https://ria.ru/20250407/aeroflot-2009758142.html

"Аэрофлот" сделал цифровым процесс приема на работу

"Аэрофлот" сделал цифровым процесс приема на работу - РИА Новости, 07.04.2025

"Аэрофлот" сделал цифровым процесс приема на работу

"Аэрофлот" внедрил цифровой кадровый документооборот (КЭДО), сообщает пресс-служба авиаперевозчика. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T10:47:00+03:00

2025-04-07T10:47:00+03:00

2025-04-07T12:43:00+03:00

аэрофлот

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268091_0:0:3639:2048_1920x0_80_0_0_78d2a207d04f42e2bb7d609381a7d117.jpg

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. "Аэрофлот" внедрил цифровой кадровый документооборот (КЭДО), сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Система позволяет осуществлять основные HR-операции с соискателями и сотрудниками в электронном формате, отказавшись от бумажных носителей. Проект реализован при содействии министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Электронный прием на работу происходит полностью дистанционно, отмечают в "Аэрофлоте". Соискатель, который успешно прошел отбор и получил предложение о трудоустройстве заполняет онлайн-анкету и загружает в электронном виде документы, необходимые для оформления на работу. Далее он проходит аутентификацию на портале КЭДО при помощи личной учетной записи на портале "Госуслуги". После успешной верификации данных он подписывает электронные кадровые документы с использованием государственного сервиса "Госключ". С момента запуска системы в марте сервисом электронного трудоустройства воспользовалось 15 новых сотрудников авиакомпании. Новая платформа значительно упрощает процесс подтверждения подлинности данных, исключает вероятность ошибок и позволяет максимально эффективно использовать время как HR-специалистов, так и соискателей, подчеркнули в компании. Система гарантирует прозрачность и удобство коммуникации между сотрудниками и департаментом управления персоналом "Аэрофлота", сократит время обработки документации и уменьшит расходы на её хранение и транспортировку. Также КЭДО усилит защиту данных и конфиденциальность личной информации. В дальнейшем перевозчик планирует расширить возможности системы и интегрировать ее с другими корпоративными ИТ-решениями. "Платформа КЭДО “Аэрофлота” — уникальное на сегодняшний день цифровое решение. Впервые общероссийская Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) интегрирована в HR-систему коммерческой компании. “Аэрофлот” как лидер цифровой трансформации способствует формированию, в том числе, новых стандартов ведения кадрового электронного документооборота в России", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора ПАО "Аэрофлот" по персоналу и организационному развитию Ильи Перфильева.В свою очередь заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов отметил, что интеграция систем КЭДО с Госуслугами многократно упрощает процесс трудоустройства — как для соискателей, так и для HR-специалистов."Такой функционал расширяет географию поиска сотрудников, сокращает бюрократические процессы, экономит ресурсы компании, а главное — делает доступнее для многих работу мечты", – сообщил Качанов.

https://ria.ru/20250331/aeroflot-2008405842.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аэрофлот, россия