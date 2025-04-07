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Хуситы нанесли удар по израильскому объекту в районе Тель-Авива

Хуситы нанесли удар по израильскому объекту в районе Тель-Авива - РИА Новости, 07.04.2025

Хуситы нанесли удар по израильскому объекту в районе Тель-Авива

Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) нанесли удар по израильскому военному объекту в районе Тель-Авива, сообщил глава... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T20:12:00+03:00

2025-04-07T20:12:00+03:00

2025-04-07T20:12:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) нанесли удар по израильскому военному объекту в районе Тель-Авива, сообщил глава пресс-службы вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. "Йеменские вооруженные силы нанесли удар с использованием беспилотника по военной цели израильского противника в оккупированном Яффо (Тель-Авиве - ред.)", - говорится в релизе представителя ВС хуситов. Согласно релизу, авиация и ВМС хуситов в понедельник также атаковали два эсминца США в Красном море с использованием крылатых ракет и беспилотников. Отмечается, что операция проведена в ответ на удары США по Йемену. Хуситы возобновили атаки по территории Израиля, которые были прекращены в январе с началом перемирия в палестинском секторе Газа, после того как в середине марта США начали наносить удары по Йемену. Ранее лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси предупредил, что "Ансар Алла" возобновит атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, если Израиль продолжит блокаду палестинского сектора Газа.

https://ria.ru/20250406/khusity-2009698553.html

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в мире, йемен, сша, израиль, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, тель-авив