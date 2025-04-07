Военная драма о героизме детей-сирот выйдет в прокат к 80-летию Победы
Фильм "Группа крови" о героизме детей-сирот выйдет в прокат к 80-летию Победы
Георгиевская ленточка. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Военная драма "Группа крови" о героизме детей-сирот во время оккупации немецко-фашистскими захватчиками Гатчинского района Ленинградской области выйдет в прокат к 80-летию Победы, сообщило Российское военно-историческое общество (РВИО).
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"Основанный на реальных событиях, полнометражный художественный фильм "Группа крови" создан в рамках проекта "Без срока давности". Премьера картины запланирована в кинотеатрах страны 8 мая 2025 года и будет приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Фильм рассказывает о концентрационном детском лагере в Вырице Ленинградской области. Детей использовали как доноров крови для раненых немцев. События, о которых повествует фильм, происходили в Гатчинском районе Ленинградской области. В 2024 году Российским военно-историческим обществом там был создан мемориальный комплекс "В память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг". В церемонии открытия комплекса принимал участие президент России Владимир Путин.
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"Выход фильма – ответ на многочисленные попытки предать забвению геноцид мирного населения Советского Союза. Картина призвана напомнить о стойкости наших сограждан и подвиге поколения Победителей", - подчеркивает РВИО.
Производством фильма занимается кинокомпания "Триикс Медиа" при поддержке Фонда кино, "Газпром-Медиа Холдинга", РВИО и "Движения первых".
"Художественный фильм "Группа крови" – это дань памяти детям, ставшим жертвами нацистских концлагерей в годы Великой Отечественной войны. Проект направлен на сохранение правды о военных преступлениях, которую нельзя забывать, особенно нашим подрастающим поколениям, чтобы не допустить их повторения и фальсификации истории в будущем. Поэтому "Группа крови" – это кинокартина о детях и для детей", - отметила генеральный продюсер "Триикс Медиа" Инесса Юрченко, слова которой приведены в сообщении.
"Современные юноши и девушки смогут глубже понять, через что пришлось пройти их советским сверстникам. Вместе с тем, несмотря на трагичность показанных событий, фильм получился светлым", - добавила Юрченко.