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Экс-замминистра экономики Алтая получил срок за махинации с землей

Экс-замминистра экономики Алтая получил срок за махинации с землей - РИА Новости, 07.04.2025

Экс-замминистра экономики Алтая получил срок за махинации с землей

Суд приговорил бывшего замминистра экономического развития Республики Алтай Владимира Лацкова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, к 3,5 годам... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T09:52:00+03:00

2025-04-07T09:52:00+03:00

2025-04-07T12:06:00+03:00

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БАРНАУЛ, 7 апр – РИА Новости. Суд приговорил бывшего замминистра экономического развития Республики Алтай Владимира Лацкова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, к 3,5 годам колонии за незаконную продажу земли по заниженной стоимости, сообщили в прокуратуре региона. "Суд вынес приговор в отношении бывшего первого заместителя министра экономического развития Республики Алтай. Он осужден по п.п. "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ… Суд с учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание обстоятельства уголовного дела и личность виновного, назначил последнему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе. Установлено, что Лацков, достоверно зная, что находящийся в аренде земельный участок сельскохозяйственного назначения кадастровой стоимостью 11 миллионов рублей (рыночная стоимость - 141 миллиард) не используется по своему назначению, превышая свои должностные полномочия, "ввел в заблуждение иных должностных лиц путем изготовления подложных документов, которые позволили продать в собственность земельный участок по значительно заниженной выкупной цене ООО "НОТУС" без конкурсных процедур". Отмечается, что вину бывший чиновник так и не признал. По иску прокурора арбитражный суд признал недействительным договор купли-продажи участка, землю вернули в собственность Республики Алтай.Как сообщили РИА Новости в СУСК по республике, бывший замминистра был взят под стражу в зале суда. До этого он находился под подпиской о невыезде. Кроме того, ранее суд приговорил Лацкова к штрафу в 300 тысяч рублей по делу о халатности при расселении детей-сирот, освободив при этом от наказания из-за истечения срока давности.

https://ria.ru/20250404/vzyatka-2009405630.html

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происшествия, республика алтай, россия