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Депутат датского парламента сравнил отношения России и США с охотой на орла
Депутат датского парламента сравнил отношения России и США с охотой на орла - РИА Новости, 07.04.2025
Депутат датского парламента сравнил отношения России и США с охотой на орла
Депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов в комментарии в соцсети X сравнил отношения России и США с успешной охотой медведя на орла. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T14:17:00+03:00
2025-04-07T14:17:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов в комментарии в соцсети X сравнил отношения России и США с успешной охотой медведя на орла. В соцсети X опубликовали видео, как медведь залезает на дерево и атакует сидящего в гнезде орла. После недолгой схватки медведю удается схватить орла и вытащить его из гнезда. "Идеальная иллюстрация того, что Россия на данный момент делает с Америкой", - написал Ярлов в комментарии к видеозаписи.
https://ria.ru/20250407/ryabkov-2009721106.html
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россия, сша, в мире, дания
Россия, США, В мире, Дания
Депутат датского парламента сравнил отношения России и США с охотой на орла
Датский Депутат Ярлов сравнил отношения РФ и США с охотой медведя на орла