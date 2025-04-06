https://ria.ru/20250406/zhirinovskiy-2009655720.html

Слуцкий рассказал об интеллекте Жириновского

Слуцкий рассказал об интеллекте Жириновского - РИА Новости, 06.04.2025

Слуцкий рассказал об интеллекте Жириновского

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский силой интеллекта умел заглянуть в будущее, заявил лидер этой партии Леонид Слуцкий в третью годовщину смерти Жириновского. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T15:59:00+03:00

2025-04-06T15:59:00+03:00

2025-04-06T17:42:00+03:00

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владимир жириновский

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский силой интеллекта умел заглянуть в будущее, заявил лидер этой партии Леонид Слуцкий в третью годовщину смерти Жириновского.Слуцкий 6 апреля посетил могилу Жириновского на Новодевичьем кладбище в Москве. Отдать дань памяти основателю ЛДПР в этот день приехали депутаты, сенаторы РФ, сторонники партии, его родные и близкие, а также партийцы из разных регионов. Присутствующие возложили цветы к могиле Жириновского и почтили его память минутой молчания, сообщила журналистам пресс-служба ЛДПР. "Пришло время ЛДПР, как предсказывал Владимир Вольфович, который силой интеллекта умел заглянуть в будущее", — сказал Слуцкий журналистам. По его словам, три года без Владимира Вольфовича — "тяжелейшие годы", но, несмотря на это, в партии произошло сплочение."Мы избавились от тех, кто способен на интриги и подлости. Мы сумели не просто сохранить партию, мы сумели ее укрепить и сделать самой надежной для людей, ради которых 35 лет назад Владимир Вольфович создал партию!" — отметил Слуцкий. Слуцкий добавил, что "быть в ЛДПР сегодня — это гордость" и множество россиян желают пополнить ее ряды. По заветам Жириновского партия защищает страну, президента РФ и отстаивает скорую победу России в спецоперации, дату которой Жириновский предсказал с потрясающей точностью. Председатель ЛДПР отметил, что три года со дня смерти Жириновского являются знаковой датой, и выразил слова благодарности сторонникам, "которые все эти годы помогали партии стать одной большой семьей, единым партийным организмом, заточенным на великое будущее великой России".Основатель ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.

https://ria.ru/20250215/zhirinovskij-1999517608.html

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россия, москва, владимир жириновский, леонид слуцкий (политик), лдпр