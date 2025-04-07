https://ria.ru/20250407/efimov-2009766224.html

Ефимов: в Москве с 2011 года построили 67 объектов здравоохранения

Ефимов: в Москве с 2011 года построили 67 объектов здравоохранения - РИА Новости, 07.04.2025

Ефимов: в Москве с 2011 года построили 67 объектов здравоохранения

В Москве с 2011 года за счет городского бюджета построили 67 объектов здравоохранения, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T14:21:00+03:00

2025-04-07T14:21:00+03:00

2025-04-07T14:21:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В Москве с 2011 года за счет городского бюджета построили 67 объектов здравоохранения, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2011 года в столице под кураторством Департамента гражданского строительства возведено 67 объектов здравоохранения общей площадью более 879 тысяч квадратных метров. Среди них – 33 поликлиники, 19 больничных корпусов, девять подстанций скорой медицинской помощи и иные значимые медицинские объекты", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что объекты возвели в районах Некрасовка, Беговой, Северный, Даниловский. Также их построили в районах Левобережный, Щукино, Печатники.В свою очередь глава департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что большое значение среди построенных объектов имел городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова площадью 15 тысяч квадратных метров. Корпус может принимать до 200 неотложных пациентов в день.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что программа модернизации поликлиник города вышла на финишную прямую.

https://ria.ru/20250407/efimov-2009422210.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)