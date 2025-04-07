https://ria.ru/20250407/dom-2009827523.html

В Белом доме оценили предложения ряда стран по пошлинам на импорт

В Белом доме оценили предложения ряда стран по пошлинам на импорт - РИА Новости, 07.04.2025

В Белом доме оценили предложения ряда стран по пошлинам на импорт

Ряд стран обращается к США с отличными предложениями в рамках переговоров о пошлинах, которые американский президент Дональд Трамп ввел на импортные товары,... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T16:02:00+03:00

2025-04-07T16:02:00+03:00

2025-04-07T16:02:00+03:00

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Ряд стран обращается к США с отличными предложениями в рамках переговоров о пошлинах, которые американский президент Дональд Трамп ввел на импортные товары, заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу Fox News."Я видел некоторые отличные сделки, президент Трамп решит, достаточно ли они хороши", - сказал Хассетт.По его словам, множество государств уже "выстроились в очередь", чтобы договориться с Вашингтоном. Как подчеркнул Хассетт, руководство США убеждено, что введение пошлин не приведет к росту цен для потребителей, а бремя дополнительных расходов ляжет на страны-импортеры. Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов.

https://ria.ru/20250407/poshliny-2009796292.html

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сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире