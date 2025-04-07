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В Белом доме оценили предложения ряда стран по пошлинам на импорт - РИА Новости, 07.04.2025
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16:02 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/dom-2009827523.html
В Белом доме оценили предложения ряда стран по пошлинам на импорт
В Белом доме оценили предложения ряда стран по пошлинам на импорт - РИА Новости, 07.04.2025
В Белом доме оценили предложения ряда стран по пошлинам на импорт
Ряд стран обращается к США с отличными предложениями в рамках переговоров о пошлинах, которые американский президент Дональд Трамп ввел на импортные товары,... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T16:02:00+03:00
2025-04-07T16:02:00+03:00
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Ряд стран обращается к США с отличными предложениями в рамках переговоров о пошлинах, которые американский президент Дональд Трамп ввел на импортные товары, заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу Fox News.&quot;Я видел некоторые отличные сделки, президент Трамп решит, достаточно ли они хороши&quot;, - сказал Хассетт.По его словам, множество государств уже "выстроились в очередь", чтобы договориться с Вашингтоном. Как подчеркнул Хассетт, руководство США убеждено, что введение пошлин не приведет к росту цен для потребителей, а бремя дополнительных расходов ляжет на страны-импортеры. Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов.
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сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
В Белом доме оценили предложения ряда стран по пошлинам на импорт

Хассетт: ряд стран обращается к США с отличными предложениями по пошлинам

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Ряд стран обращается к США с отличными предложениями в рамках переговоров о пошлинах, которые американский президент Дональд Трамп ввел на импортные товары, заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу Fox News.
«

"Я видел некоторые отличные сделки, президент Трамп решит, достаточно ли они хороши", - сказал Хассетт.

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По его словам, множество государств уже "выстроились в очередь", чтобы договориться с Вашингтоном.
Как подчеркнул Хассетт, руководство США убеждено, что введение пошлин не приведет к росту цен для потребителей, а бремя дополнительных расходов ляжет на страны-импортеры.
Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов.
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