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Государственный переворот в Киргизии в апреле 2010 года

Государственный переворот в Киргизии в апреле 2010 года - РИА Новости, 07.04.2025

Государственный переворот в Киргизии в апреле 2010 года

Падение режима Аскара Акаева в 2005 году не привело к разрешению социально-экономических противоречий в Киргизии: сохранился крайне низкий уровень жизни... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T01:00:00+03:00

2025-04-07T01:00:00+03:00

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справки

киргизия

роза отунбаева

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Падение режима Аскара Акаева в 2005 году не привело к разрешению социально-экономических противоречий в Киргизии: сохранился крайне низкий уровень жизни населения, по-прежнему остро стоял вопрос о земле, так как в условиях полного спада промышленного производства основная масса людей вынуждена была жить за счет натурального хозяйства. Продолжались выступления недовольных жителей, которые время от времени захватывали административные здания, чтобы донести до властей свои требования. Государственная власть при этом была неэффективной, а политическая элита оставалась раздробленной по клановому принципу. Росла коррупция. Президентские структуры фактически контролировали законодательные органы и судебную систему, а также средства массовой информации. Сформировалась новая оппозиция, в центре которой находилось движение "За реформы", возглавляемое бывшим спикером киргизского парламента Омурбеком Текебаевым, и в которой были представлены такие лидеры "тюльпановой революции", как Азимбек Бекназаров и Роза Отунбаева. Существовало множество проблем и во внешней политике. Так, сохраняя приоритетным взаимодействие с Россией, правящая элита Киргизии пыталась лавировать между РФ, США и КНР.Все это происходило на фоне заметного снижения уровня жизни населения. Неспособность властей решать насущные экономические и социальные проблемы, острое соперничество между северными и южными кланами, раскол правящей элиты и нарастание недовольства авторитарными тенденциями, обозначившимися в период президентства Курманбека Бакиева привели в конечном итоге к апрельским событиям 2010 года.Поводом для антиправительственного взрыва стало двукратное повышение в начале 2010 года тарифов на электроэнергию и отопление. Правительство Киргизии отменило все льготы и повысило цены на электроэнергию и отопление потребителям республики более чем в два раза, а на горячую воду сразу в пять раз. В феврале-марте в ряде регионов страны прошли массовые митинги. Если в 2005 году эпицентром выступлений был юг страны, то теперь протестная волна сместилась на север. В феврале 2010 года начались массовые митинги в городе Нарыне. Были выдвинуты требования об отмене новых тарифов и решении еще целого комплекса социальных проблем.17 марта в Бишкеке собрался Народный курултай, на котором был сформирован Центральный исполнительный комитет (ЦИК), превратившийся в координирующий орган оппозиции.6 апреля в Таласе начались беспорядки после того, как там был задержан заместитель председателя оппозиционной Социалистической партии "Ата-Мекен" Болот Шерниязов.В этот же день в Бишкеке был задержан лидер оппозиционной Социал-демократической партии страны экс-премьер Алмазбек Атамбаев и большинство лидеров оппозиции. Если первоначально митингующие выдвигали в основном социальные требования, то потом появились политические. Участники акции, в частности, потребовали отставки президента страны. Митингующие частично захватили здание областной администрации в городе Талас. Милиция применила спецсредства, в том числе слезоточивый газ. 7 апреля протестные действия оппозиции переместились в столицу республики - Бишкек.Оппозиционерам удалось захватить оружие, после чего были взяты штурмом здания парламента, генеральной прокуратуры, государственной телерадиокомпании, резиденция президента и правительства.В ходе столкновений с милицией и сотрудниками Государственной службы охраны, которую возглавлял брат президента Жаныбек Бакиев, по официальным данным, погибли 87 человек, ранения получили около полутора тысяч.Вечером 7 апреля стало известно, что правительство Киргизии ушло в отставку. Сформированное оппозицией правительство народного доверия возглавила экс-министр иностранных дел Роза Отунбаева. В тот же день правоохранительные органы освободили большинство лидеров киргизской оппозиции, задержанных после протестов в городе Талас. 8 апреля президент Киргизии Курманбек Бакиев, покинувший Бишкек после массовых протестов оппозиции, заявил, что находится на юге страны. Бакиев впервые прокомментировал происходящее в Киргизии. Он заявил, что не слагает с себя полномочия президента, хотя и признал, что не контролирует ситуацию в стране. В этот же день временное правительство распустило парламент и кабинет министров. 15 апреля президент Киргизии Курманбек Бакиев, отстраненный от власти временным правительством, подписал заявление об отставке. 16 апреля экс-президент покинул Киргизию, уехав сначала в Казахстан, а затем в Белоруссию. Позже суд признал его, экс-главу СГО Жаныша Бакиева и бывшего премьер-министра Данияра Усенова виновными в массовом расстреле граждан возле "Белого дома" и приговорил к пожизненному лишению свободы. Все трое были осуждены заочно. 19 мая Роза Отунбаева декретом новой власти была наделена полномочиями президента переходного периода до 31 декабря 2011 года. Она стала первой в истории СНГ, а также государств Центральной Азии женщиной-президентом. 27 июня в Киргизии прошел всенародный референдум, во время которого свыше 90% граждан, пришедших на участки для голосования, подтвердили полномочия Отунбаевой и выразили доверие временному правительству страны. В ходе плебисцита была принята новая Конституция, которая значительно ослабила президентскую ветвь власти, превратив Киргизию в парламентскую республику. В октябре 2011 года президентом Киргизии был избран Алмазбек Атамбаев.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, киргизия, роза отунбаева