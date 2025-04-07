https://ria.ru/20250407/bychkov-2009833350.html

Премьер Якутии: Постройка моста через Лену значительно упростит логистику

Премьер Якутии: Постройка моста через Лену значительно упростит логистику - РИА Новости, 07.04.2025

Премьер Якутии: Постройка моста через Лену значительно упростит логистику

Постройка моста через Лену позволит в несколько раз увеличить туристический поток в Якутию, сообщил председатель правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T16:27:00+03:00

2025-04-07T16:27:00+03:00

2025-04-07T16:27:00+03:00

республика саха (якутия)

россия

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Постройка моста через Лену позволит в несколько раз увеличить туристический поток в Якутию, сообщил председатель правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков. В ответ на вопрос РИА Новости на пресс-конференции "Новый транспортный коридор России: строительство Ленского моста" в понедельник глава республиканского правительства отметил, что сооружение мостового перехода значительно упростит туристическую логистику. "Сейчас аэропорт Якутска находится на левом берегу, а железная дорога – на правом берегу. Туристам приходится переправляться, использовать паромную переправу, и отзывы о ней, конечно, звучат разные", – сказал Бычков. Он пояснил, что сейчас переправа на пароме занимает до нескольких часов. "Для кого-то это вызов, для кого-то – экстрим. Для нас постройка моста будет значить колоссальный взрывной рост уровня жизни населения. Ну и, конечно, туристы это все тоже почувствуют", – подчеркнул Бычков. По словам первого заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомеда Гусейнова, появление моста положительно скажется и на развитии самого Якутска. "Традиционно все города строятся вокруг вокзала, а здесь получается город – на левом берегу, а вокзал – на правом берегу. Когда будет прямая связь, то Якутск может получить огромный организационный эффект от того, что будет осуществляться застройка правого и левого берегов", – отметил Гусейнов. По словам спикера, Якутск получит возможность расти по обоим берегам Лены, а понятия "левый берег" и "правый берег" будут служить "только для ориентации в пространстве". В октябре 2024 года в Якутии забили первую буронабивную сваю под опоры Ленского моста, дан старт основному циклу работ по строительству объекта. Весной после ледохода должны начаться работы в русле реки Лена. По концессионному соглашению между правительством республики и группой "ВИС" автомобильный переход через реку Лена будет выполнен в виде трехпилонной вантовой конструкции. Общая протяженность мостового перехода составит 14,7 километра, в том числе русловая часть - более трех километров. Прогнозируется, что пропускная способность моста составит более 6 тысяч автомобилей в сутки. Стоимость проекта – свыше 130 миллиардов рублей. Инвестпроект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока. Финансирование из федерального бюджета планируется обеспечить до 2028 года в рамках Пятилетнего плана мероприятий по осуществлению дорожной деятельности. Завершение строительства запланировано на 2028 год.

https://ria.ru/20250401/yakutiya-2008608564.html

https://ria.ru/20250317/jakutija-2005422629.html

россия

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, республика саха (якутия)