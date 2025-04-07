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Анохин: утверждено постановление о поддержке аэродрома "Смоленск-Северный"
Анохин: утверждено постановление о поддержке аэродрома "Смоленск-Северный" - РИА Новости, 07.04.2025
Анохин: утверждено постановление о поддержке аэродрома "Смоленск-Северный"
Совет Федерации утвердил постановление о дополнительной федеральной поддержке реконструкции аэродрома "Смоленск-Северный", сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T20:59:00+03:00
2025-04-07T20:59:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Совет Федерации утвердил постановление о дополнительной федеральной поддержке реконструкции аэродрома "Смоленск-Северный", сообщил губернатор Василий Анохин. "Теперь официально. Совет Федерации утвердил постановление о дополнительной федеральной поддержке реконструкции аэродрома "Смоленск-Северный". Правительство России рассмотрит возможность выделения специального казначейского кредита на реализацию проекта, а также его включения в федеральную госпрограмму по развитию транспортной системы страны", - написал глава региона в своем телеграм-канале. Проект по возрождению гражданского авиасообщения реализуется по поручению президента России. Реконструкция аэродрома повысит инвестиционную привлекательность региона, создаст дополнительный стимул для роста бизнеса, привлечет еще больше туристов, считает губернатор Смоленской области.
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россия, смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Россия, Смоленская область, Василий Анохин
Анохин: утверждено постановление о поддержке аэродрома "Смоленск-Северный"
Совфед утвердил постановление о поддержке аэродрома "Смоленск-Северный"
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Совет Федерации утвердил постановление о дополнительной федеральной поддержке реконструкции аэродрома "Смоленск-Северный", сообщил губернатор Василий Анохин.
"Теперь официально. Совет Федерации утвердил постановление о дополнительной федеральной поддержке реконструкции аэродрома "Смоленск-Северный". Правительство России рассмотрит возможность выделения специального казначейского кредита на реализацию проекта, а также его включения в федеральную госпрограмму по развитию транспортной системы страны", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
Проект по возрождению гражданского авиасообщения реализуется по поручению президента России.
Реконструкция аэродрома повысит инвестиционную привлекательность региона, создаст дополнительный стимул для роста бизнеса, привлечет еще больше туристов, считает губернатор Смоленской области.