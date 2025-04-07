https://ria.ru/20250407/chasov-yar-2009729111.html

ВС России не позволяют ВСУ копить резервы под Часовым Яром, рассказал боец

ВС России не позволяют ВСУ копить резервы под Часовым Яром, рассказал боец - РИА Новости, 07.04.2025

ВС России не позволяют ВСУ копить резервы под Часовым Яром, рассказал боец

Российские подразделения наносят регулярные удары по резервам ВСУ, пытающимся скопиться под Часовым Яром, тем самым препятствуя попыткам контрнаступления со... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T06:07:00+03:00

2025-04-07T06:07:00+03:00

2025-04-07T10:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

часов яр

артемовск

донбасс

вооруженные силы украины

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АРТЕМОВСК (ДНР), 7 апр – РИА Новости. Российские подразделения наносят регулярные удары по резервам ВСУ, пытающимся скопиться под Часовым Яром, тем самым препятствуя попыткам контрнаступления со стороны украинских военнослужащих, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода отряда "Русь" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным "Миссионер". "ВСУ пытаются накопить резервы. Соответственно, по ним наносятся артиллерийские удары. Смежные подразделения наносят удары, нанося ущерб противнику. Соответственно, артиллерией весь накопленный ресурс уничтожается. А часть личного состава, который пытается накопиться, получают ранения и теряют боеспособность", - рассказал "Миссионер". Командир уточнил, что противник всячески пытается выманивать российских штурмовиков вперед, чтобы загнать в "огневой мешок", вместо неудавшихся попыток ВСУ контратаковать на данном направлении. "В прямые "накаты" (контрнаступательные действия - ред.) ВСУ не ходят, не потому, что они не могут, а потому, что у них не получается. То есть идет определенная последовательность работы, которая препятствует противнику это делать. И это контрмеры по накоплению сил. Позиции противника в большинстве случаев сразу выявляются и уничтожаются. При этом ВСУ не находятся в глубокой обороне. Противник все время пытается завести нас в огневой мешок, то есть растянуть подразделения и завести в заведомо неудобные для ведения боя местах", - заключил "Миссионер". Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009727124.html

https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009726853.html

часов яр

артемовск

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часов яр, артемовск, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф