https://ria.ru/20250407/beremennye-2009871557.html
Всероссийский день беременных отметили в Тверской области
Всероссийский день беременных отметили в Тверской области - РИА Новости, 07.04.2025
Всероссийский день беременных отметили в Тверской области
В Областном клиническом перинатальном центре им. Е. М. Бакуниной прошли основные события, посвященные Дню беременных, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T17:39:00+03:00
2025-04-07T17:39:00+03:00
2025-04-07T17:39:00+03:00
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ТВЕРЬ, 7 апр - РИА Новости. В Областном клиническом перинатальном центре им. Е. М. Бакуниной прошли основные события, посвященные Дню беременных, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. День беременных отмечается в России два раза в год: весной (7 апреля) и осенью (7 октября), чтобы у каждой женщины была возможность поучаствовать в нем во время ожидания малыша. Миссия проекта - "беременность должна пройти так, чтобы ее захотелось повторить". "Для нашего региона формирование позитивных демографических тенденций является первостепенной задачей. Ключевое направление работы – обеспечить рост рождаемости коренного населения региона через системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых, создание условий для рождения и воспитания детей", – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя. Участие в мероприятии "Счастье быть мамой" в перинатальном центре приняли будущие родители, специалисты-медики в сфере родовспоможения. На встрече шла речь о мерах социальной поддержки семей с детьми в Тверской области. Женщинам были представлены презентации о работе перинатального центра и роддомов. Интерактивы провели врачи-неонатологи, перинатальные психологи. Также будущие мамы могли принять участие в различных мастер-классах. Мероприятие в честь Дня беременных в понедельник было также организовано в Тверском театре кукол. Среди его участников - многодетные семьи с детьми, молодые и будущие мамы, семьи участников специальной военной операции. В программе - мастер-классы от Союза православных женщин и комитета семей воинов Отечества, показ спектакля "Рождественские сны". В преддверии Дня беременных, 4 апреля, во Дворце бракосочетания Твери прошла встреча "День счастливого ожидания", участие в которой приняли специалисты ЗАГСа, министерства семейной и демографической политики региона, проектного офиса "Большая семья – тверская традиция". Будущие мамы узнали о мерах поддержки беременных женщин и семей с детьми, правилах грудного вскармливания, о государственной регистрации рождения ребенка, о деятельности благотворительного фонда "Женщины за жизнь". В Верхневолжье семьям с детьми оказывается комплексная поддержка. Помощь начинается с содействия будущим мамам и молодым родителям. В частности, беременные женщины из семей с невысокими доходами обеспечиваются дополнительным питанием. Беременным, проживающим в отдаленных районах, помогают с проездом в медицинские учреждения для прохождения скрининга. При появлении на свет малыша родителям вручается набор для новорожденных. Предусмотрены региональный материнский капитал, помощь в решении жилищного вопроса.
https://ria.ru/20250404/oborudovanie-2009419128.html
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россия, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Россия, Игорь Руденя, Тверская область
Всероссийский день беременных отметили в Тверской области
Мероприятия в честь Дня беременных прошли в Тверской области
ТВЕРЬ, 7 апр - РИА Новости. В Областном клиническом перинатальном центре им. Е. М. Бакуниной прошли основные события, посвященные Дню беременных, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
День беременных отмечается в России два раза в год: весной (7 апреля) и осенью (7 октября), чтобы у каждой женщины была возможность поучаствовать в нем во время ожидания малыша. Миссия проекта - "беременность должна пройти так, чтобы ее захотелось повторить".
"Для нашего региона формирование позитивных демографических тенденций является первостепенной задачей. Ключевое направление работы – обеспечить рост рождаемости коренного населения региона через системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых, создание условий для рождения и воспитания детей", – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Участие в мероприятии "Счастье быть мамой" в перинатальном центре приняли будущие родители, специалисты-медики в сфере родовспоможения. На встрече шла речь о мерах социальной поддержки семей с детьми в Тверской области. Женщинам были представлены презентации о работе перинатального центра и роддомов. Интерактивы провели врачи-неонатологи, перинатальные психологи. Также будущие мамы могли принять участие в различных мастер-классах.
Мероприятие в честь Дня беременных в понедельник было также организовано в Тверском театре кукол. Среди его участников - многодетные семьи с детьми, молодые и будущие мамы, семьи участников специальной военной операции. В программе - мастер-классы от Союза православных женщин и комитета семей воинов Отечества, показ спектакля "Рождественские сны".
В преддверии Дня беременных, 4 апреля, во Дворце бракосочетания Твери прошла встреча "День счастливого ожидания", участие в которой приняли специалисты ЗАГСа, министерства семейной и демографической политики региона, проектного офиса "Большая семья – тверская традиция". Будущие мамы узнали о мерах поддержки беременных женщин и семей с детьми, правилах грудного вскармливания, о государственной регистрации рождения ребенка, о деятельности благотворительного фонда "Женщины за жизнь".
В Верхневолжье семьям с детьми оказывается комплексная поддержка. Помощь начинается с содействия будущим мамам и молодым родителям. В частности, беременные женщины из семей с невысокими доходами обеспечиваются дополнительным питанием. Беременным, проживающим в отдаленных районах, помогают с проездом в медицинские учреждения для прохождения скрининга.
При появлении на свет малыша родителям вручается набор для новорожденных. Предусмотрены региональный материнский капитал, помощь в решении жилищного вопроса.