Рейтинг@Mail.ru
ВС России не позволяют ВСУ копить резервы под Часовым Яром, рассказал боец - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:07 07.04.2025 (обновлено: 10:58 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/chasov-yar-2009729111.html
ВС России не позволяют ВСУ копить резервы под Часовым Яром, рассказал боец
ВС России не позволяют ВСУ копить резервы под Часовым Яром, рассказал боец - РИА Новости, 07.04.2025
ВС России не позволяют ВСУ копить резервы под Часовым Яром, рассказал боец
Российские подразделения наносят регулярные удары по резервам ВСУ, пытающимся скопиться под Часовым Яром, тем самым препятствуя попыткам контрнаступления со... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T06:07:00+03:00
2025-04-07T10:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
артемовск
донбасс
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998248345_0:301:3106:2048_1920x0_80_0_0_974d245184590eebe13510e67fe5f4e7.jpg
АРТЕМОВСК (ДНР), 7 апр – РИА Новости. Российские подразделения наносят регулярные удары по резервам ВСУ, пытающимся скопиться под Часовым Яром, тем самым препятствуя попыткам контрнаступления со стороны украинских военнослужащих, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода отряда "Русь" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным "Миссионер". "ВСУ пытаются накопить резервы. Соответственно, по ним наносятся артиллерийские удары. Смежные подразделения наносят удары, нанося ущерб противнику. Соответственно, артиллерией весь накопленный ресурс уничтожается. А часть личного состава, который пытается накопиться, получают ранения и теряют боеспособность", - рассказал "Миссионер". Командир уточнил, что противник всячески пытается выманивать российских штурмовиков вперед, чтобы загнать в "огневой мешок", вместо неудавшихся попыток ВСУ контратаковать на данном направлении. "В прямые "накаты" (контрнаступательные действия - ред.) ВСУ не ходят, не потому, что они не могут, а потому, что у них не получается. То есть идет определенная последовательность работы, которая препятствует противнику это делать. И это контрмеры по накоплению сил. Позиции противника в большинстве случаев сразу выявляются и уничтожаются. При этом ВСУ не находятся в глубокой обороне. Противник все время пытается завести нас в огневой мешок, то есть растянуть подразделения и завести в заведомо неудобные для ведения боя местах", - заключил "Миссионер". Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009727124.html
https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009726853.html
часов яр
артемовск
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998248345_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8f7a923eba8165484cde0cb522248f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
часов яр, артемовск, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Артемовск, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России не позволяют ВСУ копить резервы под Часовым Яром, рассказал боец

ВС России не позволяют ВСУ копить резервы под Часовым Яром

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АРТЕМОВСК (ДНР), 7 апр – РИА Новости. Российские подразделения наносят регулярные удары по резервам ВСУ, пытающимся скопиться под Часовым Яром, тем самым препятствуя попыткам контрнаступления со стороны украинских военнослужащих, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода отряда "Русь" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным "Миссионер".
"ВСУ пытаются накопить резервы. Соответственно, по ним наносятся артиллерийские удары. Смежные подразделения наносят удары, нанося ущерб противнику. Соответственно, артиллерией весь накопленный ресурс уничтожается. А часть личного состава, который пытается накопиться, получают ранения и теряют боеспособность", - рассказал "Миссионер".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Артиллеристы уничтожили пункты расположения ВСУ в Херсонской области
Вчера, 05:10
Командир уточнил, что противник всячески пытается выманивать российских штурмовиков вперед, чтобы загнать в "огневой мешок", вместо неудавшихся попыток ВСУ контратаковать на данном направлении.
"В прямые "накаты" (контрнаступательные действия - ред.) ВСУ не ходят, не потому, что они не могут, а потому, что у них не получается. То есть идет определенная последовательность работы, которая препятствует противнику это делать. И это контрмеры по накоплению сил. Позиции противника в большинстве случаев сразу выявляются и уничтожаются. При этом ВСУ не находятся в глубокой обороне. Противник все время пытается завести нас в огневой мешок, то есть растянуть подразделения и завести в заведомо неудобные для ведения боя местах", - заключил "Миссионер".
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
Уничтожение бронетехники ВСУ в боях за освобождение Успеновки в ДНР - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Бойцы ВС России уничтожили десять единиц бронетехники в боях за Успеновку
Вчера, 05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрАртемовскДонбассВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала