https://ria.ru/20250407/anokhin-2009906228.html

Анохин: утверждено постановление о поддержке аэродрома "Смоленск-Северный"

Анохин: утверждено постановление о поддержке аэродрома "Смоленск-Северный" - РИА Новости, 07.04.2025

Анохин: утверждено постановление о поддержке аэродрома "Смоленск-Северный"

Совет Федерации утвердил постановление о дополнительной федеральной поддержке реконструкции аэродрома "Смоленск-Северный", сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T20:59:00+03:00

2025-04-07T20:59:00+03:00

2025-04-07T20:59:00+03:00

смоленская область

россия

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Совет Федерации утвердил постановление о дополнительной федеральной поддержке реконструкции аэродрома "Смоленск-Северный", сообщил губернатор Василий Анохин. "Теперь официально. Совет Федерации утвердил постановление о дополнительной федеральной поддержке реконструкции аэродрома "Смоленск-Северный". Правительство России рассмотрит возможность выделения специального казначейского кредита на реализацию проекта, а также его включения в федеральную госпрограмму по развитию транспортной системы страны", - написал глава региона в своем телеграм-канале. Проект по возрождению гражданского авиасообщения реализуется по поручению президента России. Реконструкция аэродрома повысит инвестиционную привлекательность региона, создаст дополнительный стимул для роста бизнеса, привлечет еще больше туристов, считает губернатор Смоленской области.

https://ria.ru/20250407/forum-2009901884.html

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россия, смоленская область, василий анохин