Основные европейские фондовые индексы падают во главе с немецким DAX
Основные европейские фондовые индексы резко снижаются во главе с немецким DAX
© AP Photo / Rick RycroftФондовая биржа
© AP Photo / Rick Rycroft
Фондовая биржа. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Основные фондовые индексы Европы в понедельник резко снижаются, а сильнее из них теряет немецкий DAX, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.32 мск британский индекс FTSE 100 падает на 4,88% относительно предыдущего закрытия, до 7 662,25 пункта, французский CAC 40 - на 6,33%, до 6 814,55 пункта. Немецкий DAX падает на 6,62%, до 19 334,25 пункта, но ранее в ходе торгов индекс опускался более чем на 8%, ниже 19 000 пунктов, впервые с прошлой осени.
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На снижение французского CAC 40 оказывает влияние динамика котировок ценных бумаг компаний сегмента люкс. Так, акции Kering теряют в цене на 9,27%, L'Oreal - 5,85%, Louis Vuitton - 6,67%, Hermes International - 7,44%. Немецкий DAX cнижается в том числе за счёт автомобильного сектора. Бумаги BMW дешевеют 4,69%, Mercedez-Benz - 4,38%, Volkswagen - 5,77%.
Цены на акции компаний банковского сектора в Европе также опускаются. Так, акции британского HSBC снижаются в цене на 3,49%, Barclays - на 7%, Uniсredit - на 6,45%; Commerzbank - на 6,47%,
В среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%.
Влияние опасений по поводу мировой экономики после этого выразилось в распродажах на сырьевых и финансовых рынках, продолжающихся и на начавшейся неделе.
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