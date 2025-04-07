https://ria.ru/20250407/iran-2009786365.html

Песков заявил о готовности России к урегулированию иранского вопроса

Песков заявил о готовности России к урегулированию иранского вопроса - РИА Новости, 07.04.2025

Песков заявил о готовности России к урегулированию иранского вопроса

Россия готова приложить все усилия, чтобы способствовать урегулированию иранского ядерного вопроса дипломатическими средствами, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T12:56:00+03:00

2025-04-07T12:56:00+03:00

2025-04-07T13:03:00+03:00

в мире

иран

сша

тегеран (город)

дмитрий песков

аббас аракчи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96115/95/961159579_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_4ac1a044f6bde89caf305846e9358267.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия готова приложить все усилия, чтобы способствовать урегулированию иранского ядерного вопроса дипломатическими средствами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия готова приложить все усилия, сделать все возможное с тем, чтобы способствовать урегулированию этой проблемы политико-дипломатическими средствами", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран пока не проводил ни одного раунда переговоров с США по своей ядерной программе, Тегеран готов вести переговоры с Вашингтоном, но через посредников.

https://ria.ru/20250218/rossija-1999989814.html

иран

сша

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, тегеран (город), дмитрий песков, аббас аракчи