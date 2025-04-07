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Военная драма о героизме детей-сирот выйдет в прокат к 80-летию Победы - РИА Новости, 07.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:57 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/film-2009887696.html
Военная драма о героизме детей-сирот выйдет в прокат к 80-летию Победы
Военная драма о героизме детей-сирот выйдет в прокат к 80-летию Победы - РИА Новости, 07.04.2025
Военная драма о героизме детей-сирот выйдет в прокат к 80-летию Победы
Военная драма "Группа крови" о героизме детей-сирот во время оккупации немецко-фашистскими захватчиками Гатчинского района Ленинградской области выйдет в прокат РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T18:57:00+03:00
2025-04-07T18:57:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ленинградская область
гатчинский район
ссср
владимир путин
российское военно-историческое общество (рвио)
фонд кино
газпром-медиа холдинг
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Военная драма "Группа крови" о героизме детей-сирот во время оккупации немецко-фашистскими захватчиками Гатчинского района Ленинградской области выйдет в прокат к 80-летию Победы, сообщило Российское военно-историческое общество (РВИО). "Основанный на реальных событиях, полнометражный художественный фильм "Группа крови" создан в рамках проекта "Без срока давности". Премьера картины запланирована в кинотеатрах страны 8 мая 2025 года и будет приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении. Фильм рассказывает о концентрационном детском лагере в Вырице Ленинградской области. Детей использовали как доноров крови для раненых немцев. События, о которых повествует фильм, происходили в Гатчинском районе Ленинградской области. В 2024 году Российским военно-историческим обществом там был создан мемориальный комплекс "В память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг". В церемонии открытия комплекса принимал участие президент России Владимир Путин. "Выход фильма – ответ на многочисленные попытки предать забвению геноцид мирного населения Советского Союза. Картина призвана напомнить о стойкости наших сограждан и подвиге поколения Победителей", - подчеркивает РВИО. Производством фильма занимается кинокомпания "Триикс Медиа" при поддержке Фонда кино, "Газпром-Медиа Холдинга", РВИО и "Движения первых". "Художественный фильм "Группа крови" – это дань памяти детям, ставшим жертвами нацистских концлагерей в годы Великой Отечественной войны. Проект направлен на сохранение правды о военных преступлениях, которую нельзя забывать, особенно нашим подрастающим поколениям, чтобы не допустить их повторения и фальсификации истории в будущем. Поэтому "Группа крови" – это кинокартина о детях и для детей", - отметила генеральный продюсер "Триикс Медиа" Инесса Юрченко, слова которой приведены в сообщении. "Современные юноши и девушки смогут глубже понять, через что пришлось пройти их советским сверстникам. Вместе с тем, несмотря на трагичность показанных событий, фильм получился светлым", - добавила Юрченко.
https://ria.ru/20250213/sojuzmultfilm-1999024095.html
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ленинградская область
гатчинский район
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ленинградская область, гатчинский район, ссср, владимир путин, российское военно-историческое общество (рвио), фонд кино, газпром-медиа холдинг, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ленинградская область, Гатчинский район, СССР, Владимир Путин, Российское военно-историческое общество (РВИО), Фонд кино, Газпром-Медиа Холдинг, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Военная драма о героизме детей-сирот выйдет в прокат к 80-летию Победы

Фильм "Группа крови" о героизме детей-сирот выйдет в прокат к 80-летию Победы

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГеоргиевская ленточка
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Военная драма "Группа крови" о героизме детей-сирот во время оккупации немецко-фашистскими захватчиками Гатчинского района Ленинградской области выйдет в прокат к 80-летию Победы, сообщило Российское военно-историческое общество (РВИО).
«
"Основанный на реальных событиях, полнометражный художественный фильм "Группа крови" создан в рамках проекта "Без срока давности". Премьера картины запланирована в кинотеатрах страны 8 мая 2025 года и будет приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
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"Союзмультфильм" восстановит к 80-летию Победы ленты военного времени
13 февраля, 09:49
Фильм рассказывает о концентрационном детском лагере в Вырице Ленинградской области. Детей использовали как доноров крови для раненых немцев. События, о которых повествует фильм, происходили в Гатчинском районе Ленинградской области. В 2024 году Российским военно-историческим обществом там был создан мемориальный комплекс "В память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг". В церемонии открытия комплекса принимал участие президент России Владимир Путин.
«
"Выход фильма – ответ на многочисленные попытки предать забвению геноцид мирного населения Советского Союза. Картина призвана напомнить о стойкости наших сограждан и подвиге поколения Победителей", - подчеркивает РВИО.
Производством фильма занимается кинокомпания "Триикс Медиа" при поддержке Фонда кино, "Газпром-Медиа Холдинга", РВИО и "Движения первых".
"Художественный фильм "Группа крови" – это дань памяти детям, ставшим жертвами нацистских концлагерей в годы Великой Отечественной войны. Проект направлен на сохранение правды о военных преступлениях, которую нельзя забывать, особенно нашим подрастающим поколениям, чтобы не допустить их повторения и фальсификации истории в будущем. Поэтому "Группа крови" – это кинокартина о детях и для детей", - отметила генеральный продюсер "Триикс Медиа" Инесса Юрченко, слова которой приведены в сообщении.
"Современные юноши и девушки смогут глубже понять, через что пришлось пройти их советским сверстникам. Вместе с тем, несмотря на трагичность показанных событий, фильм получился светлым", - добавила Юрченко.
Постер художественно-документального фильма Июньская полынь - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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14 марта, 15:29
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЛенинградская областьГатчинский районСССРВладимир ПутинРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Фонд киноГазпром-Медиа Холдинг80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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