https://ria.ru/20250407/kamchatka-2009723776.html

Жителя Камчатки осудили за призывы к терроризму

Жителя Камчатки осудили за призывы к терроризму - РИА Новости, 07.04.2025

Жителя Камчатки осудили за призывы к терроризму

Тихоокеанский флотский военный суд на Камчатке приговорил местного жителя к пяти годам колонии за призывы к террористической деятельности, сообщает пресс-служба РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T03:28:00+03:00

2025-04-07T03:28:00+03:00

2025-04-07T03:28:00+03:00

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 апр – РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд на Камчатке приговорил местного жителя к пяти годам колонии за призывы к террористической деятельности, сообщает пресс-служба ФСБ России по Камчатскому краю. "Житель Петропавловска-Камчатского в комментариях к различным публикациям в сети интернет, доступным для просмотра неограниченному кругу лиц, оправдывал терроризм, призывал к осуществлению террористических актов и свержению действующей власти. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Судом гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20250405/vzryvchatka-2009473739.html

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происшествия, камчатка, россия, камчатский край, тихоокеанский флотский военный суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)