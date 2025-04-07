https://ria.ru/20250407/drony-2009783475.html

На Кубани восстановили участок ж/д, поврежденный дроном

На Кубани восстановили участок ж/д, поврежденный дроном - РИА Новости, 07.04.2025

На Кубани восстановили участок ж/д, поврежденный дроном

Участок железнодорожного полотна на Кубани, поврежденный украинским дроном, полностью восстановлен, движение осуществляется по двум путям, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T12:47:00+03:00

2025-04-07T12:47:00+03:00

2025-04-07T13:03:00+03:00

происшествия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 7 апр - РИА Новости. Участок железнодорожного полотна на Кубани, поврежденный украинским дроном, полностью восстановлен, движение осуществляется по двум путям, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.В понедельник утром в оперштабе Кубани сообщили, что один из подавленных системой ПВО украинских дронов упал на ж/д пути между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко, были повреждены полотно и контактная сеть, пострадавших нет. На месте работала аварийная бригада РЖД, был привлечен ремонтно-восстановительный поезд из Тимашевска. В 9.40 мск был открыт четный путь."Да, в 11.22", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, восстановлен ли второй путь и осуществляется ли по нему движение.Движение на время работ было организовано в объезд поврежденного участка, задержек поездов в результате происшествия нет.

https://ria.ru/20250407/dnr-2009757458.html

краснодарский край

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край