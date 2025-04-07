Рейтинг@Mail.ru
Банковский форум "Эксперт РА" состоится в Москве 20 мая - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
17:09 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/forum-2009845709.html
Банковский форум "Эксперт РА" состоится в Москве 20 мая
Банковский форум "Эксперт РА" состоится в Москве 20 мая - РИА Новости, 07.04.2025
Банковский форум "Эксперт РА" состоится в Москве 20 мая
Помимо сложной макросреды 2025 год запомнится для рынка одним из самых трудных в части макропруденциального регулирования. Затухание темпов кредитования и... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T17:09:00+03:00
2025-04-07T17:09:00+03:00
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102228/29/1022282971_0:283:2400:1633_1920x0_80_0_0_538ff797ae0c18889f0fbc3e01a2bad3.jpg
МОСКВА, 7 апр - Пресс-служба "Эксперт РА". Помимо сложной макросреды 2025 год запомнится для рынка одним из самых трудных в части макропруденциального регулирования. Затухание темпов кредитования и вызревание кредитных портфелей станут вызовом для банковского сектора, который довольно успешно прошел 2022-2024 годы. Как банкам в подобных условиях маневрировать и зарабатывать представители отрасли обсудят на II Банковском форуме "Эксперт РА" 20 мая 2025 года. Банковский форум, организованный рейтинговым агентством "Эксперт РА" и аналитической компанией "Эксперт Бизнес-Решения", во второй раз соберет ключевых персон финансового рынка для профессионального обсуждения рисков и возможностей банковского сектора. Участниками мероприятия станут более 300 человек: топ-менеджеры банков, представители регуляторов, финтех-компаний, корпоративных заёмщиков, инфраструктуры финансового рынка и СМИ. Главные темы для обсуждения: "Рынок после регуляторного охлаждения: точки роста и возможности в 2025 году"; "Зима уходит: где ждать первых смягчений макропроденциальных мер?"; "Высокая, но стабильная: перспективы кредитования после адаптации бизнеса к уровню ставки"; "От розницы к корпоративном кредитованию: как маневрировать банкам в условиях капитальных ограничений"; "Как поддержать кредитный импульс и не поймать волну дефолтов?". В программе форума – пленарная сессия "Игра по высоким ставкам", тематические секции: "Банки будущего: кто оседлает рост?", "Автокредитование как точка поддержки розницы" и секция "МСБ – исчерпан ли потенциал роста?". Также состоится торжественная церемония награждения лидеров рэнкингов банков от "Эксперт РА" На форуме будет представлено масштабное исследование ключевых сегментов банковского рынка, подготовленное агентством "Эксперт РА". Дата и место проведения: 20 мая 2025 года, Москва, ул. Тверская, 22, отель Континенталь. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102228/29/1022282971_124:0:2400:1707_1920x0_80_0_0_2f67c66aad32c34a23a2ec7d7ec89041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

Банковский форум "Эксперт РА" состоится в Москве 20 мая

© Fotolia / FotolEdhar Деловое рукопожатие
Деловое рукопожатие - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Fotolia / FotolEdhar
Деловое рукопожатие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 апр - Пресс-служба "Эксперт РА". Помимо сложной макросреды 2025 год запомнится для рынка одним из самых трудных в части макропруденциального регулирования. Затухание темпов кредитования и вызревание кредитных портфелей станут вызовом для банковского сектора, который довольно успешно прошел 2022-2024 годы. Как банкам в подобных условиях маневрировать и зарабатывать представители отрасли обсудят на II Банковском форуме "Эксперт РА" 20 мая 2025 года.
Банковский форум, организованный рейтинговым агентством "Эксперт РА" и аналитической компанией "Эксперт Бизнес-Решения", во второй раз соберет ключевых персон финансового рынка для профессионального обсуждения рисков и возможностей банковского сектора. Участниками мероприятия станут более 300 человек: топ-менеджеры банков, представители регуляторов, финтех-компаний, корпоративных заёмщиков, инфраструктуры финансового рынка и СМИ.
Главные темы для обсуждения: "Рынок после регуляторного охлаждения: точки роста и возможности в 2025 году"; "Зима уходит: где ждать первых смягчений макропроденциальных мер?"; "Высокая, но стабильная: перспективы кредитования после адаптации бизнеса к уровню ставки"; "От розницы к корпоративном кредитованию: как маневрировать банкам в условиях капитальных ограничений"; "Как поддержать кредитный импульс и не поймать волну дефолтов?".
В программе форума – пленарная сессия "Игра по высоким ставкам", тематические секции: "Банки будущего: кто оседлает рост?", "Автокредитование как точка поддержки розницы" и секция "МСБ – исчерпан ли потенциал роста?". Также состоится торжественная церемония награждения лидеров рэнкингов банков от "Эксперт РА"
На форуме будет представлено масштабное исследование ключевых сегментов банковского рынка, подготовленное агентством "Эксперт РА".
Дата и место проведения: 20 мая 2025 года, Москва, ул. Тверская, 22, отель Континенталь.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала