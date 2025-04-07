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Общий бюджет российской науки достигает 15 миллиардов долларов

Общий бюджет российской науки достигает 15 миллиардов долларов - РИА Новости, 07.04.2025

Общий бюджет российской науки достигает 15 миллиардов долларов

Общий бюджет российской науки достигает 15 миллиардов долларов, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T14:47:00+03:00

2025-04-07T14:47:00+03:00

2025-04-07T14:58:00+03:00

россия

константин могилевский

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наука

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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ЖЕНЕВА, 7 апр - РИА Новости. Общий бюджет российской науки достигает 15 миллиардов долларов, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский. "По прогнозам, уровень общих затрат на науку должен составить не менее 2% ВВП к 2030 году. В настоящее время совокупный бюджет российской науки достигает 15 миллиардов долларов США", - сказал Могилевский на 28-ой Комиссии ООН по науке и технике в целях развития. Замминистра отметил, что для достижения заявленных целей страна руководствуется обновленной стратегией научно-технологического развития РФ до 2030 года. В Женеве проходит 28-я Комиссия ООН по науке и технике в целях развития. Это межправительственный форум высокого уровня для обсуждения актуальных задач научно-технической политики для развивающихся стран. Замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский принял участие в министерском сегменте Комиссии ООН, посвященном роли науки, технологий и инноваций в продвижении устойчивых, инклюзивных и основанных на научных данных решений для повестки дня до 2030 года. -0-

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россия, константин могилевский, оон, наука, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)