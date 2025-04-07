https://ria.ru/20250407/intervidenie-2009804766.html

Мишустин пригласил белорусов на "Интервидение"

Мишустин пригласил белорусов на "Интервидение" - РИА Новости, 07.04.2025

Мишустин пригласил белорусов на "Интервидение"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил белорусов на музыкальный конкурс "Интервидение", который пройдет в Москве в этом году. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T14:29:00+03:00

2025-04-07T14:29:00+03:00

2025-04-07T14:39:00+03:00

культура

белоруссия

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россия

михаил мишустин

александр турчинов

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил белорусов на музыкальный конкурс "Интервидение", который пройдет в Москве в этом году. "В этом году в Москве пройдет Международный музыкальный конкурс "Интервидение". Приглашаем белорусских друзей, конечно же, принять в нем активное участие", - сказал Мишустин в начале встречи в понедельник в Москве с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным. Он также напомнил, что в мае россияне и белорусы будут вместе отмечать 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. "Это наш общий, священный праздник, которым мы искренне дорожим", - отметил Мишустин. Со своей стороны Турчин добавил, что Белоруссия готовится к масштабным мероприятиям в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Скажу честно, сегодня, когда возлагал цветы, все это еще раз пережил в душе, когда понимаешь нашу общую историю, нашу общую победу", - добавил премьер-министр Белоруссии. Он подтвердил, что Россия является приоритетным экономическим партнером Белоруссии, и отметил, что повестка нынешних переговоров глав правительств двух стран очень обширная.

https://ria.ru/20250322/intervidenie-2006662396.html

https://ria.ru/20250406/intervidenie-2009676025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, москва, россия, михаил мишустин, александр турчинов