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Средства ПВО сбили 95 беспилотников - РИА Новости, 07.04.2025
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13:14 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/bpla-2009790895.html
Средства ПВО сбили 95 беспилотников
Средства ПВО сбили 95 беспилотников - РИА Новости, 07.04.2025
Средства ПВО сбили 95 беспилотников
Авиация и артиллерия России нанесли поражение пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам ракетно-артиллерийского вооружения, средства ПВО... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T13:14:00+03:00
2025-04-07T13:14:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам ракетно-артиллерийского вооружения, средства ПВО сбили 95 беспилотников, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 137 районах", - говорится в сообщении Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 50 177 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 710 танков и других боевых бронированных машин, 1534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 320 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 750 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Средства ПВО сбили 95 беспилотников

Минобороны: средства ПВО сбили 95 беспилотников

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам ракетно-артиллерийского вооружения, средства ПВО сбили 95 беспилотников, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 137 районах", - говорится в сообщении Минобороны.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 50 177 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 710 танков и других боевых бронированных машин, 1534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 320 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 750 единиц специальной военной автомобильной техники.
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