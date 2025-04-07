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Белоруссия отдает должное швейцарским наблюдателям, заявил посол страны - РИА Новости, 07.04.2025
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05:37 07.04.2025 (обновлено: 16:41 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/belorussija-2009728306.html
Белоруссия отдает должное швейцарским наблюдателям, заявил посол страны
Белоруссия отдает должное швейцарским наблюдателям, заявил посол страны - РИА Новости, 07.04.2025
Белоруссия отдает должное швейцарским наблюдателям, заявил посол страны
Белоруссия признательна швейцарским наблюдателям на январских президентских выборах, заявил в интервью РИА Новости белорусский посол в Швейцарии Александр... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T05:37:00+03:00
2025-04-07T16:41:00+03:00
белоруссия
швейцария
александр лукашенко
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ЖЕНЕВА, 7 апр — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Белоруссия признательна швейцарским наблюдателям на январских президентских выборах, заявил в интервью РИА Новости белорусский посол в Швейцарии Александр Ганевич. "Мы признательны и отдаем должное наблюдателям из Швейцарии за их последовательную позицию и объективный, свежий взгляд на Беларусь: нужно было иметь определенное мужество, чтобы не дрогнуть под напором развязанной против них медийной кампании", — сказал он. Ганевич уточнил, что как наблюдатели за президентскими выборами были аккредитованы несколько граждан Швейцарии, включая депутатов кантональных парламентов, но речь об официальной делегации, централизованно направленной в Белоруссию, не шла."Для самих швейцарских наблюдателей этот визит стал прекрасной возможностью составить собственное непредвзятое мнение о ситуации в Беларуси, пообщаться с простыми гражданами, посмотреть отдельные достопримечательности, познакомиться с белорусской кухней и традициями. Их позитивные отзывы о спокойной, современной, ухоженной и развивающейся, несмотря на давление извне, Беларуси подействовали как "красная тряпка" на представителей мейнстримных швейцарских медиа. Поэтому они и обрушились с абсолютно надуманной критикой на своих соотечественников", — добавил дипломат. Выборы президента Белоруссии прошли в январе, явка составила 85,69 процента. Александр Лукашенко набрал рекордные для себя 86,82 процента голосов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20250405/posol-2009476625.html
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белоруссия, швейцария, александр лукашенко
Белоруссия, Швейцария, Александр Лукашенко
Белоруссия отдает должное швейцарским наблюдателям, заявил посол страны

Посол Ганевич: Белоруссия отдает должное швейцарским наблюдателям на выборах

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 7 апр — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Белоруссия признательна швейцарским наблюдателям на январских президентских выборах, заявил в интервью РИА Новости белорусский посол в Швейцарии Александр Ганевич.
"Мы признательны и отдаем должное наблюдателям из Швейцарии за их последовательную позицию и объективный, свежий взгляд на Беларусь: нужно было иметь определенное мужество, чтобы не дрогнуть под напором развязанной против них медийной кампании", — сказал он.
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Ганевич уточнил, что как наблюдатели за президентскими выборами были аккредитованы несколько граждан Швейцарии, включая депутатов кантональных парламентов, но речь об официальной делегации, централизованно направленной в Белоруссию, не шла.
"Для самих швейцарских наблюдателей этот визит стал прекрасной возможностью составить собственное непредвзятое мнение о ситуации в Беларуси, пообщаться с простыми гражданами, посмотреть отдельные достопримечательности, познакомиться с белорусской кухней и традициями. Их позитивные отзывы о спокойной, современной, ухоженной и развивающейся, несмотря на давление извне, Беларуси подействовали как "красная тряпка" на представителей мейнстримных швейцарских медиа. Поэтому они и обрушились с абсолютно надуманной критикой на своих соотечественников", — добавил дипломат.
Выборы президента Белоруссии прошли в январе, явка составила 85,69 процента. Александр Лукашенко набрал рекордные для себя 86,82 процента голосов.
Читайте полный текст интервью >>
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