https://ria.ru/20250407/inoagent-2009887149.html

Госдума может запретить иностранным агентам образовательную деятельность

Госдума может запретить иностранным агентам образовательную деятельность - РИА Новости, 07.04.2025

Госдума может запретить иностранным агентам образовательную деятельность

Госдума рассмотрит на этой неделе законопроект, которым предлагается запретить иностранным агентам осуществлять образовательную и просветительскую деятельность, РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T18:54:00+03:00

2025-04-07T18:54:00+03:00

2025-04-07T18:54:00+03:00

общество

россия

александр жуков

госдума рф

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Госдума рассмотрит на этой неделе законопроект, которым предлагается запретить иностранным агентам осуществлять образовательную и просветительскую деятельность, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. "Рассмотрим законопроект, запрещающий осуществление иностранными агентами просветительской и образовательной деятельности", - сказал он журналистам. Жуков отметил, что также будет рассматриваться законопроект, которым закрепляется правовое регулирование в сфере увековечения памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. "Вместе с тем во втором чтении рассмотрим еще один проект федерального закона, касающийся установления особенностей обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при организации и проведении зрелищного мероприятия", - добавил первый вице-спикер ГД. По его словам, на этой неделе Госдума рассмотрит соглашение между Россией и Республикой Южная Осетия о порядке пенсионного обеспечения сотрудников органов принудительного исполнения и органов уголовно-исполнительной системы и членов их семей, а также документы, внесенные правительством РФ для ратификации, в частности, соглашение между кабмином, ЦБ РФ, правительством Республики Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком.

https://ria.ru/20250405/inoagent-2009474923.html

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общество, россия, александр жуков, госдума рф