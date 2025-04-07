Рейтинг@Mail.ru
Хуситы нанесли удар по израильскому объекту в районе Тель-Авива - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/khusity-2009899242.html
Хуситы нанесли удар по израильскому объекту в районе Тель-Авива
Хуситы нанесли удар по израильскому объекту в районе Тель-Авива - РИА Новости, 07.04.2025
Хуситы нанесли удар по израильскому объекту в районе Тель-Авива
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) нанесли удар по израильскому военному объекту в районе Тель-Авива, сообщил глава... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T20:12:00+03:00
2025-04-07T20:12:00+03:00
в мире
йемен
сша
израиль
ансар алла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
тель-авив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151347/63/1513476311_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_1a587cd4b82e07b9d774790934cdf434.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) нанесли удар по израильскому военному объекту в районе Тель-Авива, сообщил глава пресс-службы вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. "Йеменские вооруженные силы нанесли удар с использованием беспилотника по военной цели израильского противника в оккупированном Яффо (Тель-Авиве - ред.)", - говорится в релизе представителя ВС хуситов. Согласно релизу, авиация и ВМС хуситов в понедельник также атаковали два эсминца США в Красном море с использованием крылатых ракет и беспилотников. Отмечается, что операция проведена в ответ на удары США по Йемену. Хуситы возобновили атаки по территории Израиля, которые были прекращены в январе с началом перемирия в палестинском секторе Газа, после того как в середине марта США начали наносить удары по Йемену. Ранее лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси предупредил, что "Ансар Алла" возобновит атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, если Израиль продолжит блокаду палестинского сектора Газа.
https://ria.ru/20250406/khusity-2009698553.html
https://ria.ru/20250406/khusity-2009590575.html
йемен
сша
израиль
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151347/63/1513476311_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_6b294c4f6d232fadf57a2c91471859cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, сша, израиль, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, тель-авив
В мире, Йемен, США, Израиль, Ансар Алла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Тель-Авив
Хуситы нанесли удар по израильскому объекту в районе Тель-Авива

Хуситы нанесли удар по израильскому военному объекту в районе Тель-Авива

© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
Повстанцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) нанесли удар по израильскому военному объекту в районе Тель-Авива, сообщил глава пресс-службы вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.
«
"Йеменские вооруженные силы нанесли удар с использованием беспилотника по военной цели израильского противника в оккупированном Яффо (Тель-Авиве - ред.)", - говорится в релизе представителя ВС хуситов.
Военные Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
CNN: США и Саудовская Аравия готовят наземную операцию против хуситов
6 апреля, 21:38
Согласно релизу, авиация и ВМС хуситов в понедельник также атаковали два эсминца США в Красном море с использованием крылатых ракет и беспилотников. Отмечается, что операция проведена в ответ на удары США по Йемену.
Хуситы возобновили атаки по территории Израиля, которые были прекращены в январе с началом перемирия в палестинском секторе Газа, после того как в середине марта США начали наносить удары по Йемену. Ранее лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси предупредил, что "Ансар Алла" возобновит атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, если Израиль продолжит блокаду палестинского сектора Газа.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Хуситы заявили об атаке на военные суда в Красном море
6 апреля, 01:37
 
В миреЙеменСШАИзраильАнсар АллаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Тель-Авив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала