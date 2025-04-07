https://ria.ru/20250407/belgiya-2009874897.html
Бельгийский принц не смог добиться соцзащиты от государства, пишут СМИ
Бельгийский принц не смог добиться соцзащиты от государства, пишут СМИ - РИА Новости, 07.04.2025
Бельгийский принц не смог добиться соцзащиты от государства, пишут СМИ
Брат короля бельгийцев 61-летний принц Лоран не смог через суд добиться от государства права на социальную защиту для себя и своей семьи, сообщило издание Soir. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T17:50:00+03:00
2025-04-07T17:50:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Брат короля бельгийцев 61-летний принц Лоран не смог через суд добиться от государства права на социальную защиту для себя и своей семьи, сообщило издание Soir. По информации издания, принц пытался доказать, что он фактически состоит на госслужбе, так как участвует в многочисленных государственных церемониях, хотя и не обладает соответствующим статусом. Однако суд не удовлетворил его иск, сославшись на пробелы в бельгийских законах. Отсутствие соцзащиты не позволяет ему и семье в полной мере пользоваться возмещением расходов на медицинское обслуживание, получать другие компенсации и выплаты, в том числе по нетрудоспособности. Ранее принца Лорана уже лишали части содержания из-за несанкционированного правительством общения с представителями Китая. Всего он получает от государства порядка 400 тысяч евро ежегодно. Принц должен представлять отчет по деятельности, которую он осуществляет в интересах страны. Ранее сообщалось, что расходы бельгийских властей на содержание королевской семьи в 2025 году увеличатся на 300 тысяч евро и составят 15 миллионов 194 тысячи евро. Средства из бюджета выделяются на оплату сотрудников, работающих при королевском дворе, организацию официальных мероприятий и оплату счетов, в том числе, за энергию. Король не должен отчитываться за потраченные средства. В 2023 году в Бельгии был проведен опрос, который выявил, что большинство жителей (57%) поддерживают сохранение конституционной монархии в стране, сторонников республиканского строя по-прежнему меньшинство. Только 28% участников опроса хотели бы, чтобы Бельгия стала республикой во главе с избранным президентом. Также большинство опрошенных продолжают считать, что король бельгийцев должен продолжать играть роль в формировании правительства королевства. Бельгия стала независимым государством после революции 1830 года. Двадцать первого июля 1831 года первый король бельгийцев Леопольд Первый принес конституционную присягу, и в 1890 году этот день был официально объявлен национальным праздником Бельгии.
https://ria.ru/20250328/britaniya-2007835488.html
https://ria.ru/20250330/prints-garri-2008190643.html
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в мире, бельгия, китай
Бельгийский принц не смог добиться соцзащиты от государства, пишут СМИ
Принц Лоран не смог через суд добиться права на соцзащиту для себя и семьи
БРЮССЕЛЬ, 7 апр - РИА Новости.
Брат короля бельгийцев 61-летний принц Лоран не смог через суд добиться от государства права на социальную защиту для себя и своей семьи, сообщило издание
Soir.
По информации издания, принц пытался доказать, что он фактически состоит на госслужбе, так как участвует в многочисленных государственных церемониях, хотя и не обладает соответствующим статусом. Однако суд не удовлетворил его иск, сославшись на пробелы в бельгийских законах.
Отсутствие соцзащиты не позволяет ему и семье в полной мере пользоваться возмещением расходов на медицинское обслуживание, получать другие компенсации и выплаты, в том числе по нетрудоспособности.
Ранее принца Лорана уже лишали части содержания из-за несанкционированного правительством общения с представителями Китая
. Всего он получает от государства порядка 400 тысяч евро ежегодно. Принц должен представлять отчет по деятельности, которую он осуществляет в интересах страны.
Ранее сообщалось, что расходы бельгийских властей на содержание королевской семьи в 2025 году увеличатся на 300 тысяч евро и составят 15 миллионов 194 тысячи евро. Средства из бюджета выделяются на оплату сотрудников, работающих при королевском дворе, организацию официальных мероприятий и оплату счетов, в том числе, за энергию. Король не должен отчитываться за потраченные средства.
В 2023 году в Бельгии
был проведен опрос, который выявил, что большинство жителей (57%) поддерживают сохранение конституционной монархии в стране, сторонников республиканского строя по-прежнему меньшинство. Только 28% участников опроса хотели бы, чтобы Бельгия стала республикой во главе с избранным президентом. Также большинство опрошенных продолжают считать, что король бельгийцев должен продолжать играть роль в формировании правительства королевства.
Бельгия стала независимым государством после революции 1830 года. Двадцать первого июля 1831 года первый король бельгийцев Леопольд Первый принес конституционную присягу, и в 1890 году этот день был официально объявлен национальным праздником Бельгии.