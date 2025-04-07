https://ria.ru/20250407/gutsul-2009755688.html

Защита Гуцул готовит иск в ЕСПЧ

Защита Гуцул готовит иск в ЕСПЧ - РИА Новости, 07.04.2025

Защита Гуцул готовит иск в ЕСПЧ

Сторона защита главы Гагаузии Евгении Гуцул подаст иск в ЕСПЧ в ближайшее время, заявила РИА Новости адвокат руководителя автономии Наталья Байрам. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T10:33:00+03:00

2025-04-07T10:33:00+03:00

2025-04-07T10:44:00+03:00

европейский суд по правам человека (еспч)

задержание главы гагаузии гуцул

евгения гуцул

в мире

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КИШИНЕВ, 7 апр - РИА Новости. Сторона защита главы Гагаузии Евгении Гуцул подаст иск в ЕСПЧ в ближайшее время, заявила РИА Новости адвокат руководителя автономии Наталья Байрам."Фундаментальные права Евгении Гуцул на свободу были нарушены при незаконном задержании и впоследствии незаконном аресте. Исходя из того, что задержание и арест незаконны, противоречат во-первых национальному закону, во-вторых, международному праву, сторона защиты обратиться в ЕСПЧ в ближайшее время", - сказала Байрам.Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестована на 20 дней. В прокуратуре Молдавии такое решение мотивировали подозрениями в том, что политик попытается избежать правосудия. Гуцул эти доводы опровергла, обратив внимание, что уже год исправно посещает судебные заседания, регулярно бывая в зарубежных командировках. Против нее заведено два уголовных дела - о нарушениях при финансировании ликвидированной в прошлом году партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекает 14 апреля.

https://ria.ru/20250404/gutsul-2009422706.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

европейский суд по правам человека (еспч), задержание главы гагаузии гуцул, евгения гуцул, в мире