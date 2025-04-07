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Хуже, чем Великая депрессия. Американский пророк предупредил о катастрофе - РИА Новости, 07.04.2025
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18:30 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/depressiya-2009873374.html
Хуже, чем Великая депрессия. Американский пророк предупредил о катастрофе
Хуже, чем Великая депрессия. Американский пророк предупредил о катастрофе - РИА Новости, 07.04.2025
Хуже, чем Великая депрессия. Американский пророк предупредил о катастрофе
Он предсказал покушение на Дональда Трампа за несколько месяцев до того, как оно произошло. А теперь пытается предупредить Америку и весь мир о новой напасти... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T18:30:00+03:00
2025-04-07T18:30:00+03:00
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Он предсказал покушение на Дональда Трампа за несколько месяцев до того, как оно произошло. А теперь пытается предупредить Америку и весь мир о новой напасти. По словам знаменитого пророка Брэндона Биггса, она станет куда страшнее всех предыдущих бедствий, что пережила наша планета.Как по нотамВ субботу 13 июля 2024-го все новостные заголовки были только об одном – произошло покушение на кандидата в президенты США непотопляемого Дональда Трампа. Вечером того же дня видеозапись мартовского эфира австралийской программы Стива Чокколанти за считанные часы набрала миллионы просмотров.Все дело в приглашенном госте – тогда по телемосту из Америки вещал Брэндон Биггс. Проповедник и богослов, он частенько подкидывает своей родине и миру таинственные откровения.Сам Биггс уверяет, что их он получает от самого Господа, впадает в своего рода экстаз. И вот он решил поделиться очередным посланием свыше."Я увидел, что патриотизм, как огонь, распространяется по всей Америке. И я увидел Трампа, который поднимается, словно по лестнице, – рассказывал Биггс весной 2024-го. – Но вдруг – выстрел. Пуля пролетела мимо его головы, так близко, что задела барабанную перепонку".Далее, следуя видению Биггса, будущий президент падает на колени и истово молится.Но на этом дело не закончилось. Сразу после июльской стрельбы в Пенсильвании оклахомский пророк сделал еще одно предсказание."Я видел, как Трамп выиграл президентские выборы. Недовольные сразу же начнут на него великие гонения. Попытаются отыскать лазейки в законах, затаскают по судам", – предрекал он.Стоит ли сомневаться в сказанном, если сенаторы-демократы уже предложили объявить Трампу импичмент. А решение ввести пошлины на импорт зарубежных товаров вызвало волну протестных акций в крупнейших американских городах.Потенциальный конец светаОднако Брэндон Биггс уверяет: самое страшное ждет США и весь мир впереди. В своем последнем пророчестве он говорит о беспрецедентном по своей силе землетрясении."Магнитуда – 10 баллов, – уточнил провидец, – эпицентр – по линии разлома Нью-Мадрид (геологический разлом на востоке США; крайне опасная и сейсмически неустойчивая зона). За ним последует череда афтершоков не менее 6 баллов".В результате катастрофы пострадают штаты Миссури, Арканзас, Теннесси, Кентукки и Иллинойс. Погибнут около двух тысяч человек. А все дома и инфраструктура превратятся в руины.К слову, Геологическая служба США еще в конце 2024-го сообщила о серии из восьми к северу от Мемфиса. Магнитуда была небольшая, поэтому многие их даже не заметили. Настораживает другое: сейсмическая активность в том районе не наблюдалась уже очень давно.Возможно, теперь есть повод задуматься.Биггс утверждает, что землетрясение произойдет весной – в видении он запомнил "свежие зеленые листья на деревьях". Но главное – и это удивительно – катастрофы можно избежать.Ошибка капитанаНачалу стихийного бедствия, как рассказал он, предшествует один важный момент. Сам пророк так и не смог его интерпретировать. Мол Трамп "изменит курс – пойдет к другой звезде", а "Иерусалим захотят разделить на две части".Тогда-то и жди беды.Несколько дней назад СМИ наперебой трубили о планах США "к сентябрю завершить военную операцию в Иране", если последний не согласится на ядерную сделку. Сам Трамп в интервью пригрозил "невиданными ранее бомбардировками" по стране. Ответные удары могут прилететь по совместной военно-морской базе США и Великобритании Диего-Гарсия в Индийском океане.При этом интерес журналистов к первой международной инициативе Трампа – урегулированию ситуации на Украине – как-то поугас. Не смена ли это курса? И нет ли у американского лидера планов в ближайшее время поставить точку в арабо-израильском конфликте?По словам Биггса, если Трамп останется верен старому курсу, уже к осени он может успешно вывести свою страну на новый уровень экономического и социального развития. А кроме того, успешно попробовать себя в роли "дипломата"."Но, если ошибка все же произойдет, Америку ждет грандиозный экономический крах. Хуже, чем Великая депрессия. Наступят темные времена. Я видел, как Трамп молился и плакал, закрыв голову руками, в Овальном кабинете Белого дома", – рассказал Биггс.Сбудется предсказание в точности, или же пророк просто обрисовал возможный сценарий в общих чертах (а страшное землетрясение – лишь метафора глобальных изменений) – покажет время. Так или иначе, одна из сверхдержав оказалась на распутье. И от ее выбора во много зависит то, куда мир пойдет дальше.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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сша, америка, россия, дональд трамп, цены на нефть
США, Америка, Россия, Дональд Трамп, Цены на нефть

Хуже, чем Великая депрессия. Американский пророк предупредил о катастрофе

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
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Он предсказал покушение на Дональда Трампа за несколько месяцев до того, как оно произошло. А теперь пытается предупредить Америку и весь мир о новой напасти. По словам знаменитого пророка Брэндона Биггса, она станет куда страшнее всех предыдущих бедствий, что пережила наша планета.

Как по нотам

В субботу 13 июля 2024-го все новостные заголовки были только об одном – произошло покушение на кандидата в президенты США непотопляемого Дональда Трампа. Вечером того же дня видеозапись мартовского эфира австралийской программы Стива Чокколанти за считанные часы набрала миллионы просмотров.
Все дело в приглашенном госте – тогда по телемосту из Америки вещал Брэндон Биггс. Проповедник и богослов, он частенько подкидывает своей родине и миру таинственные откровения.
© Steve Cioccolanti & Discover Ministries/YouTubeПастор из Оклахомы Брэндон Дейл Биггс
Пастор из Оклахомы Брэндон Дейл Биггс - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Steve Cioccolanti & Discover Ministries/YouTube
Пастор из Оклахомы Брэндон Дейл Биггс
Сам Биггс уверяет, что их он получает от самого Господа, впадает в своего рода экстаз. И вот он решил поделиться очередным посланием свыше.
"Я увидел, что патриотизм, как огонь, распространяется по всей Америке. И я увидел Трампа, который поднимается, словно по лестнице, – рассказывал Биггс весной 2024-го. – Но вдруг – выстрел. Пуля пролетела мимо его головы, так близко, что задела барабанную перепонку".
Далее, следуя видению Биггса, будущий президент падает на колени и истово молится.
Но на этом дело не закончилось. Сразу после июльской стрельбы в Пенсильвании оклахомский пророк сделал еще одно предсказание.
"Я видел, как Трамп выиграл президентские выборы. Недовольные сразу же начнут на него великие гонения. Попытаются отыскать лазейки в законах, затаскают по судам", – предрекал он.
© AP Photo / Evan VucciШон Курран защищает Дональда Трампа во время покушения в городе Батлер в штате Пенсильвания
Шон Курран защищает Дональда Трампа во время покушения в городе Батлер в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Шон Курран защищает Дональда Трампа во время покушения в городе Батлер в штате Пенсильвания
Стоит ли сомневаться в сказанном, если сенаторы-демократы уже предложили объявить Трампу импичмент. А решение ввести пошлины на импорт зарубежных товаров вызвало волну протестных акций в крупнейших американских городах.

Потенциальный конец света

Однако Брэндон Биггс уверяет: самое страшное ждет США и весь мир впереди. В своем последнем пророчестве он говорит о беспрецедентном по своей силе землетрясении.
"Магнитуда – 10 баллов, – уточнил провидец, – эпицентр – по линии разлома Нью-Мадрид (геологический разлом на востоке США; крайне опасная и сейсмически неустойчивая зона). За ним последует череда афтершоков не менее 6 баллов".
В результате катастрофы пострадают штаты Миссури, Арканзас, Теннесси, Кентукки и Иллинойс. Погибнут около двух тысяч человек. А все дома и инфраструктура превратятся в руины.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗеленые листья деревьев под снегом
Зеленые листья деревьев под снегом - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Зеленые листья деревьев под снегом
К слову, Геологическая служба США еще в конце 2024-го сообщила о серии из восьми к северу от Мемфиса. Магнитуда была небольшая, поэтому многие их даже не заметили. Настораживает другое: сейсмическая активность в том районе не наблюдалась уже очень давно.
Возможно, теперь есть повод задуматься.
Биггс утверждает, что землетрясение произойдет весной – в видении он запомнил "свежие зеленые листья на деревьях". Но главное – и это удивительно – катастрофы можно избежать.

Ошибка капитана

Началу стихийного бедствия, как рассказал он, предшествует один важный момент. Сам пророк так и не смог его интерпретировать. Мол Трамп "изменит курс – пойдет к другой звезде", а "Иерусалим захотят разделить на две части".
Тогда-то и жди беды.
© Фото : IRNAВерховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время встречи с представителями сил ВВС и ПВО армии страны
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время встречи с представителями сил ВВС и ПВО армии страны - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Фото : IRNA
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время встречи с представителями сил ВВС и ПВО армии страны
Несколько дней назад СМИ наперебой трубили о планах США "к сентябрю завершить военную операцию в Иране", если последний не согласится на ядерную сделку. Сам Трамп в интервью пригрозил "невиданными ранее бомбардировками" по стране. Ответные удары могут прилететь по совместной военно-морской базе США и Великобритании Диего-Гарсия в Индийском океане.
При этом интерес журналистов к первой международной инициативе Трампа – урегулированию ситуации на Украине – как-то поугас. Не смена ли это курса? И нет ли у американского лидера планов в ближайшее время поставить точку в арабо-израильском конфликте?
© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
По словам Биггса, если Трамп останется верен старому курсу, уже к осени он может успешно вывести свою страну на новый уровень экономического и социального развития. А кроме того, успешно попробовать себя в роли "дипломата".
"Но, если ошибка все же произойдет, Америку ждет грандиозный экономический крах. Хуже, чем Великая депрессия. Наступят темные времена. Я видел, как Трамп молился и плакал, закрыв голову руками, в Овальном кабинете Белого дома", – рассказал Биггс.
Сбудется предсказание в точности, или же пророк просто обрисовал возможный сценарий в общих чертах (а страшное землетрясение – лишь метафора глобальных изменений) – покажет время. Так или иначе, одна из сверхдержав оказалась на распутье. И от ее выбора во много зависит то, куда мир пойдет дальше.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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