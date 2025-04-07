https://ria.ru/20250407/filippiny-2009795055.html

Филиппины рассматривают возможность снижения пошлин на импорт из США

Филиппины рассматривают возможность снижения пошлин на импорт из США - РИА Новости, 07.04.2025

Филиппины рассматривают возможность снижения пошлин на импорт из США

Филиппины серьёзно рассматривают возможность снизить пошлины на импорт американских товаров в ответ на введение США тарифов в размере 17% на филиппинскую... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T13:35:00+03:00

2025-04-07T13:35:00+03:00

2025-04-07T13:35:00+03:00

сша

филиппины

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Филиппины серьёзно рассматривают возможность снизить пошлины на импорт американских товаров в ответ на введение США тарифов в размере 17% на филиппинскую продукцию, заявила в понедельник на брифинге глава министерства торговли и промышленности республики Кристина Роке. "Мы действительно собираемся сделать это", - приводит газета Manila Bulletin ответ Роке на вопрос журналистов о планах правительства сократить пошлины на товары из США. По ее словам, в ближайшее время состоится обсуждение планов снижения действующей на данный момент ставки в размере 34% на импорт американских товаров. Также запланирована встреча с представителями американской администрации. Кроме того, как добавила глава филиппинского минторга, страна рассматривает возможность участия в потенциальном коллективном ответе стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на новые пошлины США. При этом ранее она заявляла о сдержанном оптимизме, с которым Филиппины смотрят на то, как относительно низкая по сравнению с соседними странами тарифная ставка откроет стране стратегические возможности для развития экономических отношений с США. В частности, страна готова наращивать экспорт полупроводников и тропических фруктов. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Конкретно в отношении Филиппин тарифная ставка составила 17%, это вторая самая низкая среди стран АСЕАН (у Сингапура - базовая 10%). В отношении других государств ассоциации США ввели значительно более высокие тарифы: в отношении Камбоджи - 49%, Лаоса - 48%, Вьетнама и Мьянмы - 46%, Таиланда - 36%, Индонезии - 32% и Малайзии - 24%.

https://ria.ru/20250407/indija-2009794543.html

https://ria.ru/20250407/tusk-2009774784.html

сша

филиппины

сингапур (город)

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сша, филиппины, сингапур (город), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире