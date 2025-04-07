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Благовещение Пресвятой Богородицы

Благовещение Пресвятой Богородицы - РИА Новости, 07.04.2025

Благовещение Пресвятой Богородицы

7 апреля (25 марта по старому стилю) Православная Церковь празднует один из 12 главных (двунадесятых) праздников – день Благовещения Пресвятой Богородицы. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T00:47:00+03:00

2025-04-07T00:47:00+03:00

2025-04-07T00:47:00+03:00

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7 апреля (25 марта по старому стилю) Православная Церковь празднует один из 12 главных (двунадесятых) праздников – день Благовещения Пресвятой Богородицы. Благовещение, означающее "благая" или " добрая" весть, относится к числу непреходящих праздников. То есть из года в год его дата не меняется и отмечается 7 апреля.Он посвящен воспоминанию и прославлению события, подробно описанного в Евангелии от Луки. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил Ей о грядущем рождении Иисуса Христа – Сына Божьего и Спасителя мира. Мария, свидетельствует евангелист, со смирением приняла эту весть от архангела. Таким образом, она, как учит Церковь, показала всем верующим пример покорности Господу.Этот праздник был установлен еще в глубокой древности. О праздновании его было известно уже в III веке. У древних христиан он носил различное наименование: Зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение Ангела Марии и только в VII веке на Востоке и Западе ему было присвоено название Благовещение Пресвятой Богородицы. Дата праздника установилась не сразу. В одних церквах Благовещение праздновали за две-три недели до Рождества Христова. Другие же ориентировались на весну – за девять месяцев до дня рождения Спасителя. Только в VI веке дата окончательно закрепилась за 25 марта (по старому стилю). В VIII веке св. Иоанн Дамаскин и Феофан, митрополит Никейский, составили праздничные каноны, которые и теперь поются Церковью.Всенощное бдение на праздник Благовещения состоит из великого повечерия с литией, утрени и первого часа. Великое повечерие состоит из трех частей. Каждая часть начинается чтением "Приидите, поклонимся" и завершается особой молитвой. Вечерня в соединении с Литургией святителя Иоанна Златоуста совершается "без кафизмы, и без поклонов". По церковному обычаю, службы в Благовещение духовенство совершает в облачениях голубого, "богородичного" цвета. Он символизирует высшую чистоту и непорочность. По окончании литургии священники и прихожане поют тропарь и кондак праздника, а затем выходят на паперть выпустить в небо белых голубей. Они символизируют Бога Святого Духа, благую весть архангела Гавриила и свободу, данную всем людям через воплощение Спасителя. Обычай выпускать на волю птиц был возрожден в 1995 году и теперь совершается во многих храмах.В старой Москве совершался особый, теперь не совершаемый "чин хлеболомления" за всенощным бдением при благословении хлебов, пшеницы, вина и елея. Патриарх, раздробивши хлеб, подносил часть, а иногда и целый хлеб государю, который обязательно присутствовал на храмовом празднике своего домового собора в честь Благовещения Богоматери.Этот праздник издавна был одним из самых любимых на Руси. В связи с ним в народе сложились различные поверья и традиции, по которым люди гадали о будущей погоде и урожае: "Каково Благовещение, таково и Светлое Воскресение", "Благовещение – грибное лето" и т.п. Здесь особенно много значило то, что этот праздник служит началом весны и вместе с тем древнерусского народного года. Некоторые обряды и верования, связанные с Благовещением, сохранились от языческой старины. Таков, например, был обычай сжигать соломенные постели и старую обувь, скакание через костры, окуривание как предохранительное средство от всякого рода болезней.Также освящали кадку с зерном для посева, ставя перед ней благовещенскую икону.Большим грехом на Благовещение считается работать. Часто говорят, что в этот праздник вообще запрещено что-либо делать: "в Благовещение птица гнезда не вьет, девица косу не плетет". На самом деле праздник должен быть посвящен не безделью, а Богу. Верующему человеку нужно найти время на то, чтобы побывать в храме, помолиться, и уже потом заниматься прочими делами. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, религиозные праздники, русская православная церковь