человеком на борту был выведен на земную орбиту 12 апреля 1961 года. Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководили Сергей Королев, Анатолий Кириллов, Леонид Воскресенский.
Пилотом‑космонавтом корабля стал гражданин СССР, летчик, майор Юрий Гагарин. Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно, после набора скорости и отделения от последней ступени ракеты‑носителя корабль начал свободный полет по орбите вокруг Земли.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу
10 марта, 18:34
После облета земного шара, через 108 минут с момента старта, была включена тормозная двигательная установка и космический корабль‑спутник начал снижаться с орбиты для приземления. В 10 часов 55 мин по московскому времени космонавт приземлился в заданном районе на пашню у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.

Когда праздник стал международным

С инициативой учредить День космонавтики в Советском Союзе выступил дублер Юрия Гагарина во время первого космического полета человека — летчик‑космонавт Герман Титов. Он также предложил от имени правительства СССР обратиться в ООН с идеей организации Всемирного дня космонавтики.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКосмонавт Герман Степанович Титов готовится к старту космического корабля "Восток-2"
Космонавт Герман Степанович Титов готовится к старту космического корабля Восток-2 - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости
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Космонавт Герман Степанович Титов готовится к старту космического корабля "Восток-2"
В ноябре 1968 года на 61‑й Генеральной конференции Международной авиационной федерации было принято решение отмечать 12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики. Празднование этого дня было подтверждено решением совета Международной авиационной федерации, принятым 30 апреля 1969 года по представлению Федерации авиационного спорта СССР.
7 апреля 2011 года по инициативе России Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос по случаю 50‑летия первого шага в деле освоения космического пространства, совершенного советским космонавтом Юрием Гагариным. Соавторами этой резолюции стали свыше 60 стран‑членов ООН.

Как отмечают

В День космонавтики и накануне праздника во всех регионах России проходят тематические мероприятия: экскурсии, конкурсы детского творчества, выставки, фестивали, концерты, акции, флешмобы. Накануне праздника в образовательных учреждениях традиционно проходят тематические классные часы. Особое значение имеют рассказы действующих и бывших космонавтов, которые делятся своим уникальным опытом путешествия в космос.
Космонавт Юрий Гагарин - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Володин почтил память Гагарина
9 марта, 15:23

Мероприятия в честь дня космонавтики

Разнообразные мероприятия в честь праздника позволят гражданам разных возрастов и интересов стать чуть ближе к космосу. Среди основных событий, посвященных Дню космонавтики, особое место занимают:
  • торжественное возложение цветов к мемориалам Юрия Гагарина в Москве и других городах России;
  • праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце;
  • открытые лекции и мастер-классы от специалистов Роскосмоса;
  • Всероссийский творческий конкурс детского рисунка “Космос глазами детей”;
  • Всероссийский космический диктант;
  • тематические выставки в музеях космонавтики.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПортрет Юрия Гагарина в оформлении станции "Гагаринская" Новосибирского метрополитена
Портрет Юрия Гагарина в оформлении станции Гагаринская Новосибирского метрополитена - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Портрет Юрия Гагарина в оформлении станции "Гагаринская" Новосибирского метрополитена
В 2011 году в честь 50-летия полета Юрия Гагарина в РФ проводился Год российской космонавтики и были учреждены премии правительства РФ им. Ю. А. Гагарина в области космической деятельности по шести направлениям.
2016 год по случаю 55-летия полета первого космонавта Роскосмосом был объявлен Годом Юрия Гагарина. Был запущен арт-проект "Мы верим в космос" с информацией об интересных событиях и фактах истории его освоения.
В 2020 году в связи с пандемией коронавируса Московский Музей космонавтики организовал виртуальный проект #НеВыходиИзКосмоса и запустил экскурсии, выставки, лекции, игры, викторины, а также встречи с космонавтами, которые можно было смотреть из дома на страницах музея в соцсетях.
В 2021 году центральной площадкой празднования 60-летия полета Юрия Гагарина стал Музей космонавтики в Москве. Главное место среди экспонатов занял подлинный спускаемый аппарат корабля "Восток", на котором Гагарин совершил свой исторический полет.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСпускаемая капсула космического корабля "Восток-1", на которой приземлился первый космонавт Юрий Гагарин,
Спускаемая капсула космического корабля Восток-1, на которой приземлился первый космонавт Юрий Гагарин, - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Спускаемая капсула космического корабля "Восток-1", на которой приземлился первый космонавт Юрий Гагарин,

Поздравления

В этот день чествуют не только бывших и действующих космонавтов, но и отдают дань заслугам всех, кто посвятил жизнь изучению космоса и причастен к освоению космического пространства — ученым, инженерам, конструкторам, испытателям и другим специалистам, которые сделали возможным этот прорыв человека за пределы Земли.

Интересные факты

Космос и сегодня остается источником удивительных открытий. Космонавты отмечают, что у него есть свой специфический запах. После Юрия Гагарина, 6 августа 1961 года стартовал космический корабль "Восток‑2" с космонавтом Германом Титовым на борту. Его полет продолжался более суток. 11 и 12 августа 1962 года на кораблях "Восток‑3" и "Восток‑4" стартовали Андриян Николаев и Павел Попович, а 16 июня 1963 года - первая женщина‑космонавт Валентина Терешкова.
Следующим шагом в развитии отечественной космонавтики стало создание в 1964 году многоместного корабля "Восход". Экипаж этого корабля размещался в спускаемом аппарате без скафандров.
18 марта 1965 года был дан старт кораблю "Восход‑2", в конструкции которого были сделаны доработки, связанные с выходом космонавта в открытый космос, в частности, созданы складывающиеся шлюзовая камера и система шлюзования. В этом полете космонавт Алексей Леонов впервые в мире вышел в открытый космос. Время его пребывания за бортом составило 12 минут.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
НАСА высоко оценило вклад партнеров в работу МКС
8 марта, 06:13
В январе 1969 года во время полета кораблей "Союз‑4" и "Союз‑5" была впервые создана экспериментальная орбитальная станция, ставшая важным шагом к появлению долговременных космических экспедиций. Программа полета включала автоматическое сближение двух кораблей, ручное причаливание и стыковку, выход в космос и переход космонавтов Алексея Елисеева и Евгения Хрунова в "Союз‑4" с последующим спуском в этом корабле.
21 июля 1969 года человек в первый раз ступил на поверхность Луны. Этим человеком стал Нил Армстронг - командир американского корабля "Аполлон‑11".
© NASA / AP/Neil ArmstrongАстронавты космического корабля Аполлон 11 на поверхности Луны
Астронавты космического корабля Аполлон 11 на поверхности Луны - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© NASA / AP/Neil Armstrong
Астронавты космического корабля Аполлон 11 на поверхности Луны
19 апреля 1971 года первая многоцелевая станция "Салют" была выведена на околоземную орбиту. 23 апреля 1971 года к "Салюту" был направлен космический корабль "Союз‑10" с экипажем.
В 1975 году совместный экспериментальный полет кораблей "Союз" и "Аполлон" положил начало развитию международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.
В феврале 1986 года выведен на орбиту базовый блок орбитального комплекса "Мир". В ходе эксплуатации комплекса была отработана технология медико‑биологического обеспечения длительных полетов человека в космосе и установлены абсолютные мировые рекорды продолжительности непрерывного пребывания человека в условиях космического полета: Владимир Титов и Муса Манаров - 366 суток, Валерий Поляков - 438 суток. Самые длительные полеты среди женщин совершили Елена Кондакова в 1994‑1995 годы (169 суток) и Шеннон Люсид (США) в марте‑сентябре 1996 года -188 суток.
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкЛетчик-космонавт Елена Кондакова
Летчик-космонавт Елена Кондакова - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
Летчик-космонавт Елена Кондакова
На "Мире" был осуществлен огромный объем экспериментов и исследований во всех традиционных направлениях пилотируемой космонавтики, реализовано несколько крупных международных программ. Всего на станции "Мир" побывало 104 человека из 12 стран, в том числе: США, Франции, Германии, Сирии, Японии, Великобритании, Австрии, Канады.
Длительность непрерывного пребывания космонавтов на борту станции "Мир" составила 3641 день. Станция "Мир" была сведена с орбиты и затоплена в Тихом океане 23 марта 2001 года.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРепродукция с фотографии орбитальной станции "Мир" во время полета
Репродукция с фотографии орбитальной станции Мир во время полета - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Репродукция с фотографии орбитальной станции "Мир" во время полета
В ноябре 1998 года запуском модуля функционально‑грузового блока "Заря", созданного в Государственном космическом научно‑производственном центре имени М.В Хруничева, началось создание на околоземной орбите Международной космической станции (МКС). 2 ноября 2000 года на корабле "Союз ТМ‑31" на МКС прибыл экипаж первой основной экспедиции под командованием Уилльяма Шеперда (США). С этого дня МКС стала постоянно обитаемой станцией. На ее борту, сменяя друг друга, по нескольку месяцев стали работать экипажи основных экспедиций, в состав которых входили российские космонавты и американские астронавты.
28 декабря 2012 года была утверждена государственная программа по развитию космической деятельности России на 2013‑2020 годы, которая предполагала рост доли ракетно‑космической промышленности страны на мировом рынке до 14% к 2015 году, а также строительство нового отечественного космодрома "Восточный" в Амурской области. Ответственным исполнителем государственной программы выступало Федеральное космическое агентство (Роскосмос).
© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкРабочие на монтаже оборудования на огневом кольце стартового комплекса космодрома "Восточный" в Свободненском районе Амурской области
Рабочие на монтаже оборудования на огневом кольце стартового комплекса космодрома Восточный в Свободненском районе Амурской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Рабочие на монтаже оборудования на огневом кольце стартового комплекса космодрома "Восточный" в Свободненском районе Амурской области
В феврале 2013 года американец итальянского происхождения, главный управляющий инвестиционной компании Wilshire Associates Деннис Тито (Dennis Tito), ставший в 2001 году первым космическим туристом на борту МКС, заявил о создании организации Inspiration Mars Foundation, в планах которой стоит организация "исторического путешествия на Марс и обратно".
В 2025 году намечены работы по созданию перспективной Российской орбитальной станции (РОС).
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День космонавтикиРоссияСергей КоролевРоскосмосЮрий Гагарин (космонавт)Герман ТитовСССРДень космонавтики — 2025
 
 
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