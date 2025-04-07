https://ria.ru/20250407/gosduma-2009865436.html

Володин объявил дату рассмотрения законопроектов о защите суверенитета

Володин объявил дату рассмотрения законопроектов о защите суверенитета - РИА Новости, 07.04.2025

Володин объявил дату рассмотрения законопроектов о защите суверенитета

Госдума 8 апреля планирует рассмотреть во втором чтении ряд законопроектов, направленных на защиту суверенитета России, сообщил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T17:27:00+03:00

2025-04-07T17:27:00+03:00

2025-04-07T17:27:00+03:00

общество

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Госдума 8 апреля планирует рассмотреть во втором чтении ряд законопроектов, направленных на защиту суверенитета России, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Планируем завтра рассмотреть их во втором чтении. Для нас эта тема — один из приоритетов. В числе авторов — порядка 400 депутатов, которые объединились, независимо от партийной принадлежности", - сказал Володин журналистам. По его словам, за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против России и граждан страны, оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, либо иностранных государственных органов будет грозить более серьезная уголовная ответственность если такие деяния совершаются по найму или из корыстных побуждений. Также предусматривается конфискация имущества, полученного в результате этих преступлений, добавил председатель Госдумы. Он отметил, что среди законопроектов, которые будут рассмотрены во вторник также инициатива о запрете иноагентам преподавать или вести просветительскую деятельность вне зависимости от возраста обучающихся. "На сегодняшний день в реестр иноагентов включено более 50 лиц, которые работают в сфере образования... Инициатива также решает задачи по защите суверенитета нашей страны. Сейчас такой запрет действует только в отношении обучения детей", - сообщил Володин. По словам председателя Госдумы, ко второму чтению законопроект был доработан: одной из поправок вводится запрет для иноагентов на участие в органах управления государственных корпораций.

https://ria.ru/20250402/gd-2008875045.html

https://ria.ru/20250403/volodin-2009145852.html

https://ria.ru/20241114/inoagenty-1983651934.html

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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф