https://ria.ru/20250407/dnr-2009793137.html

В ДНР будут заочно судить наемницу из США

В ДНР будут заочно судить наемницу из США - РИА Новости, 07.04.2025

В ДНР будут заочно судить наемницу из США

Верховный суд ДНР рассмотрит уголовное дело в отношении наемницы из США, обвиняемой также в публикации фейков о российской армии, сообщает Генеральная... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T13:25:00+03:00

2025-04-07T13:25:00+03:00

2025-04-07T13:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Верховный суд ДНР рассмотрит уголовное дело в отношении наемницы из США, обвиняемой также в публикации фейков о российской армии, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летней гражданки Соединенных Штатов Америки Сары Эштон-Чирилло. Она заочно обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации), ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с февраля по сентябрь 2023 года наемница прибыла на Украину, вступила в состав Интернационального легиона, после чего была распределена в 113-ю бригаду территориальной обороны Украины. Эштон-Чирилло принимала участие в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против российских военнослужащих. В августе 2023 года она подготовила видеосюжет, который разместила в интернете, о якобы созданных в России запасах биологического оружия и применении ВС РФ химического оружия в Сирии, а также на Украине в ходе специальной военной операции. Размер полученного Эштон-Чирилло вознаграждения превысил 653 тысячи рублей. Наемница была объявлена в международный розыск, в отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, уточняется в релизе.

https://ria.ru/20250130/dnr-1996299184.html

https://ria.ru/20241128/naemnik-1986163094.html

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, украина, происшествия