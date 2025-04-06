https://ria.ru/20250406/zemletryasenie-2009665702.html

Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3564

Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3564 - РИА Новости, 06.04.2025

Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3564

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3564, ранены 5012, сообщило Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T17:09:00+03:00

2025-04-06T17:09:00+03:00

2025-04-06T17:16:00+03:00

в мире

мьянма

китай

землетрясение в мьянме и таиланде

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ПЕКИН, 6 апр - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3564, ранены 5012, сообщило Центральное телевидение Китая."Согласно последним статистическим данным, в результате мощного землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта, в стране погибли 3564 человека, 5012 получили ранения, ещё 210 числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении телевидения.

мьянма

китай

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мьянма, китай, землетрясение в мьянме и таиланде