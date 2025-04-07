https://ria.ru/20250407/ek-2009826410.html
ЕК проведет форум по борьбе с обходом санкций против России
ЕК проведет форум по борьбе с обходом санкций против России - РИА Новости, 07.04.2025
ЕК проведет форум по борьбе с обходом санкций против России
Еврокомиссия (ЕК) проведет во вторник форум по борьбе с обходом санкций против России и Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ЕК. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:56:00+03:00
2025-04-07T15:56:00+03:00
2025-04-07T15:56:00+03:00
россия
украина
сша
владимир путин
евросоюз
еврокомиссия
в мире
санкции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) проведет во вторник форум по борьбе с обходом санкций против России и Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ЕК. "В форуме примут участие не только страны ЕС, но и другие иностранные партнеры такие как США, Британия, Канада, Япония, Австралия и Украина. В центре внимания будут вопросы усиления реализации санкций и предотвращения их обхода через третьи страны", - говорится в документе. Всего планируется провести две сессии. На первой сессии еврокомиссар по финансовым услугам Мария Луиш Албукерке встретится с представителями государств-членов Евросоюза, чтобы обсудить санкционную политику "в свете последних геополитических событий". Стороны планируют обменяться опытом контроля за соблюдением ограничительных мер. Во второй половине дня государства-члены ЕС проведут переговоры с представителями не входящих в союз стран. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС утвердил 16 пакетов санкций против РФ и уже работает над новыми ограничениями. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250403/glava-2009023509.html
https://ria.ru/20250401/komiks-2008676252.html
https://ria.ru/20250401/poshliny-2008584860.html
россия
украина
сша
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, в мире, санкции, санкции в отношении россии, белоруссия
Россия, Украина, США, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Белоруссия
ЕК проведет форум по борьбе с обходом санкций против России
ЕК проведет форум по борьбе с обходом санкций против России и Белоруссии