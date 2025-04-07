Володин объявил дату рассмотрения законопроектов о защите суверенитета
Володин: Госдума 8 апреля рассмотрит законопроекты о защите суверенитета России
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Госдума 8 апреля планирует рассмотреть во втором чтении ряд законопроектов, направленных на защиту суверенитета России, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«
"Планируем завтра рассмотреть их во втором чтении. Для нас эта тема — один из приоритетов. В числе авторов — порядка 400 депутатов, которые объединились, независимо от партийной принадлежности", - сказал Володин журналистам.
По его словам, за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против России и граждан страны, оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, либо иностранных государственных органов будет грозить более серьезная уголовная ответственность если такие деяния совершаются по найму или из корыстных побуждений.
Также предусматривается конфискация имущества, полученного в результате этих преступлений, добавил председатель Госдумы.
Он отметил, что среди законопроектов, которые будут рассмотрены во вторник также инициатива о запрете иноагентам преподавать или вести просветительскую деятельность вне зависимости от возраста обучающихся.
«
"На сегодняшний день в реестр иноагентов включено более 50 лиц, которые работают в сфере образования... Инициатива также решает задачи по защите суверенитета нашей страны. Сейчас такой запрет действует только в отношении обучения детей", - сообщил Володин.
По словам председателя Госдумы, ко второму чтению законопроект был доработан: одной из поправок вводится запрет для иноагентов на участие в органах управления государственных корпораций.
В Госдуму внесут законопроект о порядке получения иноагентами выплат
14 ноября 2024, 07:46