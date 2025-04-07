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ЕК проведет форум по борьбе с обходом санкций против России - РИА Новости, 07.04.2025
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15:56 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/ek-2009826410.html
ЕК проведет форум по борьбе с обходом санкций против России
ЕК проведет форум по борьбе с обходом санкций против России - РИА Новости, 07.04.2025
ЕК проведет форум по борьбе с обходом санкций против России
Еврокомиссия (ЕК) проведет во вторник форум по борьбе с обходом санкций против России и Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ЕК. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:56:00+03:00
2025-04-07T15:56:00+03:00
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в мире
санкции
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) проведет во вторник форум по борьбе с обходом санкций против России и Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ЕК. "В форуме примут участие не только страны ЕС, но и другие иностранные партнеры такие как США, Британия, Канада, Япония, Австралия и Украина. В центре внимания будут вопросы усиления реализации санкций и предотвращения их обхода через третьи страны", - говорится в документе. Всего планируется провести две сессии. На первой сессии еврокомиссар по финансовым услугам Мария Луиш Албукерке встретится с представителями государств-членов Евросоюза, чтобы обсудить санкционную политику "в свете последних геополитических событий". Стороны планируют обменяться опытом контроля за соблюдением ограничительных мер. Во второй половине дня государства-члены ЕС проведут переговоры с представителями не входящих в союз стран. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС утвердил 16 пакетов санкций против РФ и уже работает над новыми ограничениями. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, украина, сша, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, в мире, санкции, санкции в отношении россии, белоруссия
Россия, Украина, США, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Белоруссия
ЕК проведет форум по борьбе с обходом санкций против России

ЕК проведет форум по борьбе с обходом санкций против России и Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) проведет во вторник форум по борьбе с обходом санкций против России и Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ЕК.
"В форуме примут участие не только страны ЕС, но и другие иностранные партнеры такие как США, Британия, Канада, Япония, Австралия и Украина. В центре внимания будут вопросы усиления реализации санкций и предотвращения их обхода через третьи страны", - говорится в документе.
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Во второй половине дня государства-члены ЕС проведут переговоры с представителями не входящих в союз стран.
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В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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