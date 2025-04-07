В Чехии 96-летний водитель насмерть сбил велосипедистку
На юге Чехии 96-летний водитель насмерть сбил ехавшую перед ним велосипедистку
Автомобили полиции Чехии. Архивное фото
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ПРАГА, 7 апр - РИА Новости. Водитель в возрасте 96 лет в понедельник недалеко от города Йиндржихув-Градец на юге Чехии сбил ехавшую перед ним 56-летнюю велосипедистку, женщина получила тяжелые ранения и после перевозки вертолетом в больницу города Ческе-Будеёвице скончалась, не приходя в сознание, сообщила журналистам представитель скорой помощи Петра Кафкова.
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"Пожилой, 96-летний мужчина, находившийся за рулем своего автомобиля Skoda Felicia, по неизвестной пока причине наехал на двигавшуюся перед ним на велосипеде 56-летнюю женщину. В результате удара машины и последующего падения женщина получила тяжелые ранения. Подоспевшие медики оказали ей первую помощь на месте происшествия, после чего женщина была доставлена на вертолете в отделение анестезиологии и реанимации краевой больницы города Ческе-Будеёвице. Здесь она, не приходя в сознание, скончалась", - сказала Кафкова.
По словам Кафковой, полиция приступила к расследованию причин трагического происшествия. Кроме того, полицейские и медики выясняют, прошел ли 96-летний водитель соответствующее медицинское освидетельствование и получил ли он разрешение на управление автомобилем в таком возрасте.
В Чехии все водители в возрасте старше 65 лет обязаны каждые два года проходить медицинское освидетельствование и всегда иметь соответствующий документ с собой при использовании автомашины, при его отсутствии полицейские имеют право на месте наложить на водителя штраф в размере 5 тысяч крон (около 220 долларов). В последние годы в стране неоднократно поднимались дебаты о запрете вождения автомобиля достигшим определенного возраста, но пока ни к какому конкретному решению они не привели.
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