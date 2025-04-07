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"Аэрофлот" сделал цифровым процесс приема на работу - РИА Новости, 07.04.2025
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10:47 07.04.2025 (обновлено: 12:43 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/aeroflot-2009758142.html
"Аэрофлот" сделал цифровым процесс приема на работу
"Аэрофлот" сделал цифровым процесс приема на работу - РИА Новости, 07.04.2025
"Аэрофлот" сделал цифровым процесс приема на работу
"Аэрофлот" внедрил цифровой кадровый документооборот (КЭДО), сообщает пресс-служба авиаперевозчика. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T10:47:00+03:00
2025-04-07T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. "Аэрофлот" внедрил цифровой кадровый документооборот (КЭДО), сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Система позволяет осуществлять основные HR-операции с соискателями и сотрудниками в электронном формате, отказавшись от бумажных носителей. Проект реализован при содействии министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Электронный прием на работу происходит полностью дистанционно, отмечают в "Аэрофлоте". Соискатель, который успешно прошел отбор и получил предложение о трудоустройстве заполняет онлайн-анкету и загружает в электронном виде документы, необходимые для оформления на работу. Далее он проходит аутентификацию на портале КЭДО при помощи личной учетной записи на портале "Госуслуги". После успешной верификации данных он подписывает электронные кадровые документы с использованием государственного сервиса "Госключ". С момента запуска системы в марте сервисом электронного трудоустройства воспользовалось 15 новых сотрудников авиакомпании. Новая платформа значительно упрощает процесс подтверждения подлинности данных, исключает вероятность ошибок и позволяет максимально эффективно использовать время как HR-специалистов, так и соискателей, подчеркнули в компании. Система гарантирует прозрачность и удобство коммуникации между сотрудниками и департаментом управления персоналом "Аэрофлота", сократит время обработки документации и уменьшит расходы на её хранение и транспортировку. Также КЭДО усилит защиту данных и конфиденциальность личной информации. В дальнейшем перевозчик планирует расширить возможности системы и интегрировать ее с другими корпоративными ИТ-решениями. "Платформа КЭДО “Аэрофлота” — уникальное на сегодняшний день цифровое решение. Впервые общероссийская Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) интегрирована в HR-систему коммерческой компании. “Аэрофлот” как лидер цифровой трансформации способствует формированию, в том числе, новых стандартов ведения кадрового электронного документооборота в России", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора ПАО "Аэрофлот" по персоналу и организационному развитию Ильи Перфильева.В свою очередь заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов отметил, что интеграция систем КЭДО с Госуслугами многократно упрощает процесс трудоустройства — как для соискателей, так и для HR-специалистов."Такой функционал расширяет географию поиска сотрудников, сокращает бюрократические процессы, экономит ресурсы компании, а главное — делает доступнее для многих работу мечты", – сообщил Качанов.
https://ria.ru/20250331/aeroflot-2008405842.html
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аэрофлот, россия
Аэрофлот, Россия
"Аэрофлот" сделал цифровым процесс приема на работу

"Аэрофлот" сделал процесс трудоустройства в компанию цифровым

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина
Аэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Аэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. "Аэрофлот" внедрил цифровой кадровый документооборот (КЭДО), сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Система позволяет осуществлять основные HR-операции с соискателями и сотрудниками в электронном формате, отказавшись от бумажных носителей. Проект реализован при содействии министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
Электронный прием на работу происходит полностью дистанционно, отмечают в "Аэрофлоте". Соискатель, который успешно прошел отбор и получил предложение о трудоустройстве заполняет онлайн-анкету и загружает в электронном виде документы, необходимые для оформления на работу. Далее он проходит аутентификацию на портале КЭДО при помощи личной учетной записи на портале "Госуслуги". После успешной верификации данных он подписывает электронные кадровые документы с использованием государственного сервиса "Госключ".
С момента запуска системы в марте сервисом электронного трудоустройства воспользовалось 15 новых сотрудников авиакомпании.
Новая платформа значительно упрощает процесс подтверждения подлинности данных, исключает вероятность ошибок и позволяет максимально эффективно использовать время как HR-специалистов, так и соискателей, подчеркнули в компании. Система гарантирует прозрачность и удобство коммуникации между сотрудниками и департаментом управления персоналом "Аэрофлота", сократит время обработки документации и уменьшит расходы на её хранение и транспортировку. Также КЭДО усилит защиту данных и конфиденциальность личной информации. В дальнейшем перевозчик планирует расширить возможности системы и интегрировать ее с другими корпоративными ИТ-решениями.
"Платформа КЭДО “Аэрофлота” — уникальное на сегодняшний день цифровое решение. Впервые общероссийская Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) интегрирована в HR-систему коммерческой компании. “Аэрофлот” как лидер цифровой трансформации способствует формированию, в том числе, новых стандартов ведения кадрового электронного документооборота в России", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора ПАО "Аэрофлот" по персоналу и организационному развитию Ильи Перфильева.
В свою очередь заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов отметил, что интеграция систем КЭДО с Госуслугами многократно упрощает процесс трудоустройства — как для соискателей, так и для HR-специалистов.
"Такой функционал расширяет географию поиска сотрудников, сокращает бюрократические процессы, экономит ресурсы компании, а главное — делает доступнее для многих работу мечты", – сообщил Качанов.
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