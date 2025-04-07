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Кобахидзе обвинил "глубинное государство" в поддержке конфликта на Украине - РИА Новости, 07.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:53 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/kobakhidze-2009910491.html
Кобахидзе обвинил "глубинное государство" в поддержке конфликта на Украине
Кобахидзе обвинил "глубинное государство" в поддержке конфликта на Украине - РИА Новости, 07.04.2025
Кобахидзе обвинил "глубинное государство" в поддержке конфликта на Украине
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что "глубинное государство" поручило европейским структурам продолжить военный конфликт на Украине. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T21:53:00+03:00
2025-04-07T21:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
грузия
ираклий кобахидзе
европа
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ТБИЛИСИ, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что "глубинное государство" поручило европейским структурам продолжить военный конфликт на Украине. "Глубинное государство" поручило европейским структурам продлить войну на Украине. Ранее американские структуры также были вовлечены в этот процесс. Теперь "глубинное государство" поручило исключительно европейским структурам продлить войну на Украине. То же самое происходит и с финансированием организаций. Американские фонды больше не финансируют антигосударственные процессы, в том числе и в нашей стране, и это бремя легло на плечи европейских структур, что очень прискорбно", - заявил Кобахидзе журналистам. По его словам, грузинская сторона будет отстаивать национальные интересы, важнейшим из которых является "не допустить того, что произошло на Украине".
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в мире, украина, грузия, ираклий кобахидзе, европа, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Европа, США
Кобахидзе обвинил "глубинное государство" в поддержке конфликта на Украине

Кобахидзе: глубинное государство поручило Европе продлить конфликт на Украине

© AP Photo / Irakli GedenidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что "глубинное государство" поручило европейским структурам продолжить военный конфликт на Украине.
"Глубинное государство" поручило европейским структурам продлить войну на Украине. Ранее американские структуры также были вовлечены в этот процесс. Теперь "глубинное государство" поручило исключительно европейским структурам продлить войну на Украине. То же самое происходит и с финансированием организаций. Американские фонды больше не финансируют антигосударственные процессы, в том числе и в нашей стране, и это бремя легло на плечи европейских структур, что очень прискорбно", - заявил Кобахидзе журналистам.
По его словам, грузинская сторона будет отстаивать национальные интересы, важнейшим из которых является "не допустить того, что произошло на Украине".
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГрузияИраклий КобахидзеЕвропаСША
 
 
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