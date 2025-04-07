https://ria.ru/20250407/germaniya-2009730051.html

СМИ: немцы впали в панику из-за страха перед войной

СМИ: немцы впали в панику из-за страха перед войной - РИА Новости, 07.04.2025

СМИ: немцы впали в панику из-за страха перед войной

Абстрактный страх, проникший в повседневную жизнь немцев из-за опасений перед большой войной, приводит к росту истерии и паники, пишет немецкое издание Focus. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T06:33:00+03:00

2025-04-07T06:33:00+03:00

2025-04-07T15:15:00+03:00

в мире

германия

россия

европа

владимир путин

focus

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009751099_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_80a6682a756bce52bdf4953dbbfc5b55.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Абстрактный страх, проникший в повседневную жизнь немцев из-за опасений перед большой войной, приводит к росту истерии и паники, пишет немецкое издание Focus."Я бронирую свой отпуск в этом году, потому что не знаю, упадут ли бомбы в следующем году", — рассказала одна из опрошенных изданием респондентов Майя Бауэр.По ее словам, она адаптировала свой образ жизни к страху перед войной. Сейчас женщина тратит гораздо больше денег, чем раньше, потому что она не знает, что будет завтра и сможет ли она по-прежнему позволить себе машину или компьютер, которые ей нравятся, пишет издание."Некоторых вещей все еще не хватает, но большинство из них у меня уже есть", — рассказала другая жительница Германии Мириам Редляйн.В свой тревожный чемодан она положила спальный мешок, консервы, транзисторный радиоприемник на батарейках, запасные батарейки, лекарства, влажные салфетки, теплую одежду на три дня и походное снаряжение, включая газовую плиту. Мысль о возможной большой войне в Европе до сих пор вызывает у нее боль в животе, пишет издание.Ранее писатель и медиаэксперт Маркус Клекнер заявил, что сознательное подстрекательство в Германии к войне с Россией рискует обернуться ядерной катастрофой.Президент России Владимир Путин неоднократно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер также отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250407/germaniya-2009727820.html

https://ria.ru/20250407/pushkov-2009724017.html

https://ria.ru/20250406/tramp-2009599393.html

германия

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, европа, владимир путин, focus, нато