https://ria.ru/20250407/film-2009887696.html

Военная драма о героизме детей-сирот выйдет в прокат к 80-летию Победы

Военная драма о героизме детей-сирот выйдет в прокат к 80-летию Победы - РИА Новости, 07.04.2025

Военная драма о героизме детей-сирот выйдет в прокат к 80-летию Победы

Военная драма "Группа крови" о героизме детей-сирот во время оккупации немецко-фашистскими захватчиками Гатчинского района Ленинградской области выйдет в прокат РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T18:57:00+03:00

2025-04-07T18:57:00+03:00

2025-04-07T18:57:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

ленинградская область

гатчинский район

ссср

владимир путин

российское военно-историческое общество (рвио)

фонд кино

газпром-медиа холдинг

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Военная драма "Группа крови" о героизме детей-сирот во время оккупации немецко-фашистскими захватчиками Гатчинского района Ленинградской области выйдет в прокат к 80-летию Победы, сообщило Российское военно-историческое общество (РВИО). "Основанный на реальных событиях, полнометражный художественный фильм "Группа крови" создан в рамках проекта "Без срока давности". Премьера картины запланирована в кинотеатрах страны 8 мая 2025 года и будет приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении. Фильм рассказывает о концентрационном детском лагере в Вырице Ленинградской области. Детей использовали как доноров крови для раненых немцев. События, о которых повествует фильм, происходили в Гатчинском районе Ленинградской области. В 2024 году Российским военно-историческим обществом там был создан мемориальный комплекс "В память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг". В церемонии открытия комплекса принимал участие президент России Владимир Путин. "Выход фильма – ответ на многочисленные попытки предать забвению геноцид мирного населения Советского Союза. Картина призвана напомнить о стойкости наших сограждан и подвиге поколения Победителей", - подчеркивает РВИО. Производством фильма занимается кинокомпания "Триикс Медиа" при поддержке Фонда кино, "Газпром-Медиа Холдинга", РВИО и "Движения первых". "Художественный фильм "Группа крови" – это дань памяти детям, ставшим жертвами нацистских концлагерей в годы Великой Отечественной войны. Проект направлен на сохранение правды о военных преступлениях, которую нельзя забывать, особенно нашим подрастающим поколениям, чтобы не допустить их повторения и фальсификации истории в будущем. Поэтому "Группа крови" – это кинокартина о детях и для детей", - отметила генеральный продюсер "Триикс Медиа" Инесса Юрченко, слова которой приведены в сообщении. "Современные юноши и девушки смогут глубже понять, через что пришлось пройти их советским сверстникам. Вместе с тем, несмотря на трагичность показанных событий, фильм получился светлым", - добавила Юрченко.

https://ria.ru/20250213/sojuzmultfilm-1999024095.html

https://ria.ru/20250314/film-2005030164.html

ленинградская область

гатчинский район

ссср

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ленинградская область, гатчинский район, ссср, владимир путин, российское военно-историческое общество (рвио), фонд кино, газпром-медиа холдинг, 80-летие победы в великой отечественной войне