Защита Гуцул готовит иск в ЕСПЧ
Защита Гуцул в ближайшее время планирует подать иск в ЕСПЧ
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 апр - РИА Новости. Сторона защита главы Гагаузии Евгении Гуцул подаст иск в ЕСПЧ в ближайшее время, заявила РИА Новости адвокат руководителя автономии Наталья Байрам.
"Фундаментальные права Евгении Гуцул на свободу были нарушены при незаконном задержании и впоследствии незаконном аресте. Исходя из того, что задержание и арест незаконны, противоречат во-первых национальному закону, во-вторых, международному праву, сторона защиты обратиться в ЕСПЧ в ближайшее время", - сказала Байрам.
Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестована на 20 дней. В прокуратуре Молдавии такое решение мотивировали подозрениями в том, что политик попытается избежать правосудия. Гуцул эти доводы опровергла, обратив внимание, что уже год исправно посещает судебные заседания, регулярно бывая в зарубежных командировках. Против нее заведено два уголовных дела - о нарушениях при финансировании ликвидированной в прошлом году партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекает 14 апреля.