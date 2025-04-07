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В ДНР будут заочно судить наемницу из США - РИА Новости, 07.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:25 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/dnr-2009793137.html
В ДНР будут заочно судить наемницу из США
В ДНР будут заочно судить наемницу из США - РИА Новости, 07.04.2025
В ДНР будут заочно судить наемницу из США
Верховный суд ДНР рассмотрит уголовное дело в отношении наемницы из США, обвиняемой также в публикации фейков о российской армии, сообщает Генеральная... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T13:25:00+03:00
2025-04-07T13:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
украина
происшествия
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Верховный суд ДНР рассмотрит уголовное дело в отношении наемницы из США, обвиняемой также в публикации фейков о российской армии, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летней гражданки Соединенных Штатов Америки Сары Эштон-Чирилло. Она заочно обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации), ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с февраля по сентябрь 2023 года наемница прибыла на Украину, вступила в состав Интернационального легиона, после чего была распределена в 113-ю бригаду территориальной обороны Украины. Эштон-Чирилло принимала участие в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против российских военнослужащих. В августе 2023 года она подготовила видеосюжет, который разместила в интернете, о якобы созданных в России запасах биологического оружия и применении ВС РФ химического оружия в Сирии, а также на Украине в ходе специальной военной операции. Размер полученного Эштон-Чирилло вознаграждения превысил 653 тысячи рублей. Наемница была объявлена в международный розыск, в отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, уточняется в релизе.
https://ria.ru/20250130/dnr-1996299184.html
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россия, донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
В ДНР будут заочно судить наемницу из США

Суд ДНР рассмотрит дело наемницы из США, обвиняемой в фейках о российской армии

© TDF MediaСара Эштон-Чирилло
Сара Эштон-Чирилло - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© TDF Media
Сара Эштон-Чирилло. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Верховный суд ДНР рассмотрит уголовное дело в отношении наемницы из США, обвиняемой также в публикации фейков о российской армии, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летней гражданки Соединенных Штатов Америки Сары Эштон-Чирилло. Она заочно обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации), ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, с февраля по сентябрь 2023 года наемница прибыла на Украину, вступила в состав Интернационального легиона, после чего была распределена в 113-ю бригаду территориальной обороны Украины. Эштон-Чирилло принимала участие в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против российских военнослужащих.
В августе 2023 года она подготовила видеосюжет, который разместила в интернете, о якобы созданных в России запасах биологического оружия и применении ВС РФ химического оружия в Сирии, а также на Украине в ходе специальной военной операции.
Размер полученного Эштон-Чирилло вознаграждения превысил 653 тысячи рублей.
Наемница была объявлена в международный розыск, в отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, уточняется в релизе.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаПроисшествия
 
 
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