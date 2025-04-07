https://ria.ru/20250407/bjudzhet-2009809927.html
Общий бюджет российской науки достигает 15 миллиардов долларов
Общий бюджет российской науки достигает 15 миллиардов долларов - РИА Новости, 07.04.2025
Общий бюджет российской науки достигает 15 миллиардов долларов
Общий бюджет российской науки достигает 15 миллиардов долларов, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T14:47:00+03:00
2025-04-07T14:47:00+03:00
2025-04-07T14:58:00+03:00
россия
константин могилевский
оон
наука
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_72d537b8cd6b0aaede6e692c4446e093.jpg
ЖЕНЕВА, 7 апр - РИА Новости. Общий бюджет российской науки достигает 15 миллиардов долларов, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский. "По прогнозам, уровень общих затрат на науку должен составить не менее 2% ВВП к 2030 году. В настоящее время совокупный бюджет российской науки достигает 15 миллиардов долларов США", - сказал Могилевский на 28-ой Комиссии ООН по науке и технике в целях развития. Замминистра отметил, что для достижения заявленных целей страна руководствуется обновленной стратегией научно-технологического развития РФ до 2030 года. В Женеве проходит 28-я Комиссия ООН по науке и технике в целях развития. Это межправительственный форум высокого уровня для обсуждения актуальных задач научно-технической политики для развивающихся стран. Замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский принял участие в министерском сегменте Комиссии ООН, посвященном роли науки, технологий и инноваций в продвижении устойчивых, инклюзивных и основанных на научных данных решений для повестки дня до 2030 года. -0-
https://ria.ru/20250211/minobrnauki-1998622912.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb689b3e4dbf9948b5515c0c6bec224e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, константин могилевский, оон, наука, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Россия, Константин Могилевский, ООН, Наука, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
Общий бюджет российской науки достигает 15 миллиардов долларов
Объем затрат на российскую науку достигает 15 миллиардов долларов