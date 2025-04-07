https://ria.ru/20250407/bezhentsy-2009784835.html

"Под угрозой": украинцев предупредили о страшной катастрофе

"Под угрозой": украинцев предупредили о страшной катастрофе - РИА Новости, 07.04.2025

"Под угрозой": украинцев предупредили о страшной катастрофе

Миллионы украинцев могут быть вынуждены покинуть территорию Евросоюза после завершения конфликта на Украине, сообщает Euractiv. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T12:52:00+03:00

2025-04-07T12:52:00+03:00

2025-04-07T20:54:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Миллионы украинцев могут быть вынуждены покинуть территорию Евросоюза после завершения конфликта на Украине, сообщает Euractiv."Правовой статус миллионов украинских беженцев в ЕС может оказаться под угрозой, поскольку нет четкого плана, который позволит им остаться после прекращения огня с Россией", — говорится в публикации.По данным издания, действие Директивы о временной защите, дававшей гражданам постсоветской республики право жить и работать на территории ЕС, может быть прекращено в случае успеха на мирных переговорах.Ситуация осложняется тем, поясняет автор материала, что само обсуждение продления этой программы может иметь внутренние политические последствия из-за острого миграционного кризиса в Европе."Прекращение огня может в одночасье полностью изменить ситуацию, предоставив принимающим странам возможность решать, ослаблять ли эти меры защиты, добиваться интеграции или подталкивать беженцев к возвращению домой", — отмечается в статье.В октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что порядка 4,5 миллиона украинцев пользуются статусом временной защиты в ЕС, их особый статус был продлен до марта 2026 года.Журнал The Economist сообщал, что число осевших в Европе беженцев с Украины, готовых вернуться на родину, сократилось почти вдвое, украинцы сидят на пособиях, что злит самих европейцев.По данным издания, налоговые послабления и пособия для украинских беженцев фактически лишили их необходимости искать работу, что постепенно вызывает недовольство среди местного населения.Так, из почти 1,2 миллиона украинских беженцев в Германии более 700 тысяч получают пособие в размере 563 евро в месяц.

https://ria.ru/20250107/ukraina-1992729258.html

https://ria.ru/20250406/ukraina-2009655531.html

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