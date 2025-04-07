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Центр патриотического воспитания создадут в Доме офицеров Иркутска - РИА Новости, 07.04.2025
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Иркутская область
 
15:08 07.04.2025 (обновлено: 15:22 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/irkutsk-2009814746.html
Центр патриотического воспитания создадут в Доме офицеров Иркутска
Центр патриотического воспитания создадут в Доме офицеров Иркутска - РИА Новости, 07.04.2025
Центр патриотического воспитания создадут в Доме офицеров Иркутска
Капитальный ремонт Дома офицеров в Иркутске планируется завершить к концу 2025 года, в нем будет создан центр патриотического воспитания молодежи, сообщил... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:08:00+03:00
2025-04-07T15:22:00+03:00
иркутская область
иркутск
иркутская область
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 7 апр - РИА Новости. Капитальный ремонт Дома офицеров в Иркутске планируется завершить к концу 2025 года, в нем будет создан центр патриотического воспитания молодежи, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел выездное совещание с участием профильных ведомств и представителей подрядных организаций в иркутском Доме офицеров, где весной 2024 года начался капитальный ремонт. На восстановление исторического здания из областного бюджета направлено более 290 миллионов рублей. В настоящий момент демонтаж старых конструкций внутри здания практически завершен, начата установка электрики, штукатурка стен, также на объекте отремонтирована кровля, ведутся работы на фасаде. Особое внимание при ремонте уделяется сохранению исторического наследия здания. В нем необходимо восстановить и привести в порядок около 10 тысяч метров старинной лепнины. "Полностью закончить работы планируется в декабре 2025 года. В обновленном Доме офицеров будет создан региональный центр патриотического воспитания. Также в планах расширение существующего Музея Боевой Славы, создание музея СВО, пространства для работы молодежных патриотических организаций, а также комнаты с тренажерами", - сообщил Игорь Кобзев. На площадке возле Дома офицеров выставлена военная техника. Часть образцов нуждаются в реставрации. Принято решение привести ее в порядок к 9 мая - 80-летнему юбилею Великой Победы. Двухэтажное каменное здание Дома офицеров построено в Иркутске в 1884 году купчихой Колыгиной. В нем в разные годы располагались начальное училище, собрание служащих Забайкальской железной дороги, наркомат иностранных дел Дальневосточной республики, Реввоенсовет Красной армии. Дом офицеров был создан в 1925 году по инициативе бойцов-красноармейцев 5-й армии.
https://ria.ru/20250405/tsiklon-2009566387.html
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иркутск, иркутская область, игорь кобзев
Иркутская область, Иркутск, Иркутская область, Игорь Кобзев
Центр патриотического воспитания создадут в Доме офицеров Иркутска

Кобзев: в Доме офицеров Иркутска будет создан центр патриотического воспитания

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Иркутской областиГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев на выездном совещании с участием профильных ведомств и представителей подрядных организаций в иркутском Доме офицеров
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на выездном совещании с участием профильных ведомств и представителей подрядных организаций в иркутском Доме офицеров - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на выездном совещании с участием профильных ведомств и представителей подрядных организаций в иркутском Доме офицеров
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ИРКУТСК, 7 апр - РИА Новости. Капитальный ремонт Дома офицеров в Иркутске планируется завершить к концу 2025 года, в нем будет создан центр патриотического воспитания молодежи, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел выездное совещание с участием профильных ведомств и представителей подрядных организаций в иркутском Доме офицеров, где весной 2024 года начался капитальный ремонт. На восстановление исторического здания из областного бюджета направлено более 290 миллионов рублей. В настоящий момент демонтаж старых конструкций внутри здания практически завершен, начата установка электрики, штукатурка стен, также на объекте отремонтирована кровля, ведутся работы на фасаде. Особое внимание при ремонте уделяется сохранению исторического наследия здания. В нем необходимо восстановить и привести в порядок около 10 тысяч метров старинной лепнины.
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"Полностью закончить работы планируется в декабре 2025 года. В обновленном Доме офицеров будет создан региональный центр патриотического воспитания. Также в планах расширение существующего Музея Боевой Славы, создание музея СВО, пространства для работы молодежных патриотических организаций, а также комнаты с тренажерами", - сообщил Игорь Кобзев.
На площадке возле Дома офицеров выставлена военная техника. Часть образцов нуждаются в реставрации. Принято решение привести ее в порядок к 9 мая - 80-летнему юбилею Великой Победы.
Двухэтажное каменное здание Дома офицеров построено в Иркутске в 1884 году купчихой Колыгиной. В нем в разные годы располагались начальное училище, собрание служащих Забайкальской железной дороги, наркомат иностранных дел Дальневосточной республики, Реввоенсовет Красной армии. Дом офицеров был создан в 1925 году по инициативе бойцов-красноармейцев 5-й армии.
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