https://ria.ru/20250407/kobakhidze-2009910491.html

Кобахидзе обвинил "глубинное государство" в поддержке конфликта на Украине

Кобахидзе обвинил "глубинное государство" в поддержке конфликта на Украине - РИА Новости, 07.04.2025

Кобахидзе обвинил "глубинное государство" в поддержке конфликта на Украине

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что "глубинное государство" поручило европейским структурам продолжить военный конфликт на Украине. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T21:53:00+03:00

2025-04-07T21:53:00+03:00

2025-04-07T21:53:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что "глубинное государство" поручило европейским структурам продолжить военный конфликт на Украине. "Глубинное государство" поручило европейским структурам продлить войну на Украине. Ранее американские структуры также были вовлечены в этот процесс. Теперь "глубинное государство" поручило исключительно европейским структурам продлить войну на Украине. То же самое происходит и с финансированием организаций. Американские фонды больше не финансируют антигосударственные процессы, в том числе и в нашей стране, и это бремя легло на плечи европейских структур, что очень прискорбно", - заявил Кобахидзе журналистам. По его словам, грузинская сторона будет отстаивать национальные интересы, важнейшим из которых является "не допустить того, что произошло на Украине".

https://ria.ru/20250223/front-2001110435.html

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в мире, украина, грузия, ираклий кобахидзе, европа, сша