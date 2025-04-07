https://ria.ru/20250407/gladkov-2009912726.html
Гладкова приняли за мошенника при обзвоне жителей Белгородской области
Гладкова приняли за мошенника при обзвоне жителей Белгородской области - РИА Новости, 07.04.2025
Гладкова приняли за мошенника при обзвоне жителей Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вновь столкнулся с тем, что его приняли за телефонного мошенника, пока он обзванивал жителей региона. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T22:19:00+03:00
2025-04-07T22:19:00+03:00
2025-04-07T22:19:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вновь столкнулся с тем, что его приняли за телефонного мошенника, пока он обзванивал жителей региона. Губернатор еженедельно проводит выборочный опрос жителей, чтобы проверить, выполнены ли полностью восстановительные работы по пострадавшему жилью, как об этом сообщали главы муниципалитетов. В начале марта в один из таких звонков он дозвонился до женщины, которая, к его удивлению, восприняла звонок с недоверием и не поверила, что говорит с ним лично. Позже женщина принесла извинения губернатору за недопонимание. В понедельник во время звонка жительнице Белгорода Гладков представился и сообщил, что хочет уточнить информацию о восстановлении жилья после обстрела. Однако жительница, усомнившись в подлинности его голоса, ответила, что не верит, что на другом конце провода действительно губернатор. "Ну, знаете, я что-то прямо не верю в этот голос. Но я могу ответить, кому угодно: все мне сделали", - сказала женщина, добавив, что не верит, что разговаривает с губернатором. Гладков поблагодарил за ответ и отметил, что из-за активности телефонных мошенников такая реакция оправдана. "Телефонных мошенников много. Самое главное, чтобы быть настороже. Лишнюю информацию не спрашиваем. Все, что нужно ответить: было ли такое или нет. Это достаточно", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20250407/moshenniki-2009728154.html
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белгородская область, белгород, вячеслав гладков, россия, происшествия
Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Россия, Происшествия
Гладкова приняли за мошенника при обзвоне жителей Белгородской области
Гладкова приняли за мошенника при телефонном опросе жителей Белгородской области
БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вновь столкнулся с тем, что его приняли за телефонного мошенника, пока он обзванивал жителей региона.
Губернатор еженедельно проводит выборочный опрос жителей, чтобы проверить, выполнены ли полностью восстановительные работы по пострадавшему жилью, как об этом сообщали главы муниципалитетов. В начале марта в один из таких звонков он дозвонился до женщины, которая, к его удивлению, восприняла звонок с недоверием и не поверила, что говорит с ним лично. Позже женщина принесла извинения губернатору за недопонимание.
В понедельник во время звонка жительнице Белгорода Гладков
представился и сообщил, что хочет уточнить информацию о восстановлении жилья после обстрела. Однако жительница, усомнившись в подлинности его голоса, ответила, что не верит, что на другом конце провода действительно губернатор.
"Ну, знаете, я что-то прямо не верю в этот голос. Но я могу ответить, кому угодно: все мне сделали", - сказала женщина, добавив, что не верит, что разговаривает с губернатором.
Гладков поблагодарил за ответ и отметил, что из-за активности телефонных мошенников такая реакция оправдана.
"Телефонных мошенников много. Самое главное, чтобы быть настороже. Лишнюю информацию не спрашиваем. Все, что нужно ответить: было ли такое или нет. Это достаточно", - подчеркнул губернатор.