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Министры торговли ЕС обсудили ответ на американские пошлины - РИА Новости, 07.04.2025
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17:03 07.04.2025 (обновлено: 17:08 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/es-2009843724.html
Министры торговли ЕС обсудили ответ на американские пошлины
Министры торговли ЕС обсудили ответ на американские пошлины - РИА Новости, 07.04.2025
Министры торговли ЕС обсудили ответ на американские пошлины
Министры торговли стран ЕС обсудили введение новых ответных пошлин на товары из США, Венгрия против, поскольку это приведет к повышению цен на европейском... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T17:03:00+03:00
2025-04-07T17:08:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Министры торговли стран ЕС обсудили введение новых ответных пошлин на товары из США, Венгрия против, поскольку это приведет к повышению цен на европейском рынке, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, его выступление транслировал телеканал М1."К нынешней ситуации между США и ЕС привела серьезная ошибка Еврокомиссии. Сейчас необходимо стратегическое спокойствие. Мы не должны навредить себе еще больше, чем до сих пор. Мы видим решение не во введении новых пошлин, а в переговорах, и мы голосуем против введения пошлин на товары из США, потому что это повысит цены на определенные продукты на европейском и венгерском рынках, а мы не хотим роста цен", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания в Люксембурге.
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цены на нефть, экономика, сша, венгрия, евросоюз
Цены на нефть, Экономика, США, Венгрия, Евросоюз
Министры торговли ЕС обсудили ответ на американские пошлины

Министры торговли ЕС обсудили введение ответных пошлин на товары из США

© AP Photo / Shakh AivazovУчастник акции протеста с флагом Евросоюза
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Shakh Aivazov
Участник акции протеста с флагом Евросоюза. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Министры торговли стран ЕС обсудили введение новых ответных пошлин на товары из США, Венгрия против, поскольку это приведет к повышению цен на европейском рынке, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, его выступление транслировал телеканал М1.
"К нынешней ситуации между США и ЕС привела серьезная ошибка Еврокомиссии. Сейчас необходимо стратегическое спокойствие. Мы не должны навредить себе еще больше, чем до сих пор. Мы видим решение не во введении новых пошлин, а в переговорах, и мы голосуем против введения пошлин на товары из США, потому что это повысит цены на определенные продукты на европейском и венгерском рынках, а мы не хотим роста цен", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания в Люксембурге.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Трамп заявил, что страны по всему миру ведут с США переговоры о пошлинах
Вчера, 16:58
 
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