Мишустин пригласил белорусов на "Интервидение"
Мишустин пригласил белорусов на музыкальный конкурс "Интервидение" в Москве
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин во время встречи. 7 апреля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин во время встречи. 7 апреля 2025
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил белорусов на музыкальный конкурс "Интервидение", который пройдет в Москве в этом году.
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"В этом году в Москве пройдет Международный музыкальный конкурс "Интервидение". Приглашаем белорусских друзей, конечно же, принять в нем активное участие", - сказал Мишустин в начале встречи в понедельник в Москве с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным.
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Он также напомнил, что в мае россияне и белорусы будут вместе отмечать 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. "Это наш общий, священный праздник, которым мы искренне дорожим", - отметил Мишустин.
Со своей стороны Турчин добавил, что Белоруссия готовится к масштабным мероприятиям в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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"Скажу честно, сегодня, когда возлагал цветы, все это еще раз пережил в душе, когда понимаешь нашу общую историю, нашу общую победу", - добавил премьер-министр Белоруссии.
Он подтвердил, что Россия является приоритетным экономическим партнером Белоруссии, и отметил, что повестка нынешних переговоров глав правительств двух стран очень обширная.
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