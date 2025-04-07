https://ria.ru/20250407/danija-2009802339.html

Депутат датского парламента сравнил отношения России и США с охотой на орла

Депутат датского парламента сравнил отношения России и США с охотой на орла - РИА Новости, 07.04.2025

Депутат датского парламента сравнил отношения России и США с охотой на орла

Депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов в комментарии в соцсети X сравнил отношения России и США с успешной охотой медведя на орла. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T14:17:00+03:00

2025-04-07T14:17:00+03:00

2025-04-07T14:17:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов в комментарии в соцсети X сравнил отношения России и США с успешной охотой медведя на орла. В соцсети X опубликовали видео, как медведь залезает на дерево и атакует сидящего в гнезде орла. После недолгой схватки медведю удается схватить орла и вытащить его из гнезда. "Идеальная иллюстрация того, что Россия на данный момент делает с Америкой", - написал Ярлов в комментарии к видеозаписи.

https://ria.ru/20250407/ryabkov-2009721106.html

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россия, сша, в мире, дания