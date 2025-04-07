https://ria.ru/20250407/anokhin-2009832478.html

Новое приемное отделение больницы "Красный крест" построят в Смоленске

Новое приемное отделение больницы "Красный крест" построят в Смоленске - РИА Новости, 07.04.2025

Новое приемное отделение больницы "Красный крест" построят в Смоленске

Новое модульное приемное отделение больницы "Красный крест" построят в Смоленске, на эти цели выделены деньги из федерального бюджета, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T16:23:00+03:00

2025-04-07T16:23:00+03:00

2025-04-07T16:23:00+03:00

смоленская область

смоленск

смоленская область

василий анохин

красный крест

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Новое модульное приемное отделение больницы "Красный крест" построят в Смоленске, на эти цели выделены деньги из федерального бюджета, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Построим новое модульное приемное отделение больницы "Красный крест" в Смоленске. В нем пациентам с неотложными состояниями сразу же при поступлении на госпитализацию будет оказываться экстренная медицинская помощь. Модернизация учреждения стала возможной благодаря решению председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина выделить нашей области более 552 миллиона рублей из федерального бюджета", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он отметил, что с появлением нового отделения работа врачей и медсестер "Красного креста" выйдет на новый уровень. По словам губернатора, новое учреждение оснастят всем необходимым оборудованием, чтобы оказывать помощь можно было прямо на месте. Отделение будет модернизировано по федеральному проекту "Совершенствование экстренной медицинской помощи" в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". "В прошлом году был завершен масштабный капитальный ремонт "Красного креста", в результате которого мы получили практически новые здания", - резюмировал губернатор.

https://ria.ru/20250403/anokhin-2009213005.html

https://ria.ru/20250403/sotskontrakt-2009186737.html

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смоленск, смоленская область, василий анохин, красный крест