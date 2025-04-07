Рейтинг@Mail.ru
Мишустин пригласил белорусов на "Интервидение" - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:29 07.04.2025 (обновлено: 14:39 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/intervidenie-2009804766.html
Мишустин пригласил белорусов на "Интервидение"
Мишустин пригласил белорусов на "Интервидение" - РИА Новости, 07.04.2025
Мишустин пригласил белорусов на "Интервидение"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил белорусов на музыкальный конкурс "Интервидение", который пройдет в Москве в этом году. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T14:29:00+03:00
2025-04-07T14:39:00+03:00
культура
белоруссия
москва
россия
михаил мишустин
александр турчинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009807525_0:24:3090:1763_1920x0_80_0_0_546c5a00394843889f44460d25f71340.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил белорусов на музыкальный конкурс "Интервидение", который пройдет в Москве в этом году. "В этом году в Москве пройдет Международный музыкальный конкурс "Интервидение". Приглашаем белорусских друзей, конечно же, принять в нем активное участие", - сказал Мишустин в начале встречи в понедельник в Москве с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным. Он также напомнил, что в мае россияне и белорусы будут вместе отмечать 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. "Это наш общий, священный праздник, которым мы искренне дорожим", - отметил Мишустин. Со своей стороны Турчин добавил, что Белоруссия готовится к масштабным мероприятиям в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Скажу честно, сегодня, когда возлагал цветы, все это еще раз пережил в душе, когда понимаешь нашу общую историю, нашу общую победу", - добавил премьер-министр Белоруссии. Он подтвердил, что Россия является приоритетным экономическим партнером Белоруссии, и отметил, что повестка нынешних переговоров глав правительств двух стран очень обширная.
https://ria.ru/20250322/intervidenie-2006662396.html
https://ria.ru/20250406/intervidenie-2009676025.html
белоруссия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009807525_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_bdec3b50af34c4ce8e247402135ee51a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, москва, россия, михаил мишустин, александр турчинов
Культура, Белоруссия, Москва, Россия, Михаил Мишустин, Александр Турчинов
Мишустин пригласил белорусов на "Интервидение"

Мишустин пригласил белорусов на музыкальный конкурс "Интервидение" в Москве

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин во время встречи. 7 апреля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин во время встречи. 7 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин во время встречи. 7 апреля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил белорусов на музыкальный конкурс "Интервидение", который пройдет в Москве в этом году.
«
"В этом году в Москве пройдет Международный музыкальный конкурс "Интервидение". Приглашаем белорусских друзей, конечно же, принять в нем активное участие", - сказал Мишустин в начале встречи в понедельник в Москве с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным.
Микрофон - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Участника "Интервидения" от России еще не выбрали
22 марта, 14:52
Он также напомнил, что в мае россияне и белорусы будут вместе отмечать 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. "Это наш общий, священный праздник, которым мы искренне дорожим", - отметил Мишустин.
Со своей стороны Турчин добавил, что Белоруссия готовится к масштабным мероприятиям в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«
"Скажу честно, сегодня, когда возлагал цветы, все это еще раз пережил в душе, когда понимаешь нашу общую историю, нашу общую победу", - добавил премьер-министр Белоруссии.
Он подтвердил, что Россия является приоритетным экономическим партнером Белоруссии, и отметил, что повестка нынешних переговоров глав правительств двух стран очень обширная.
Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Швыдкой рассказал о переговорах по участию в "Интервидении"
6 апреля, 19:17
 
КультураБелоруссияМоскваРоссияМихаил МишустинАлександр Турчинов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала