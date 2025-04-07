"Под угрозой": украинцев предупредили о страшной катастрофе
Euractiv: в Евросоюзе не знают, что делать с миллионами украинских беженцев
© AP Photo / Gregory BullУкраинские беженцы на границе Мексики и США
© AP Photo / Gregory Bull
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Миллионы украинцев могут быть вынуждены покинуть территорию Евросоюза после завершения конфликта на Украине, сообщает Euractiv.
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"Правовой статус миллионов украинских беженцев в ЕС может оказаться под угрозой, поскольку нет четкого плана, который позволит им остаться после прекращения огня с Россией", — говорится в публикации.
По данным издания, действие Директивы о временной защите, дававшей гражданам постсоветской республики право жить и работать на территории ЕС, может быть прекращено в случае успеха на мирных переговорах.
Ситуация осложняется тем, поясняет автор материала, что само обсуждение продления этой программы может иметь внутренние политические последствия из-за острого миграционного кризиса в Европе.
"Прекращение огня может в одночасье полностью изменить ситуацию, предоставив принимающим странам возможность решать, ослаблять ли эти меры защиты, добиваться интеграции или подталкивать беженцев к возвращению домой", — отмечается в статье.
В октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что порядка 4,5 миллиона украинцев пользуются статусом временной защиты в ЕС, их особый статус был продлен до марта 2026 года.
Журнал The Economist сообщал, что число осевших в Европе беженцев с Украины, готовых вернуться на родину, сократилось почти вдвое, украинцы сидят на пособиях, что злит самих европейцев.
По данным издания, налоговые послабления и пособия для украинских беженцев фактически лишили их необходимости искать работу, что постепенно вызывает недовольство среди местного населения.
Так, из почти 1,2 миллиона украинских беженцев в Германии более 700 тысяч получают пособие в размере 563 евро в месяц.
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