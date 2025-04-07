https://ria.ru/20250407/gladkov-2009793570.html

Более 8,5 тыс белгородских студентов и школьников трудоустроят в 2025 году

Более 8,5 тыс белгородских студентов и школьников трудоустроят в 2025 году - РИА Новости, 07.04.2025

Более 8,5 тыс белгородских студентов и школьников трудоустроят в 2025 году

Более 8,5 тысячи студентов СПО и школьников Белгородской области планируется трудоустроить в этом году в летних трудовых лагерях, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T13:27:00+03:00

2025-04-07T13:27:00+03:00

2025-04-07T13:28:00+03:00

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

трудоустройство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907441162_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_04b758afbdcaef50881e643760d23372.jpg

БЕЛГОРОД, 7 апр – РИА Новости. Более 8,5 тысячи студентов СПО и школьников Белгородской области планируется трудоустроить в этом году в летних трудовых лагерях, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В 2025 году в Белгородской области будут созданы 12 летних трудовых лагерей для студентов колледжей и техникумов в 10 муниципалитетах региона. Также в летний период порядка 8 тысяч школьников в 18 муниципалитетах области будут трудоустроены в лагерях труда и отдыха", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства области. Как отметили в правительстве, в 2024 году впервые в Белгородской области были организованы трудовые лагеря для студентов колледжей. Пилотные смены проекта "Трудовое лето Белогорья" были организованы на двух площадках – в техникумах Алексеевки и Старого Оскола. 200 студентов из приграничных техникумов и колледжей на протяжении 14 дней работали на четырех предприятиях. В 2025 году планируется увеличить количество таких площадок с 2 до 12. Они будут размещены в Алексеевском, Валуйском, Вейделевском, Волоконовский, Губкинском, Корочанском, Новооскольском, Ровеньском, Старооскольском, Чернянском и Яковлевском районах и округах. "Планируемый охват участников за три смены в период с 7 июля по 25 августа составит 800 человек", - пояснили в региональном правительстве. Рабочие места для участников планируется определять при непосредственном участии якорных предприятия колледжей и техникумов. Они не только предоставят рабочие места, но и дадут возможность ознакомиться со своими производствами, в дальнейшем — посодействовать в трудоустройстве желающих выпускников. Также руководителю Белгородской области доложили о работе по трудоустройству школьников региона в летний период. Так, в 2024 году в 13 муниципалитетах Белгородской области в 130 лагерях труда и отдыха было занято почти 5,5 тысячи школьников. В летний период 2025 года в 18 муниципалитетах за четыре лагерных смены планируется охватить около 8 тысяч школьников в возрасте от 14 лет. Всего будет открыто 228 летних площадок для труда и отдыха. Работа школьников старше 14 лет на базе летних трудовых лагерей будет организована при поддержке работодателей с возможностью получения заработной платы. Для школьников будет предоставлены трехразовое питание на базе лагеря, а также досуговая, спортивная и творческая занятость. Во время лагерной смены будет реализован профориентационный образовательный модуль и знакомство с муниципальными предприятиями. По итогам обсуждения глава региона дал поручение представителям профильных министерств проработать перечень работодателей, которые смогут предоставить рабочие места для трудоустройства молодых людей возможностью заработка в муниципалитетах региона. "Очень важно, потому что есть большой запрос среди родителей, в первую очередь — среди детей. К сожалению, отсутствие системной работы в этом направлении приводит к большим проблемам во взрослой жизни, мы в этом могли неоднократно убедиться", — подчеркнул Гладков. В правительстве региона добавили, что по поручению главы региона по итогам 2025 года необходимо временно трудоустроить не менее 30 тысяч молодых людей.

https://ria.ru/20250407/vsu-2009770029.html

https://ria.ru/20250403/gumgruz-2009179155.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, трудоустройство