https://ria.ru/20250407/kamchatka-2009723776.html
Жителя Камчатки осудили за призывы к терроризму
Жителя Камчатки осудили за призывы к терроризму - РИА Новости, 07.04.2025
Жителя Камчатки осудили за призывы к терроризму
Тихоокеанский флотский военный суд на Камчатке приговорил местного жителя к пяти годам колонии за призывы к террористической деятельности, сообщает пресс-служба РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T03:28:00+03:00
2025-04-07T03:28:00+03:00
2025-04-07T03:28:00+03:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 апр – РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд на Камчатке приговорил местного жителя к пяти годам колонии за призывы к террористической деятельности, сообщает пресс-служба ФСБ России по Камчатскому краю. "Житель Петропавловска-Камчатского в комментариях к различным публикациям в сети интернет, доступным для просмотра неограниченному кругу лиц, оправдывал терроризм, призывал к осуществлению террористических актов и свержению действующей власти. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Судом гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20250405/vzryvchatka-2009473739.html
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происшествия, камчатка, россия, камчатский край, тихоокеанский флотский военный суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, Тихоокеанский флотский военный суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Камчатки осудили за призывы к терроризму
Жителя Камчатки осудили на пять лет за призывы к терроризму