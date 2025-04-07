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Средства ПВО сбили 95 беспилотников

Средства ПВО сбили 95 беспилотников - РИА Новости, 07.04.2025

Средства ПВО сбили 95 беспилотников

Авиация и артиллерия России нанесли поражение пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам ракетно-артиллерийского вооружения, средства ПВО... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T13:14:00+03:00

2025-04-07T13:14:00+03:00

2025-04-07T13:14:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам ракетно-артиллерийского вооружения, средства ПВО сбили 95 беспилотников, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 137 районах", - говорится в сообщении Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 50 177 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 710 танков и других боевых бронированных машин, 1534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 320 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 750 единиц специальной военной автомобильной техники.

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россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность