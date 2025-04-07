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"Все будет кончено": в Германии задумались о ядерной войне с Россией - РИА Новости, 07.04.2025
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05:22 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/germaniya-2009727820.html
"Все будет кончено": в Германии задумались о ядерной войне с Россией
"Все будет кончено": в Германии задумались о ядерной войне с Россией - РИА Новости, 07.04.2025
"Все будет кончено": в Германии задумались о ядерной войне с Россией
Сознательное подстрекательство в Германии к войне с Россией рискует обернуться ядерной катастрофой, с таким предупреждением выступил в беседе с изданием... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T05:22:00+03:00
2025-04-07T05:22:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Сознательное подстрекательство в Германии к войне с Россией рискует обернуться ядерной катастрофой, с таким предупреждением выступил в беседе с изданием Berliner Zeitung писатель и медиаэксперт Маркус Клекнер."Политик ХДС Родерих Кизеветтер представляет позиции, которые можно считать подстрекательскими. Он сказал: "Война должна быть перенесена в Россию". Что произойдет, если начать “войну” с ядерной державой? Именно!" — отметил Клекнер.По мнению автора, хотя конфликт на Украине идет уже больше трех лет, значительная часть немецких СМИ, в отличие от своих коллег из других стран, до сих пор не может заставить себя назвать его тем, чем он является: прокси-войной.Клекнер также назвал абсурдными заявления об угрозе "нападения" России на Европу."Конечно, у России есть ядерное оружие. Но Москва не будет использовать его против НАТО, потому что тогда начнется ядерная война и все будет кончено — в том числе и для русских", — указал он.Клекнер призвал покончить с идеей о том, что Россия якобы является воплощением зла. Для этого потребуются соответствующие политики, обладающие формальной властью и способные реализовывать различные политические решения, считает он."Похоже, то же самое происходит со многими журналистами. Вы усвоили образ врага и просто верите в него; у вас есть предпосылки, которые больше не подвергаются сомнению. И если вы в этом абсолютно убеждены, то вы не верите, что дипломатия может помочь", — резюмировал эксперт.Родерих Кизеветтер известен как ярый сторонник поддержки Украины. Он призывал максимально увеличить военную помощь Киеву, предлагал отправить немецких солдат в качестве "миротворцев" на Украину после заключения перемирия и выступал против любых соглашений по окончанию конфликта.Президент России Владимир Путин в неоднократно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер также отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250407/pushkov-2009724017.html
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россия, украина, германия, владимир путин, нато, хдс/хсс
Россия, Украина, Германия, Владимир Путин, НАТО, ХДС/ХСС
"Все будет кончено": в Германии задумались о ядерной войне с Россией

Писатель Клекнер: война Германии с Россией обернется ядерной катастрофой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Сознательное подстрекательство в Германии к войне с Россией рискует обернуться ядерной катастрофой, с таким предупреждением выступил в беседе с изданием Berliner Zeitung писатель и медиаэксперт Маркус Клекнер.
"Политик ХДС Родерих Кизеветтер представляет позиции, которые можно считать подстрекательскими. Он сказал: "Война должна быть перенесена в Россию". Что произойдет, если начать “войну” с ядерной державой? Именно!" — отметил Клекнер.
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По мнению автора, хотя конфликт на Украине идет уже больше трех лет, значительная часть немецких СМИ, в отличие от своих коллег из других стран, до сих пор не может заставить себя назвать его тем, чем он является: прокси-войной.
Клекнер также назвал абсурдными заявления об угрозе "нападения" России на Европу.
"Конечно, у России есть ядерное оружие. Но Москва не будет использовать его против НАТО, потому что тогда начнется ядерная война и все будет кончено — в том числе и для русских", — указал он.
Клекнер призвал покончить с идеей о том, что Россия якобы является воплощением зла. Для этого потребуются соответствующие политики, обладающие формальной властью и способные реализовывать различные политические решения, считает он.
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"Похоже, то же самое происходит со многими журналистами. Вы усвоили образ врага и просто верите в него; у вас есть предпосылки, которые больше не подвергаются сомнению. И если вы в этом абсолютно убеждены, то вы не верите, что дипломатия может помочь", — резюмировал эксперт.
Родерих Кизеветтер известен как ярый сторонник поддержки Украины. Он призывал максимально увеличить военную помощь Киеву, предлагал отправить немецких солдат в качестве "миротворцев" на Украину после заключения перемирия и выступал против любых соглашений по окончанию конфликта.
Президент России Владимир Путин в неоднократно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер также отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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