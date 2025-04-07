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Более 60 компаний Москвы представили продукцию на выставке "Фотоника-2025" - РИА Новости, 07.04.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
16:00 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/fotonika-2009825521.html
Более 60 компаний Москвы представили продукцию на выставке "Фотоника-2025"
Более 60 компаний Москвы представили продукцию на выставке "Фотоника-2025" - РИА Новости, 07.04.2025
Более 60 компаний Москвы представили продукцию на выставке "Фотоника-2025"
Более 60 столичных компаний представили высокотехнологичные разработки на 19-й Международной специализированной выставке лазерной, оптической и оптоэлектронной... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T16:00:00+03:00
2025-04-07T16:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
технологии
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Более 60 столичных компаний представили высокотехнологичные разработки на 19-й Международной специализированной выставке лазерной, оптической и оптоэлектронной техники "Фотоника-2025", сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.По его словам, компании представили фотоприемные и лазерные устройства, тепловизионную технику, трансиверы, оптические элементы для космического приборостроения и многое другое.Фотонные технологии позволяют увеличить скорость обработки и передачи данных в 50-100 раз. Московские компании активно осваивают эту область и демонстрируют инновационные разработки на профильных выставках, говорится в сообщении."Микроэлектроника и фотоника имеют стратегическое значение для развития высокотехнологичного сектора экономики и обеспечения технологического суверенитета России. Они критически важны для широкого спектра отраслей: от промышленного производства и информационных технологий до медицины, телекоммуникаций и транспортной инфраструктуры", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Министр добавил, что столица делает ставку на локализацию и импортозамещение направлений, развивая на площадке ОЭЗ "Технополис Москва" межотраслевой кластер фотоники и микроэлектроники. На данный момент он объединяет свыше 40 предприятий для разработки и внедрения наукоемких решений.Так, компания "Лассард", локализованная на площадке "Печатники" московской ОЭЗ, экспонировала оптомеханические изделия, оптические столы, оптоволокно, полупроводники, различные виды лазеров, а также станок для лазерной резки. На выставке производитель представил новый 9-киловаттный волоконный лазер, который используется в станках лазерной резки. Его мощность позволяет обрабатывать металлы толщиной до 35 миллиметров.По словам руководителя коммерческого департамента Дмитрия Андреева, каждый год компания старается удивить гостей "Фотоники". В этот раз стенд стал концептуальным – это лазерная лаборатория. Попадая в нее, посетитель видит различные технологии, которые в своем объеме образуют полный цикл производства компании.Холдинг "Швабе" (госкорпорация "Ростех") представил телескоп Levenhuk Lzos Dob-500. Модель подходит для наблюдения за планетами Солнечной системы и далекими космическими объектами. Устройство имеет диаметр линзы 130 миллиметров, что позволяет ему собирать большое количество света, а классическая схема Ньютона – получать чистое и четкое изображение без хроматических аберраций.При длине всего 450 миллиметров телескоп имеет фокусное расстояние 1000 миллиметров, что делает его очень эффективным для наблюдений. Такой компактный размер при большом фокусном расстоянии достигается за счет использования специального дополнительного оптического элемента внутри телескопа.НПЦ "Лазеры и аппаратура ТМ" представил новую высокоточную координатно-кинематическую платформу. Универсальность разработки позволяет максимально гибко оснастить ее под собственные задачи, когда требуется автоматизировать и синхронизировать работу инструмента и систем перемещения изделий.Генеральный директор предприятия Анна Цыганцова отметила, что компания реализует полный "жизненный цикл" серийного и специализированного промышленного оборудования. В номенклатуре научно-производственного центра – станки для электроэрозионной обработки, лазерной пятикоординатной многоосевой обработки изделий сложной формы, микрообработки, прецизионной резки.Она добавила, что по итогам первого квартала этого года компания показала рост производства на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.Инновационные разработки для промышленности были представлены и вузом-партнером столичных предприятий МГТУ им. Н.Э. Баумана. Университет презентовал несколько современных медицинских лазеров, созданных вместе с ведущими медицинскими центрами. Среди них – специальный лазерный аппарат для малоинвазивной хирургии, фемтосекундный тулиевый волоконный лазер ультракоротких импульсов для прецизионной обработки мягких тканей, фемтосекундный твердотельный лазер с перестройкой центральной длины волны.Также организация экспонировала приборы дистанционного контроля: квантово-каскадный лазер для химического анализа газов и твердых веществ, приборы контроля промышленных газов и утечек метана с борта БПЛА, а также NDIR-газоанализатор – устройство для измерения концентрации газов в воздухе с помощью инфракрасного излучения.
https://ria.ru/20250404/moskva-2009402463.html
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РИА Новости
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москва, анатолий гарбузов, технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Технологии
Более 60 компаний Москвы представили продукцию на выставке "Фотоника-2025"

Столичные компании представили свои разработки на выставке "Фотоника-2025"

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППВыставка "Фотоника-2025"
Выставка Фотоника-2025 - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Выставка "Фотоника-2025"
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Более 60 столичных компаний представили высокотехнологичные разработки на 19-й Международной специализированной выставке лазерной, оптической и оптоэлектронной техники "Фотоника-2025", сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
По его словам, компании представили фотоприемные и лазерные устройства, тепловизионную технику, трансиверы, оптические элементы для космического приборостроения и многое другое.
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Фотонные технологии позволяют увеличить скорость обработки и передачи данных в 50-100 раз. Московские компании активно осваивают эту область и демонстрируют инновационные разработки на профильных выставках, говорится в сообщении.
"Микроэлектроника и фотоника имеют стратегическое значение для развития высокотехнологичного сектора экономики и обеспечения технологического суверенитета России. Они критически важны для широкого спектра отраслей: от промышленного производства и информационных технологий до медицины, телекоммуникаций и транспортной инфраструктуры", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Министр добавил, что столица делает ставку на локализацию и импортозамещение направлений, развивая на площадке ОЭЗ "Технополис Москва" межотраслевой кластер фотоники и микроэлектроники. На данный момент он объединяет свыше 40 предприятий для разработки и внедрения наукоемких решений.
Так, компания "Лассард", локализованная на площадке "Печатники" московской ОЭЗ, экспонировала оптомеханические изделия, оптические столы, оптоволокно, полупроводники, различные виды лазеров, а также станок для лазерной резки. На выставке производитель представил новый 9-киловаттный волоконный лазер, который используется в станках лазерной резки. Его мощность позволяет обрабатывать металлы толщиной до 35 миллиметров.
По словам руководителя коммерческого департамента Дмитрия Андреева, каждый год компания старается удивить гостей "Фотоники". В этот раз стенд стал концептуальным – это лазерная лаборатория. Попадая в нее, посетитель видит различные технологии, которые в своем объеме образуют полный цикл производства компании.
Холдинг "Швабе" (госкорпорация "Ростех") представил телескоп Levenhuk Lzos Dob-500. Модель подходит для наблюдения за планетами Солнечной системы и далекими космическими объектами. Устройство имеет диаметр линзы 130 миллиметров, что позволяет ему собирать большое количество света, а классическая схема Ньютона – получать чистое и четкое изображение без хроматических аберраций.
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При длине всего 450 миллиметров телескоп имеет фокусное расстояние 1000 миллиметров, что делает его очень эффективным для наблюдений. Такой компактный размер при большом фокусном расстоянии достигается за счет использования специального дополнительного оптического элемента внутри телескопа.
НПЦ "Лазеры и аппаратура ТМ" представил новую высокоточную координатно-кинематическую платформу. Универсальность разработки позволяет максимально гибко оснастить ее под собственные задачи, когда требуется автоматизировать и синхронизировать работу инструмента и систем перемещения изделий.
Генеральный директор предприятия Анна Цыганцова отметила, что компания реализует полный "жизненный цикл" серийного и специализированного промышленного оборудования. В номенклатуре научно-производственного центра – станки для электроэрозионной обработки, лазерной пятикоординатной многоосевой обработки изделий сложной формы, микрообработки, прецизионной резки.
Она добавила, что по итогам первого квартала этого года компания показала рост производства на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Инновационные разработки для промышленности были представлены и вузом-партнером столичных предприятий МГТУ им. Н.Э. Баумана. Университет презентовал несколько современных медицинских лазеров, созданных вместе с ведущими медицинскими центрами. Среди них – специальный лазерный аппарат для малоинвазивной хирургии, фемтосекундный тулиевый волоконный лазер ультракоротких импульсов для прецизионной обработки мягких тканей, фемтосекундный твердотельный лазер с перестройкой центральной длины волны.
Также организация экспонировала приборы дистанционного контроля: квантово-каскадный лазер для химического анализа газов и твердых веществ, приборы контроля промышленных газов и утечек метана с борта БПЛА, а также NDIR-газоанализатор – устройство для измерения концентрации газов в воздухе с помощью инфракрасного излучения.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовТехнологии
 
 
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