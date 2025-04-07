https://ria.ru/20250407/anokhin-2009832478.html
Новое приемное отделение больницы "Красный крест" построят в Смоленске
Новое приемное отделение больницы "Красный крест" построят в Смоленске - РИА Новости, 07.04.2025
Новое приемное отделение больницы "Красный крест" построят в Смоленске
Новое модульное приемное отделение больницы "Красный крест" построят в Смоленске, на эти цели выделены деньги из федерального бюджета, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T16:23:00+03:00
2025-04-07T16:23:00+03:00
2025-04-07T16:23:00+03:00
смоленская область
смоленск
смоленская область
василий анохин
красный крест
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982395520_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_00e1ff96fa80d4a87b250ebc6a4202df.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Новое модульное приемное отделение больницы "Красный крест" построят в Смоленске, на эти цели выделены деньги из федерального бюджета, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Построим новое модульное приемное отделение больницы "Красный крест" в Смоленске. В нем пациентам с неотложными состояниями сразу же при поступлении на госпитализацию будет оказываться экстренная медицинская помощь. Модернизация учреждения стала возможной благодаря решению председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина выделить нашей области более 552 миллиона рублей из федерального бюджета", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он отметил, что с появлением нового отделения работа врачей и медсестер "Красного креста" выйдет на новый уровень. По словам губернатора, новое учреждение оснастят всем необходимым оборудованием, чтобы оказывать помощь можно было прямо на месте. Отделение будет модернизировано по федеральному проекту "Совершенствование экстренной медицинской помощи" в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". "В прошлом году был завершен масштабный капитальный ремонт "Красного креста", в результате которого мы получили практически новые здания", - резюмировал губернатор.
https://ria.ru/20250403/anokhin-2009213005.html
https://ria.ru/20250403/sotskontrakt-2009186737.html
смоленск
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982395520_228:0:2503:1706_1920x0_80_0_0_892bb58a9cc6935c6103e1b6aa13217b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленск, смоленская область, василий анохин, красный крест
Смоленская область, Смоленск, Смоленская область, Василий Анохин, Красный Крест
Новое приемное отделение больницы "Красный крест" построят в Смоленске
Анохин: в Смоленске появится новое приемное отделение больницы "Красный крест"
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Новое модульное приемное отделение больницы "Красный крест" построят в Смоленске, на эти цели выделены деньги из федерального бюджета, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
"Построим новое модульное приемное отделение больницы "Красный крест" в Смоленске. В нем пациентам с неотложными состояниями сразу же при поступлении на госпитализацию будет оказываться экстренная медицинская помощь. Модернизация учреждения стала возможной благодаря решению председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина выделить нашей области более 552 миллиона рублей из федерального бюджета", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он отметил, что с появлением нового отделения работа врачей и медсестер "Красного креста" выйдет на новый уровень. По словам губернатора, новое учреждение оснастят всем необходимым оборудованием, чтобы оказывать помощь можно было прямо на месте.
Отделение будет модернизировано по федеральному проекту "Совершенствование экстренной медицинской помощи" в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
"В прошлом году был завершен масштабный капитальный ремонт "Красного креста", в результате которого мы получили практически новые здания", - резюмировал губернатор.