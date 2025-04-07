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Банковский форум "Эксперт РА" состоится в Москве 20 мая

Банковский форум "Эксперт РА" состоится в Москве 20 мая - РИА Новости, 07.04.2025

Банковский форум "Эксперт РА" состоится в Москве 20 мая

Помимо сложной макросреды 2025 год запомнится для рынка одним из самых трудных в части макропруденциального регулирования. Затухание темпов кредитования и... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T17:09:00+03:00

2025-04-07T17:09:00+03:00

2025-04-07T17:09:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - Пресс-служба "Эксперт РА". Помимо сложной макросреды 2025 год запомнится для рынка одним из самых трудных в части макропруденциального регулирования. Затухание темпов кредитования и вызревание кредитных портфелей станут вызовом для банковского сектора, который довольно успешно прошел 2022-2024 годы. Как банкам в подобных условиях маневрировать и зарабатывать представители отрасли обсудят на II Банковском форуме "Эксперт РА" 20 мая 2025 года. Банковский форум, организованный рейтинговым агентством "Эксперт РА" и аналитической компанией "Эксперт Бизнес-Решения", во второй раз соберет ключевых персон финансового рынка для профессионального обсуждения рисков и возможностей банковского сектора. Участниками мероприятия станут более 300 человек: топ-менеджеры банков, представители регуляторов, финтех-компаний, корпоративных заёмщиков, инфраструктуры финансового рынка и СМИ. Главные темы для обсуждения: "Рынок после регуляторного охлаждения: точки роста и возможности в 2025 году"; "Зима уходит: где ждать первых смягчений макропроденциальных мер?"; "Высокая, но стабильная: перспективы кредитования после адаптации бизнеса к уровню ставки"; "От розницы к корпоративном кредитованию: как маневрировать банкам в условиях капитальных ограничений"; "Как поддержать кредитный импульс и не поймать волну дефолтов?". В программе форума – пленарная сессия "Игра по высоким ставкам", тематические секции: "Банки будущего: кто оседлает рост?", "Автокредитование как точка поддержки розницы" и секция "МСБ – исчерпан ли потенциал роста?". Также состоится торжественная церемония награждения лидеров рэнкингов банков от "Эксперт РА" На форуме будет представлено масштабное исследование ключевых сегментов банковского рынка, подготовленное агентством "Эксперт РА". Дата и место проведения: 20 мая 2025 года, Москва, ул. Тверская, 22, отель Континенталь. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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пресс-релизы