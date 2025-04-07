https://ria.ru/20250407/birzha-2009792226.html

Основные европейские фондовые индексы падают во главе с немецким DAX

Основные европейские фондовые индексы падают во главе с немецким DAX - РИА Новости, 07.04.2025

Основные европейские фондовые индексы падают во главе с немецким DAX

Основные фондовые индексы Европы в понедельник резко снижаются, а сильнее из них теряет немецкий DAX, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T13:22:00+03:00

2025-04-07T13:22:00+03:00

2025-04-07T13:22:00+03:00

экономика

европа

сша

дональд трамп

ftse

l'oreal

louis vuitton

bmw 1

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Основные фондовые индексы Европы в понедельник резко снижаются, а сильнее из них теряет немецкий DAX, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.32 мск британский индекс FTSE 100 падает на 4,88% относительно предыдущего закрытия, до 7 662,25 пункта, французский CAC 40 - на 6,33%, до 6 814,55 пункта. Немецкий DAX падает на 6,62%, до 19 334,25 пункта, но ранее в ходе торгов индекс опускался более чем на 8%, ниже 19 000 пунктов, впервые с прошлой осени. На снижение французского CAC 40 оказывает влияние динамика котировок ценных бумаг компаний сегмента люкс. Так, акции Kering теряют в цене на 9,27%, L'Oreal - 5,85%, Louis Vuitton - 6,67%, Hermes International - 7,44%. Немецкий DAX cнижается в том числе за счёт автомобильного сектора. Бумаги BMW дешевеют 4,69%, Mercedez-Benz - 4,38%, Volkswagen - 5,77%. Цены на акции компаний банковского сектора в Европе также опускаются. Так, акции британского HSBC снижаются в цене на 3,49%, Barclays - на 7%, Uniсredit - на 6,45%; Commerzbank - на 6,47%, В среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. Влияние опасений по поводу мировой экономики после этого выразилось в распродажах на сырьевых и финансовых рынках, продолжающихся и на начавшейся неделе.

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экономика, европа, сша, дональд трамп, ftse, l'oreal, louis vuitton, bmw 1, volkswagen touareg, в мире