https://ria.ru/20250407/es-2009843724.html

Министры торговли ЕС обсудили ответ на американские пошлины

Министры торговли ЕС обсудили ответ на американские пошлины - РИА Новости, 07.04.2025

Министры торговли ЕС обсудили ответ на американские пошлины

Министры торговли стран ЕС обсудили введение новых ответных пошлин на товары из США, Венгрия против, поскольку это приведет к повышению цен на европейском... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T17:03:00+03:00

2025-04-07T17:03:00+03:00

2025-04-07T17:08:00+03:00

цены на нефть

экономика

сша

венгрия

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Министры торговли стран ЕС обсудили введение новых ответных пошлин на товары из США, Венгрия против, поскольку это приведет к повышению цен на европейском рынке, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, его выступление транслировал телеканал М1."К нынешней ситуации между США и ЕС привела серьезная ошибка Еврокомиссии. Сейчас необходимо стратегическое спокойствие. Мы не должны навредить себе еще больше, чем до сих пор. Мы видим решение не во введении новых пошлин, а в переговорах, и мы голосуем против введения пошлин на товары из США, потому что это повысит цены на определенные продукты на европейском и венгерском рынках, а мы не хотим роста цен", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания в Люксембурге.

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сша

венгрия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

цены на нефть, экономика, сша, венгрия, евросоюз