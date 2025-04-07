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Защита Гуцул готовит иск в ЕСПЧ - РИА Новости, 07.04.2025
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10:33 07.04.2025 (обновлено: 10:44 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/gutsul-2009755688.html
Защита Гуцул готовит иск в ЕСПЧ
Защита Гуцул готовит иск в ЕСПЧ - РИА Новости, 07.04.2025
Защита Гуцул готовит иск в ЕСПЧ
Сторона защита главы Гагаузии Евгении Гуцул подаст иск в ЕСПЧ в ближайшее время, заявила РИА Новости адвокат руководителя автономии Наталья Байрам. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T10:33:00+03:00
2025-04-07T10:44:00+03:00
европейский суд по правам человека (еспч)
задержание главы гагаузии гуцул
евгения гуцул
в мире
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КИШИНЕВ, 7 апр - РИА Новости. Сторона защита главы Гагаузии Евгении Гуцул подаст иск в ЕСПЧ в ближайшее время, заявила РИА Новости адвокат руководителя автономии Наталья Байрам."Фундаментальные права Евгении Гуцул на свободу были нарушены при незаконном задержании и впоследствии незаконном аресте. Исходя из того, что задержание и арест незаконны, противоречат во-первых национальному закону, во-вторых, международному праву, сторона защиты обратиться в ЕСПЧ в ближайшее время", - сказала Байрам.Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестована на 20 дней. В прокуратуре Молдавии такое решение мотивировали подозрениями в том, что политик попытается избежать правосудия. Гуцул эти доводы опровергла, обратив внимание, что уже год исправно посещает судебные заседания, регулярно бывая в зарубежных командировках. Против нее заведено два уголовных дела - о нарушениях при финансировании ликвидированной в прошлом году партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекает 14 апреля.
https://ria.ru/20250404/gutsul-2009422706.html
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европейский суд по правам человека (еспч), задержание главы гагаузии гуцул, евгения гуцул, в мире
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Задержание главы Гагаузии Гуцул, Евгения Гуцул, В мире
Защита Гуцул готовит иск в ЕСПЧ

Защита Гуцул в ближайшее время планирует подать иск в ЕСПЧ

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 апр - РИА Новости. Сторона защита главы Гагаузии Евгении Гуцул подаст иск в ЕСПЧ в ближайшее время, заявила РИА Новости адвокат руководителя автономии Наталья Байрам.
"Фундаментальные права Евгении Гуцул на свободу были нарушены при незаконном задержании и впоследствии незаконном аресте. Исходя из того, что задержание и арест незаконны, противоречат во-первых национальному закону, во-вторых, международному праву, сторона защиты обратиться в ЕСПЧ в ближайшее время", - сказала Байрам.
Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестована на 20 дней. В прокуратуре Молдавии такое решение мотивировали подозрениями в том, что политик попытается избежать правосудия. Гуцул эти доводы опровергла, обратив внимание, что уже год исправно посещает судебные заседания, регулярно бывая в зарубежных командировках. Против нее заведено два уголовных дела - о нарушениях при финансировании ликвидированной в прошлом году партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекает 14 апреля.
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