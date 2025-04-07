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Госдума может запретить иностранным агентам образовательную деятельность - РИА Новости, 07.04.2025
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18:54 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/inoagent-2009887149.html
Госдума может запретить иностранным агентам образовательную деятельность
Госдума может запретить иностранным агентам образовательную деятельность - РИА Новости, 07.04.2025
Госдума может запретить иностранным агентам образовательную деятельность
Госдума рассмотрит на этой неделе законопроект, которым предлагается запретить иностранным агентам осуществлять образовательную и просветительскую деятельность, РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T18:54:00+03:00
2025-04-07T18:54:00+03:00
общество
россия
александр жуков
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Госдума рассмотрит на этой неделе законопроект, которым предлагается запретить иностранным агентам осуществлять образовательную и просветительскую деятельность, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. "Рассмотрим законопроект, запрещающий осуществление иностранными агентами просветительской и образовательной деятельности", - сказал он журналистам. Жуков отметил, что также будет рассматриваться законопроект, которым закрепляется правовое регулирование в сфере увековечения памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. "Вместе с тем во втором чтении рассмотрим еще один проект федерального закона, касающийся установления особенностей обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при организации и проведении зрелищного мероприятия", - добавил первый вице-спикер ГД. По его словам, на этой неделе Госдума рассмотрит соглашение между Россией и Республикой Южная Осетия о порядке пенсионного обеспечения сотрудников органов принудительного исполнения и органов уголовно-исполнительной системы и членов их семей, а также документы, внесенные правительством РФ для ратификации, в частности, соглашение между кабмином, ЦБ РФ, правительством Республики Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком.
https://ria.ru/20250405/inoagent-2009474923.html
https://ria.ru/20250402/gd-2008875045.html
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общество, россия, александр жуков, госдума рф
Общество, Россия, Александр Жуков, Госдума РФ
Госдума может запретить иностранным агентам образовательную деятельность

ГД рассмотрит проект о запрете иностранным агентам просветительской деятельности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Госдума рассмотрит на этой неделе законопроект, которым предлагается запретить иностранным агентам осуществлять образовательную и просветительскую деятельность, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
«
"Рассмотрим законопроект, запрещающий осуществление иностранными агентами просветительской и образовательной деятельности", - сказал он журналистам.
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Жуков отметил, что также будет рассматриваться законопроект, которым закрепляется правовое регулирование в сфере увековечения памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
«
"Вместе с тем во втором чтении рассмотрим еще один проект федерального закона, касающийся установления особенностей обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при организации и проведении зрелищного мероприятия", - добавил первый вице-спикер ГД.
По его словам, на этой неделе Госдума рассмотрит соглашение между Россией и Республикой Южная Осетия о порядке пенсионного обеспечения сотрудников органов принудительного исполнения и органов уголовно-исполнительной системы и членов их семей, а также документы, внесенные правительством РФ для ратификации, в частности, соглашение между кабмином, ЦБ РФ, правительством Республики Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком.
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