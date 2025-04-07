В Белграде проходит премьера фильма о церковном расколе на Украине
Мировая премьера фильма "Во имя раскола" о событиях на Украине проходит в Сербии
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Томос об автокефалии Украинской православной церкви привезли в Киев. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 7 апр – РИА Новости. Мировая премьера документального фильма "Во имя раскола" о событиях в церковной жизни на Украине проходит в понедельник в Российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде с участием авторов ленты, передает корреспондент РИА Новости.
Специальный проект российского Первого канала и продюсерской компании "VIGO ФИЛМ" посвящен анализу последствий церковного раскола для духовной жизни Украины и православного мира в целом. В фильме приводятся фрагменты интервью митрополита Киевского и всея Украины Филарета (Михаила Денисенко). В них раскрывается его биография, изменение взглядов на духовную жизнь и влияние определенных политических сил, приведшие к расколу.
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"Этот раскол - прежде всего раскол нашей церкви, как и каждый раскол его ощущает каждый православный человек, но для нас он болезненнее всего, потому что это церковь нашего народа. Эта трагедия продолжается годами, расколу пока не предвидится конца, дай Бог, чтобы он был однажды исцелен. Это большая проблема, и каждый фильм, каждый разговор на эту тему много значит для всех нас. Хуже всего - пытаться это игнорировать, потому что раскол отравляет души людей и отношения между людьми", - заявил собравшимся перед показом высший советник представительства Россотрудничества - РЦНК Георгий Энгельгардт.
В обсуждении картины участвовали авторы фильма, продюсер Игорь Кобзев (по видеосвязи) и режиссер Данил Богдан, а также теологи, историки христианства, философы и политологи: протоиерей-ставрофор Сербской православной церкви Радомир Попович, протоиерей-ставрофор СПЦ Дарко Ристов-Джого, профессор факультета политических наук Белградского университета Зоран Кинджич, научный сотрудник Института европейских исследований в Белграде профессор Стеван Гайич, председатель Королевского ордена витязей Зоран Мрдженович. Завершает презентацию концерт Катарины Божич, которая исполняет духовные и патриотически песни. Мероприятие проходит в рамках белградского Международного фестиваля рыцарской культуры и традиций "Витез фест 2025".
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