https://ria.ru/20250407/bespilotniki-2009893502.html
В Белгородской области беспилотники ВСУ повредили цех предприятия
В Белгородской области беспилотники ВСУ повредили цех предприятия - РИА Новости, 07.04.2025
В Белгородской области беспилотники ВСУ повредили цех предприятия
Производственный цех предприятия, два частных дома и три легковых автомобиля повреждены в Белгородской области в результате ударов украинских беспилотников,... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T19:26:00+03:00
2025-04-07T19:26:00+03:00
2025-04-07T19:26:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Производственный цех предприятия, два частных дома и три легковых автомобиля повреждены в Белгородской области в результате ударов украинских беспилотников, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Шебекинском округе на участке автодороги Зиборовка - Муром FPV-дрон атаковал легковой автомобиль - повреждены дверь и крыло. Село Головчино Грайворонского округа подверглось атаке двух беспилотников. От удара одного из них разбиты стёкла и повреждена крыша легкового автомобиля. В результате детонации второго FPV-дрона в одном частном доме выбиты окна, посечён забор, во втором - повреждены остекление и припаркованный автомобиль", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в посёлке Красная Яруга беспилотник нанёс удар по предприятию - повреждена кровля производственного цеха. Как подчеркнул глава области, по предварительной информации, никто из жителей не пострадал.
https://ria.ru/20250407/bolnitsa-2009823054.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области беспилотники ВСУ повредили цех предприятия
Гладков: в Белгородской области при атаке БПЛА поврежден производственный цех