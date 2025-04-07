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СМИ: немцы впали в панику из-за страха перед войной - РИА Новости, 07.04.2025
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06:33 07.04.2025 (обновлено: 15:15 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/germaniya-2009730051.html
СМИ: немцы впали в панику из-за страха перед войной
СМИ: немцы впали в панику из-за страха перед войной - РИА Новости, 07.04.2025
СМИ: немцы впали в панику из-за страха перед войной
Абстрактный страх, проникший в повседневную жизнь немцев из-за опасений перед большой войной, приводит к росту истерии и паники, пишет немецкое издание Focus. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T06:33:00+03:00
2025-04-07T15:15:00+03:00
в мире
германия
россия
европа
владимир путин
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Абстрактный страх, проникший в повседневную жизнь немцев из-за опасений перед большой войной, приводит к росту истерии и паники, пишет немецкое издание Focus."Я бронирую свой отпуск в этом году, потому что не знаю, упадут ли бомбы в следующем году", — рассказала одна из опрошенных изданием респондентов Майя Бауэр.По ее словам, она адаптировала свой образ жизни к страху перед войной. Сейчас женщина тратит гораздо больше денег, чем раньше, потому что она не знает, что будет завтра и сможет ли она по-прежнему позволить себе машину или компьютер, которые ей нравятся, пишет издание."Некоторых вещей все еще не хватает, но большинство из них у меня уже есть", — рассказала другая жительница Германии Мириам Редляйн.В свой тревожный чемодан она положила спальный мешок, консервы, транзисторный радиоприемник на батарейках, запасные батарейки, лекарства, влажные салфетки, теплую одежду на три дня и походное снаряжение, включая газовую плиту. Мысль о возможной большой войне в Европе до сих пор вызывает у нее боль в животе, пишет издание.Ранее писатель и медиаэксперт Маркус Клекнер заявил, что сознательное подстрекательство в Германии к войне с Россией рискует обернуться ядерной катастрофой.Президент России Владимир Путин неоднократно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер также отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250407/germaniya-2009727820.html
https://ria.ru/20250407/pushkov-2009724017.html
https://ria.ru/20250406/tramp-2009599393.html
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в мире, германия, россия, европа, владимир путин, focus, нато
В мире, Германия, Россия, Европа, Владимир Путин, Focus, НАТО
СМИ: немцы впали в панику из-за страха перед войной

Focus: в Германии растут истерия и паника из-за страха перед войной

© Getty Images / NurPhoto / Ying TangУчастники акции протеста против поставок оружия на Украину в Дюссельдорфе, Германия
Участники акции протеста против поставок оружия на Украину в Дюссельдорфе, Германия - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Getty Images / NurPhoto / Ying Tang
Участники акции протеста против поставок оружия на Украину в Дюссельдорфе, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Абстрактный страх, проникший в повседневную жизнь немцев из-за опасений перед большой войной, приводит к росту истерии и паники, пишет немецкое издание Focus.
"Я бронирую свой отпуск в этом году, потому что не знаю, упадут ли бомбы в следующем году", — рассказала одна из опрошенных изданием респондентов Майя Бауэр.
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По ее словам, она адаптировала свой образ жизни к страху перед войной. Сейчас женщина тратит гораздо больше денег, чем раньше, потому что она не знает, что будет завтра и сможет ли она по-прежнему позволить себе машину или компьютер, которые ей нравятся, пишет издание.
"Некоторых вещей все еще не хватает, но большинство из них у меня уже есть", — рассказала другая жительница Германии Мириам Редляйн.
В свой тревожный чемодан она положила спальный мешок, консервы, транзисторный радиоприемник на батарейках, запасные батарейки, лекарства, влажные салфетки, теплую одежду на три дня и походное снаряжение, включая газовую плиту. Мысль о возможной большой войне в Европе до сих пор вызывает у нее боль в животе, пишет издание.
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Президент России Владимир Путин неоднократно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер также отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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