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Песков заявил о готовности России к урегулированию иранского вопроса
Песков заявил о готовности России к урегулированию иранского вопроса - РИА Новости, 07.04.2025
Песков заявил о готовности России к урегулированию иранского вопроса
Россия готова приложить все усилия, чтобы способствовать урегулированию иранского ядерного вопроса дипломатическими средствами, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T12:56:00+03:00
2025-04-07T12:56:00+03:00
2025-04-07T13:03:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия готова приложить все усилия, чтобы способствовать урегулированию иранского ядерного вопроса дипломатическими средствами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия готова приложить все усилия, сделать все возможное с тем, чтобы способствовать урегулированию этой проблемы политико-дипломатическими средствами", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран пока не проводил ни одного раунда переговоров с США по своей ядерной программе, Тегеран готов вести переговоры с Вашингтоном, но через посредников.
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дмитрий песков, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дмитрий Песков, Аббас Аракчи
Песков заявил о готовности России к урегулированию иранского вопроса
Песков: Россия готова способствовать урегулированию иранского ядерного вопроса