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В Белом доме оценили предложения ряда стран по пошлинам на импорт
В Белом доме оценили предложения ряда стран по пошлинам на импорт - РИА Новости, 07.04.2025
В Белом доме оценили предложения ряда стран по пошлинам на импорт
Ряд стран обращается к США с отличными предложениями в рамках переговоров о пошлинах, которые американский президент Дональд Трамп ввел на импортные товары,... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T16:02:00+03:00
2025-04-07T16:02:00+03:00
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дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Ряд стран обращается к США с отличными предложениями в рамках переговоров о пошлинах, которые американский президент Дональд Трамп ввел на импортные товары, заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу Fox News."Я видел некоторые отличные сделки, президент Трамп решит, достаточно ли они хороши", - сказал Хассетт.По его словам, множество государств уже "выстроились в очередь", чтобы договориться с Вашингтоном. Как подчеркнул Хассетт, руководство США убеждено, что введение пошлин не приведет к росту цен для потребителей, а бремя дополнительных расходов ляжет на страны-импортеры. Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов.
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сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
В Белом доме оценили предложения ряда стран по пошлинам на импорт
Хассетт: ряд стран обращается к США с отличными предложениями по пошлинам